70 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಬಂಗಾಳದ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಅಪರೂಪದ ಕಸ್ತೂರಿ ಜಿಂಕೆ
ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಸ್ತೂರಿ ಜಿಂಕೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ನಿಯೋರಾ ಕಣಿವೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ 70 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
Published : November 25, 2025 at 6:35 PM IST
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ(ಪಶ್ಚಿಮಬಂಗಾಳ): ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಸ್ತೂರಿ ಜಿಂಕೆಗಳು 7 ದಶಕಗಳ ನಂತರ ಪಶ್ಚಿಮಬಂಗಾಳದ ನಿಯೋರಾ ಕಣಿವೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ರಹಸ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಅದು ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.
ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಸ್ತೂರಿ ಜಿಂಕೆಗಳು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಕಸ್ತೂರಿ ಜಿಂಕೆ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 1955ರಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ನ ಸಿಂಗಲೀಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. 70 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಜಿಂಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಉತ್ತರ ಬಂಗಾಳದ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ (ವನ್ಯಜೀವಿ) ಭಾಸ್ಕರ್ ಜೆ.ವಿ. ಮಾತನಾಡಿ, "ಭಾರತೀಯ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸಿದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯೋರಾ ಕಣಿವೆಯ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಜಿಂಕೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಬೆಟ್ಟದ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50 ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಯೋರಾ ಕಣಿವೆಯ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಸ್ತೂರಿ ಜಿಂಕೆಗಳ ಚಿತ್ರಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಇದು ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ. ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಕಣ್ಗಾವಲು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತೀಯ ವನ್ಯಜೀವಿ ಇಲಾಖೆಯು ಕೆಂಪು ಪಾಂಡಾಗಳ ಗಣತಿಗಾಗಿ ನಿಯೋರಾ ಕಣಿವೆಯ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ರಹಸ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಜಿಂಕೆಗಳು ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಕಸ್ತೂರಿ ಜಿಂಕೆಗಳ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪುರಾವೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಕಸ್ತೂರಿ, ಹಿಮಾಲಯದ ಕಸ್ತೂರಿ, ಆಲ್ಪೈನ್ ಕಸ್ತೂರಿ, ಕಾಶ್ಮೀರ ಕಸ್ತೂರಿ ಎಂಬ 4 ವಿಧದ ಕಸ್ತೂರಿ ಜಿಂಕೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಜಿಂಕೆ ಅಪರೂಪ: ಪಶ್ಚಿಮಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಜಿಂಕೆಗಳ ಕಾಣಸಿಗುವುದು ಅಪರೂಪ. ಈ ತಳಿಯನ್ನು ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೆಂಪು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೇಟೆಗಾರರು ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಜಿಂಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಡುತ್ತಾರೆ. ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ, ಸಿಕ್ಕಿಂ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಜಿಂಕೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. 70 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಜಿಂಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು ಅಚ್ಚರಿ ಮತ್ತು ಸಂತಸದ ವಿಚಾರ ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಸ್ತೂರಿ ಜಿಂಕೆಯ ವಿಶೇಷ: ಕಸ್ತೂರಿ ಜಿಂಕೆಯು ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಸುಗಂಧಭರಿತ ವಾಸನೆ ಕಸ್ತೂರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಸ್ತೂರಿ ಜಾತಿಯ ಗಂಡು ಜಿಂಕೆಯ ಹೊಕ್ಕುಳಲ್ಲಿರುವ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಗ್ರಂಥಿಯಾಗಿದೆ. 10 ವರ್ಷದ ಗಂಡು ಕಸ್ತೂರಿ ಜಿಂಕೆಯ ಹೊಕ್ಕುಳಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಂಥಿಯಿಂದ ಕಸ್ತೂರಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿಯೋರಾ ಕಣಿವೆ ಉದ್ಯಾನವನವು ಹಿಮಾಲಯದ 168 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹರಡಿದೆ. ಪರ್ವತಗಳ ಬುಡದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಡು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯದಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 138 ಜಾತಿಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ, ಹಲವಾರು ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಭೇದಗಳಿವೆ.
