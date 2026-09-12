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ಭಾರತದ ಉಷ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್​ ಸ್ಥಾವರಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಕೊರತೆ: ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ 63 ಘಟಕಗಳು

ದೇಶದ ಉಷ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್​ ಸ್ಥಾವರಗಳು ತೀವ್ರ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. 63 ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ದಾಸ್ತಾನು ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯೂ ಕುಸಿಯುವ ಭೀತಿಯಿದೆ.

THERMAL POWER PLANTS - File photo
ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ತುಂಬಿದ ರೇಕ್​ಗಳು - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (AP Photo/Ahmad Mulia Panjaitan)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 12, 2026 at 8:07 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದ ಉಷ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ವಲಯವು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ದಾಸ್ತಾನಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಆಧಾರಿತ 63 ಉಷ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕುಸಿಯುವ ಭೀತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ.

ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (CEA) ಇಂಧನ ನಿರ್ವಹಣಾ ವಿಭಾಗವು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದೈನಂದಿನ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 11ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನು ಬಳಸುವ 57 ಸ್ಥಾವರಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ದಾಸ್ತಾನು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನು ಬಳಸುವ ಐದು ಸ್ಥಾವರಗಳು ಮತ್ತು 'ವಾಶರಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ಸ್' (ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ತ್ಯಾಜ್ಯ) ಬಳಸುವ 1 ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿಯೂ ದಾಸ್ತಾನು ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

ಸಿಇಎ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶೇಕಡಾ 85 ರಷ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಲೋಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಶೇಕಡಾ 85 ರಷ್ಟಿದ್ದಾಗ, ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ದಾಸ್ತಾನು ಶೇಕಡಾ 25ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಟ್ಟ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಸಾಗಣೆಯ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಗಣಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಲೋಡಿಂಗ್​ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಚುರುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಕೋಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್​ಗೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಸಚಿವಾಲಯ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.

ಆದರೆ, ದೇಶದ ಬಹುತೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಹಜ ಉಷ್ಣ ವಾತಾವರಣ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾರಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉಷ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳು ನಿರಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಸುವ 'ಬೇಸ್ ಲೋಡ್' ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ದಾಸ್ತಾನು ವೇಗವಾಗಿ ಖಾಲಿಯಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಗಂಭೀರ: ಸಿಇಎ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನು ಬಳಸುವ ಸ್ಥಾವರಗಳಿಗಿಂತ ದೇಶೀಯ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶೋಚನೀಯವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 2,05,201 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶೀಯ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಆಧಾರಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 2,912 ಸಾವಿರ ಟನ್ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೇವಲ 22,096 ಸಾವಿರ ಟನ್‌ ದಾಸ್ತಾನಿದ್ದು, ಇದು ಕೇವಲ 1 ವಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗಬಹುದು.

ಜುಲೈ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 31 ಇತ್ತು. ಆಗಸ್ಟ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅದು 45 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರದ ಅಂದರೆ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್​ 11ರ ವೇಳೆಗೆ ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 63 ಆಗಿದ್ದು, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

ಕೋಲ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಗಣಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 76 ಮಿಲಿಯನ್​ ಟನ್‌ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. ಸೆಪ್ಟಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ರೇಕ್‌ಲೋಡಿಂಗ್ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 20 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದ್ದೂ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಅನ್​ಲೋಡಿಂಗ್​ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಭಾರತವು ಸೌರಶಕ್ತಿಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸೌರಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಹಗಲಿನ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಇಂದಿಗೂ ಉಷ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್​ ವಲಯವನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ದೇಶದ ಗರಿಷ್ಠ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆ 267 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್​​ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದು ಈ ವರ್ಷದ ಮೇ 21 ರಂದು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಬೇಡಿಕೆಯಾದ 270.70 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್​​ಗೆ ತೀರಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮುಂಗಾರು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್​ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಬೇಸಿಗೆ ಅವಧಿಯಷ್ಟೇ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಇದು ಹಳೆಯ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಮಾಡಿದೆ.

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TAGGED:

ELECTRICITY
POWER DEMAND
ಉಷ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳು
COAL SHORTAGE
THERMAL POWER PLANTS

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