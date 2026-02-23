ETV Bharat / bharat

ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಭಾರತದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪ್ರಶಂಸೆ; ಎಐ ಇಂಪಾಕ್ಟ್​ ಶೃಂಗಸಭೆ ಯಶಸ್ಸಿನಗೆ ಮೋದಿ ಹರ್ಷ

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಎಐ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಾಮಾರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಮುಕ್ತ ಹೃದಯದಿಂದ ಪ್ರಶಂಸಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

"Entire world wholeheartedly praised India's capabilities": PM Modi lauds AI Impact Summit
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ (PTI)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 23, 2026 at 10:54 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಎಐ ಇಂಪಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಮೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತದ ಯುವಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವುದು ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈ ಶೃಂಗಸಭೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್​ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಎಐ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಮುಕ್ತ ಹೃದಯದಿಂದ ಪ್ರಶಂಸಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಫೆ. 16ರಿಂದ 20ರವರೆಗೆ ನಡೆದ ಎಐ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್​ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಮೇಲಿನ ಜಾಗತಿಕ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಘೋಷಣೆಯ ಅಂಗೀಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿದೆ. ಘೋಷಣೆಯನ್ನು 88 ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅನುಮೋದಿಸಿವೆ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ AI ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶಾಲ ಆಧಾರಿತ ಜಾಗತಿಕ ಒಮ್ಮತವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.

ಶೃಂಗಸಭೆಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಲ್ಯಾಣ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷ ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯವೊಂದಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಈ ಘೋಷನೆ ಮೂಲಕ ಎಐನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಬಹುಪಾಲುದಾರರ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ಶೃಂಗಸಭೆ ಕರೆ ನೀಡಿತು. ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಎಐ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಜಾಗತಿಕ ಒಮ್ಮತವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಘೋಷಣೆಯು ಚಕ್ರ ಎಂಬ ಏಳು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ತಂಭಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಐ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಗೊಳಿಸುವುದು, ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಳಿತಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಎಐ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದು, ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಎಐ ಬಳಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು. ಮಾನವ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ, ನವೀನ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಸಮರ್ಥ ಎಐ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಪೋಷಣೆಗಳು ಸೇರಿವೆ.

ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಂಟೋನಿಯೊ ಗುಟೆರೆಸ್, ಫ್ರೆಂಚ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್, ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲೂಯಿಜ್ ಇನಾಸಿಯೊ ಲುಲಾ ಡ ಸಿಲ್ವಾ, ಸ್ವಿಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೈ ಪಾರ್ಮೆಲಿನ್ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಿಇಒಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕರು ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

AI ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸಾಧಿಸಿದ ಪ್ರಗತಿಯಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕರು ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

AI ಶೃಂಗಸಭೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ್ದು ಕೊಳಕು ರಾಜಕೀಯ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಅವಮಾನ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

TAGGED:

ENTIRE WORLD WHOLEHEARTEDLY PRAISED
AI IMPACT SUMMIT
PRAISED INDIAS CAPABILITIES
MODI LAUDS AI IMPACT SUMMIT
AI IMPACT SUMMIT

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.