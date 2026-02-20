ಚಾಂಪಿಯನ್ ರೈತನಾದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪದವೀಧರ: ಹೂವಿನ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಅಧಿಕ ಲಾಭ
ಚಿರಂಜೀವಿ ಎಂಬ ಯುವಕರೊಬ್ಬರು ಹೂವಿನ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಅಧಿಕ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊದಲಕೂರು (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ) : ಶಿಕ್ಷಣ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಕೃಷಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕ ಎಂಬುದನ್ನು ಯುವ ರೈತರೊಬ್ಬರು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಗರ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದು ಶೇಟ್ ನೆಟ್ ನೆರಳಿನ ಜಾಲಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಯುವಕರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ನವೀನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಚಾಂಪಿಯನ್ ರೈತ ಎಂದು ಗೌರವಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಡಲಕೂರು ಮಂಡಲದ ಇನುಕುರ್ತಿ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಮುಡಿಗೇಡು ಗ್ರಾಮದ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರು 2013ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಹಲವಾರು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಊರ ಮೇಲಿನ ಸೆಳೆತ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟೂರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಕೃಷಿ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಅವರು ತೋಟಗಾರಿಕೆಯತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದರು.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಚಿರಂಜೀವಿ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಮುಂದಾದರು. ಏಕೆಂದರೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ವರ್ಷವಿಡೀ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೂ ಕೃಷಿಗಾಇ ಇವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 25 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಶೇಡ್ ನೆಟ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಸರಿಯಾದ ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ, ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಪುಣೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ಸಸಿಗೆ ರೂ. 3.50 ರಂತೆ 60,000 ತಿರುಂಗಲ್ ವಿಧದ ಕ್ಯಾಮೊಮೈಲ್ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಕೃಷಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು
ಹೂ ಕೃಷಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಲು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಹೂವುಗಳು ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 100 ರಿಂದ 200 ರೂ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವಾಲಯದ ಪೂಜೆಗಳು, ಮದುವೆಗಳು, ವಿವಿಧ ಹಬ್ಬಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಹೂವಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 50 ಕೆಜಿ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೆಲ್ಲೂರು, ಪೊಡಲಕೂರು ಮತ್ತು ಹತ್ತಿರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಂತಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ದಿನಕ್ಕೆ 5,000 ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
'ಸರ್ಕಾರವು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ನೆರಳು ಜಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ 25 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ 50 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಸಬ್ಸಿಡಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಹೂವಿನ ಕೃಷಿಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ 9 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ 50 ಪ್ರತಿಶತದವರೆಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಹೂವಿನ ಕೃಷಿ ಸುಮಾರು ಮೂರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಉತ್ಪಾದಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಹೂವಿನ ಋತು ಮುಗಿದ ನಂತರ, ನಿರಂತರ ಆದಾಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಪರ್ಯಾಯ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತನ್ನನ್ನು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರು, ಇಂತಹ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವು ಯುವಜನರು ಕೃಷಿಯನ್ನು ಸುಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
