ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಂಬಳದ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಸ್ಥಾಪನೆ: ಹತ್ತಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ, ಈಗ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂ ವ್ಯವಹಾರ; ಯುವಕನ ಸಾಧನೆ
ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಆರಂಭವಾದ ಇವರ ಸಾಹಸ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ತಂದುಕೊಡುತ್ತಿದೆ.
Published : March 24, 2026 at 4:53 PM IST
ಶಹದೋಲ್, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ: ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಮಾರ್ಗ.. ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯೊಂದು ಇದ್ದರೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ಯುವಕನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಸಾಹಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಉತ್ಸಾಹ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಈ ದಾರಿಯ ಮೂಲಕ ಅವರು ಅಸಾಧ್ಯವಾದದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದೋರ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿರುವ ಇವರು ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಬಿಎ ಕೂಡಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ ಹಾಗೆ ಇವರ ಹೆಸರು ಅಂಬರ್ ಜೈನ್.. ಇವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ವಿಭಿನ್ನವಾದದನ್ನು ಮಾಡುವ ಹಂಬಲ. COVID-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಮನದ ಆಶೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಉಪ್ಪಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಪ್ರೇರಣೆ ಒದಗಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಆರಂಭವಾದ ಇವರ ಸಾಹಸ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ತಂದುಕೊಡುತ್ತಿದೆ.
ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಉಪ್ಪು, ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ, ಜಿರಾಮನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್: ಶಹದೋಲ್ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಅಂಬರ್ ಜೈನ್, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಯುವಕರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಗಣನೀಯ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಪಚ್ಗಾಂವ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಪ್ಪು ಉಪ್ಪು, ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪು, ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಉಪ್ಪನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅವರು ಒಣ ಮಾವಿನ ಪುಡಿ, ರಾಗಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಹಿಟ್ಟು, ರಾಗಿ, ಜೋಳ, ರಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಹುಧಾನ್ಯ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದಂತಹ ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಶುರುವಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡಾ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.
ಉಪ್ಪು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ -
ತಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಬರ್ ಜೈನ್ ವಿವರಿಸುವುದು ಹೀಗೆ: ನಾನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (PMEGP) ದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡೆ. ಈ ಹಣದಿಂದ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸಲು, ಕಾರ್ಖಾನೆ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಕೆಲವು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಳಸಿಕೊಂಡೆ. 2023 ರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ಆರಂಭದ ಎರಡ್ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 40 ರಿಂದ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಗಣನೀಯ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅಂಬರ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆದಾಯವು ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಜೀರಾಮನ್ ಮತ್ತು ಚಟ್ಪತ್ ಸಾಲ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ನಂತರ, ನಾವು ಇತರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಎರಡನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಯಂತ್ರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಸ್ಪಲ್ಪ ಡಲ್ ಆಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಇತರ ವಿಷಯಗಳತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ತಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳು ಇದ್ದವು. ಆದರೆ, ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೂರನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಗಳಿಕೆಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದರೂ ನಾವು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 400,000 ರಿಂದ 500,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಐವರು ಖಾಯಂ ನೌಕರರಿಗೆ ಕೆಲಸ; ನಾವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಐದು ಜನರನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಉಳಿದ ಮೂರು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಜನರು ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಇದ್ದಾಗ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅಂಬರ್ ಜೈನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲೂ ನಂಬರ್ 1, ಈಗ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲೂ..! : ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಇವರು ಯಾವಾಲಗೂ ನಂಬರ್ ಒನ್. ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅದನ್ನೇ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದಲ್ಲ. ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಬಿಎ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ನಾನು 5-6 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದು ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಬಯಸಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದರು.
ಇಂದೋರ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಧ್ಯಯನ, ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಬಿಎ ಪಡೆದರು. ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಇವರು ಪುಣೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. COVID-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
