ಎಂಜಿನ್ ದೋಷ, ಹಕ್ಕಿ ಡಿಕ್ಕಿ, ತುರ್ತು ಭೂಸ್ಪರ್ಶ: ಹೈದರಾಬಾದ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನ 3 ವಿಮಾನಯಾನ ಘಟನೆಗಳು
ಮೇಲಿನ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : January 15, 2026 at 3:15 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್(ತೆಲಂಗಾಣ): ಇಲ್ಲಿನ ಶಂಶಾಬಾದ್ನ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ದೆಹಲಿ, ಗೋವಾ ಮತ್ತು ಅಬುಧಾಬಿಗೆ ತೆರಳುವ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡುವ ವಿಮಾನಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಈ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಗಾಯಗಳಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಘಟನೆ-1: 173 ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿದ್ದ ಆಕಾಶ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ವಿಮಾನ ಸಂಜೆ 6:20ಕ್ಕೆ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೊರಡಬೇಕಿತ್ತು. ರನ್ವೇ ತಲುಪಿದ ಕೂಡಲೇ ಪೈಲಟ್ ಎಂಜಿನ್ನಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ಈ ಕುರಿತು ವಾಯು ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ (ಎಟಿಸಿ) ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ವಿಮಾನ ಬೇಗ ಸ್ವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮರಳಿತು. ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ತಜ್ಞರು ವಿಮಾನವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಸರಿಪಡಿಸಿದರು. ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕ ನಂತರ ವಿಮಾನ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದೆ.
ಘಟನೆ-2: 211 ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿದ್ದ ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನ ಗೋವಾದಿಂದ ಶಂಶಾಬಾದ್ಗೆ ಬಂದಿಳಿದಿದೆ. ಇಳಿಯುವಾಗ ವಿಮಾನ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪೈಲಟ್ ಗಮನಿಸಿ, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ವಿಮಾನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಯಿತು. ವಾಯುನೆಲೆಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ತಂಡ ರನ್ವೇ ಪರಿಶೀಲಿಸಿತು. ರನ್ವೇಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಅವಶೇಷಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟಗಳು ಮುಂದುವರೆದವು.
ಘಟನೆ-3: 182 ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿದ್ದ ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನ ಅಬುಧಾಬಿಯಿಂದ ಹೊರಟು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:20ಕ್ಕೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ತಲುಪಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಎಟಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಮಾನ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಕೂಡಲೇ ಪೈಲಟ್ ವಿಮಾನವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:50ಕ್ಕೆ ಶಂಶಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೂರೂ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
