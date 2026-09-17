ಜಮ್ಮು - ಕಾಶ್ಮೀರದ ಉಧಂಪುರ್ನಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿ: ಇಬ್ಬರು ಉಗ್ರರ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಸೇನೆ
ಮಜಲ್ಟಾದ ದುರ್ಗಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ಬ್ರಾಟೆಲ್ ಸೋನ್ ಮತ್ತು ಖುಬ್ಬನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇನೆ, ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ (CRPF) ಜಂಟಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿವೆ.
Published : September 17, 2026 at 10:13 AM IST
ಜಮ್ಮು: ಜಮ್ಮು- ಕಾಶ್ಮೀರದ ಉಧಂಪುರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಉಗ್ರರು ಹತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೇನೆ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
ಸಂದೇಹಾಸ್ಪದವಾಗಿ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಉಗ್ರರ ಬಗ್ಗೆ ಸೇನೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಖಚಿತ ಸುಳುವಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಜಲ್ಟಾದ ದುರ್ಗಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ಬ್ರಾಟೆಲ್ ಸೋನ್ ಮತ್ತು ಖುಬ್ಬನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇನೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ಜಂಟಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದವು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸೇನೆ: 'ಆಪರೇಷನ್ ಸೋಹನ್' (Operation Sohan) ಅಡಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ಉಗ್ರರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ 'ವೈಟ್ ನೈಟ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್' (White Knight Corps) ತನ್ನ 'ಎಕ್ಸ್' (X) ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
#WhiteKnightCorps | #CounterTerrorismOperations— White Knight Corps (@Whiteknight_IA) September 17, 2026
𝗢𝗣𝗘𝗥𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗦𝗢𝗛𝗔𝗡 | 𝗧𝗪𝗢 𝗧𝗘𝗥𝗥𝗢𝗥𝗜𝗦𝗧𝗦 𝗡𝗘𝗨𝗧𝗥𝗔𝗟𝗜𝗦𝗘𝗗
In a joint intelligence-based operation during the intervening night of 16/17 Sep 2026, confirmed inputs indicated the presence of terrorists in… pic.twitter.com/4UokfN8NgF
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16-17ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆಯ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಉಧಂಪುರ್ನ ಬ್ರಾಟಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನ, ಕಠಿಣ ಭೂಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಗೋಚರತೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ವೈಟ್ ನೈಟ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್, ಜಮ್ಮು - ಕಾಶ್ಮೀರ ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ಪಡೆಗಳು ಉಗ್ರಗಾಮಿ ವಿರೋಧಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಇಬ್ಬರು ಉಗ್ರರನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದವು ಎಂದು ಆ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೋಧ ಹಾಗೂ ಕಣ್ಗಾವಲು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮುಂದುವರಿದಿವೆ ಎಂದು ಸೇನೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಉಳಿದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಉಗ್ರರು ಹಾಗೂ ಅವರಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ನಿವಾರಿಸಲು ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಸೇನೆ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬುಧವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭವಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಶಂಕಿತ ಅಡಗುತಾಣವೊಂದನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದವು. ಈ ದಾಳಿಯ ವೇಳೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ಮತ್ತು ಸ್ಫೋಟದ ಸದ್ದು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಉಗ್ರರು, ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳ ವಲಯದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರಿ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು.
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