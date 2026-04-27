ಸವಾಲಿನ ನಡುವೆ ಸಾಧನೆ: 5,364 ಮೀ ಎತ್ತರದ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಏರಿದ 21 ವಿಶೇಷಚೇತನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು!

ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ 21 ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎವರೆಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಏರಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎವರೆಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಏರಿದ 21 ವಿಶೇಷಚೇತನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 27, 2026 at 8:13 PM IST

ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ: ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ 21 ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 5,364 ಮೀಟರ್ (17,598 ಅಡಿ) ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಏರಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಒಂದೆಡೆ, ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಕೇಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಪರ್ವತ ಏರುತ್ತೀರಾ?' ಎಂಬ ಕೊಂಕು ಮಾತುಗಳು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ವಯಸ್ಕರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬಹುದೇ?, ಆಹಾರ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪರ್ವತಾರೋಹಣ ಏಕೆ ಎಂಬ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು. ಇದ್ಯಾವುದೂ ಅವರನ್ನು ತಡೆಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಎವರೆಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಈ 21 ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಟೀಕಾಕಾರರ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ 21 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ತಿಂಗಳ 15ರಂದು ಪರ್ವತಾರೋಹಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಶನಿವಾರ 5,364 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.

ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಾ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಈ ಸಾಹಸ ಯಾತ್ರೆಗೆ, ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 9, 10 ಮತ್ತು ಇಂಟರ್​(ಪಿಯುಸಿ) ಓದುತ್ತಿರುವ ವಿಶೇಷಚೇತನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ 8 ಬಾಲಕಿಯರು ಮತ್ತು 13 ಬಾಲಕರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಂಡಿಕೋಟ ಸಾಹಸ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ 45 ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದರು.

ನಂತರು ಅವರು ಮೈನಸ್ 5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಡಾಖ್‌ನಲ್ಲಿ 15 ದಿನಗಳ ಕಠಿಣ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದರು. ಆ ನಂತರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 15ರಂದು ತಂಡವು ನೇಪಾಳದ ರಾಜಧಾನಿ ಕಠ್ಮಂಡುವಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಆರೋಹಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಶನಿವಾರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಏರಿದರು.

ಈ ಸಾಹಸಮಯ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುವ ಮೂಲಕ, ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿ, ಇದು ಕೇವಲ 21 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೊಂದು ಸಂದೇಶ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸರಿಯಾದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರೆ ವಿಶೇಷಚೇತನ ಮಕ್ಕಳೂ ಸಹ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಯಾತ್ರೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಅಂಗವೈಕಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಡೆಗೋಡೆಯಾಗಿ ನೋಡುವ ಜಗತ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಉತ್ತರವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ನವೀನ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷಚೇತನರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

