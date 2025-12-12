ಬಾವನ ದಾಖಲೆ ಕೊಟ್ಟು 3 ವರ್ಷ ನಕಲಿ ವೈದ್ಯನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಎಂಜಿನಿಯರ್!: ಸಹೋದರಿಯಿಂದ ಬಯಲಾಯ್ತು ಸತ್ಯ
ಎಂಜಿನಿಯರ್ವೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಯ ಪತಿಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಕಲಿ ವೈದ್ಯನಾದ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಲಲಿತ್ಪುರ(ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ವಾಯತ್ತ ರಾಜ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹೃದಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ವೊಬ್ಬ ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವೈದ್ಯನಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ವಿಚಾರವು ಆತನ ಸಹೋದರಿಯಿಂದಲೇ ಬಯಲಾಗಿದೆ.
ರಾಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಗುಪ್ತಾ ಎಂಬಾತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ. ಈ ವೇಳೆ ಹಲವಾರು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ್ದ. ಆದರೆ ಡಿ.10ರಂದು, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಸಾಗರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಖುರೈ ಪಟ್ಟಣದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ನಕಲಿ ವೈದ್ಯನ ಸಹೋದರಿ ಡಾ.ಸೋನಾಲಿ ಸಿಂಗ್, ಡಾ.ಗುಪ್ತಾ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ತನ್ನ ಪತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಸಹೋದರನ ಹೆಸರು ಅಭಿನವ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆತ ಈ ಹಿಂದೆ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿನವ್ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯನಲ್ಲ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಐಐಟಿ ಖರಗ್ಪುರದಿಂದ ಬಿ.ಟೆಕ್ ಪದವಿ ಪಡೆದು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಂಜಿನಿಯರ್. ಆತ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಎಂಡಿ ಪದವಿಗಳು ತನ್ನ ಪತಿಯದ್ದು ಎಂದು ಸೋನಾಲಿ ಸಿಂಗ್ ದೂರಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಮುಖ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಖಾನ್, ಸೋನಾಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ನನ್ನ ಪತಿ ಡಾ.ಗುಪ್ತಾ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಮುಖ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿರುವ ಸೋನಾಲಿ, ಆರೋಪ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಂದೆ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಸತ್ಯ ಬಹಿರಂಗವಾಗಲು ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಡಾ.ಮಯಾಂಕ್ ಕುಮಾರ್ ಶುಕ್ಲಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ತನಿಖೆಗೆ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ: ಪ್ರಕರಣವು ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪದ ವಂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅಭಿನವ್ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ ರೋಗಿಗಳ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಹಿಸ್ಟರಿಯನ್ನು ಸಹ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು. ಅಭಿನವ್ ಲಲಿತಪುರದ ತಲಾಪಾರದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಐಐಟಿ-ಖರಗ್ಪುರದಿಂದ ಬಿ.ಟೆಕ್ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ, ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಚೆನ್ನೈಗೆ ನಿಯೋಜನೆಗೊಳ್ಳುವ ವೇಳೆ, ಹಣಕಾಸಿನ ಅಕ್ರಮ ಎಸಗಿರುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು ಎಂದು ಡಾ.ಖಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ದೆಹಲಿಯ ಬ್ಯಾಚ್ಮೇಟ್ನಿಂದ ವೈದ್ಯ ಗುಪ್ತಾ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದ ನಂತರ ಪತ್ನಿ ಸೋನಾಲಿ ದೂರು ನೀಡಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರು.
2022ರಲ್ಲಿ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮಿಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೃದ್ರೋಗ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ವೈದ್ಯ ವೈದ್ಯರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿತ್ತು. ಸಂದರ್ಶನಗಳು ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ, ತಾನು ಡಾ. ರಾಜೀವ್ ಗುಪ್ತಾ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಭಿನವ್ನನ್ನು 2022 ನವೆಂಬರ್ 7ರಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಕಲಿ ವೈದ್ಯನಿಗಿತ್ತು ತಿಂಗಳಿಗೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸಂಬಳ: ನಕಲಿ ವೈದ್ಯ ಅಭಿನವ್, ಹೊರರೋಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಹೃದಯ ನಿಗಾ ಘಟಕದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು, ಮತ್ತು ತಿಂಗಳಿಗೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಭಿನವ್ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು 1991ರಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ MBBS ಮತ್ತು 1996ರಲ್ಲಿ ಅಲಿಗಢ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ (AMU) MD ಪದವಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆಂದಿದೆ. ಅಭಿನವ್ ಪ್ರತಿದಿನ 50 ರೋಗಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20 ಸಾವಿರ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು.
