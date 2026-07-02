ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾ ಮೂಲದ ಅಪರೂಪದ ಕ್ಯಾಸ್ಪಿಯನ್ ನಾಗರಹಾವು ಪತ್ತೆ: ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳಲ್ಲೊಂದು, ಏನಿದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು?
ಕ್ಯಾಸ್ಪಿಯನ್ ನಾಗರಹಾವು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಕಾರಿ ನಾಗರಹಾವುಗಳ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಹಾವಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ.
Published : July 2, 2026 at 4:13 PM IST
ಚಂಬಾ (ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ): ವನ್ಯಜೀವಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಂತೆ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಚಂಬಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೇಲಿನ ಅರಣ್ಯ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಕ್ಯಾಸ್ಪಿಯನ್ ಕೋಬ್ರಾ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
ದೊಡ್ಡ ಹೆಡೆ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ನೋಟವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ವಿಷಪೂರಿತ ಹಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಹಿಮಾಚಲದ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಈ ಹಾವು ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಕ ಗಜೇಂದ್ರ ವರ್ಮಾ ಈ ಅಪರೂಪದ ಹಾವಿನ ವಿಡಿಯೋ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.
ಕ್ಯಾಸ್ಪಿಯನ್ ಕೋಬ್ರಾ (ನಜಾ ಆಕ್ಸಿಯಾನಾ) ತನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಹೆಡೆ, ದೃಢವಾದ ದೇಹ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಹಿಮಾಲಯನ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಜಾತಿಯ ಹಾವುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಂಬಾದ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಕ ಗಜೇಂದ್ರ ವರ್ಮಾ, ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಗಸ್ತು ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅವರು ಹಿಂದೆಂದೂ ನೋಡದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹಾವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರು. ಹಾವಿನ ದೊಡ್ಡ ಹೆಡೆ ಮತ್ತು ಬುಸುಗುಡುವ ವರ್ತನೆ ಅವರಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಿನಿಸಿತು. ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಅದರ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ, ತಜ್ಞರ ವಿವರವಾದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ನಂತರ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅಪರೂಪದ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಕ್ಯಾಸ್ಪಿಯನ್ ಕೋಬ್ರಾ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.
ಕ್ಯಾಸ್ಪಿಯನ್ ಕೋಬ್ರಾದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?: ಕ್ಯಾಸ್ಪಿಯನ್ ಕೋಬ್ರಾ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಕಾರಿ ಕೋಬ್ರಾ ಪ್ರಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಕೋಬ್ರಾಕ್ಕಿಂತ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ದೊಡ್ಡ ಹೆಡೆ ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಮೈಕಟ್ಟುಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಪ್ರಭೇದವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಇರಾನ್, ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್, ತಜಿಕಿಸ್ತಾನ್, ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಹಿಮಾಲಯನ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕ್ಯಾಸ್ಪಿಯನ್ ಕೋಬ್ರಾವನ್ನು ಐಯುಸಿಎನ್ ಕೆಂಪು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 'ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಿ' ಎಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ತಜ್ಞರಿಗೆ ಇದು ಈದ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಷಯ: ಚಂಬಾದಲ್ಲಿ ಈ ಜಾತಿಯ ಹಾವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಹಲವಾರು ಹೊಸ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾವು ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೇ ಶಾಶ್ವತ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಹೊಂದಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಂದಾಗಿ ಬಂದಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ತಜ್ಞರು ಈಗ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
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