ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್

ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಬೆರ್ಹಾಂಪುರ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

engineering-students-5g-smart-helmet-with-inbuilt-facilities-like-impact-sensor-toxic-gas-detection-gps-tracking
5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 22, 2025 at 5:19 PM IST

ಬೆರ್ಹಾಂಪುರ (ಒಡಿಶಾ) : ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದೇಶದ ಚಲನವಲನಗಳು ಮತ್ತು ಡೇಟಾವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬೆರ್ಹಾಂಪುರ NIST (ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ)ದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದೇಶದ ಚಲನವಲನಗಳು ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ನೇರವಾಗಿ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್​ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

5g-smart-helmet
5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ (ETV Bharat)

ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಗಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಅನೇಕ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿ, ಜೀವ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನೀವು ಈ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದೇಶದ ಚಲನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಮೂಲಕ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗಾಗಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್​​ಗೆ ಒಡಿಶಾದ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಹರಿಬಾಬು ಕಂಭಂಪತಿ ಅವರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Governor Haribabu Kambhampati got information from students about the working of 5G smart helmets
ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಹರಿಬಾಬು ಕಂಭಂಪತಿ ಅವರು 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕಾರ್ಯ ವೈಖರಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು (ETV Bharat)

ಈ ಹೆಲ್ಮೆಟ್‌ಗಳು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತುಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ODRAF ತಂಡಕ್ಕೆ ಅವು ಹೇಗೆ ನೆರವಾಗಲಿವೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಈ ಹೆಲ್ಮೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧೆಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಹೆಲ್ಮೆಟ್​ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ತಂಡದ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ಬಿ. ಟೆಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅವಿನಾಶ್ ಕೇಶರಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ತಲ್ಚರ್ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಗಣಿಗಳಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಆಳವಾದ ಗಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಲಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಮಿಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Governor Haribabu Kambhampati viewed the 5G smart helmet
ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಹರಿಬಾಬು ಕಂಭಂಪತಿ ಅವರು 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್​ನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು (ETV Bharat)

'ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಖಾಸಗಿ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಆಧಾರಿತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಡಿಯೊ ಚಿತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನೇರ ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇದರ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

'ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್​ಗೆ 5G ಆಧಾರಿತ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನಿಲವಿದೆಯೇ? ಎಂದು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು GPS ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

