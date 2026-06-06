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25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ಮಹಿಳೆ ಈಗ ಪತ್ತೆ: ತಾಯಿಯ ಕಂಡು ಹಿಗ್ಗಿದ ಮಕ್ಕಳು!

ಕಾಲು ಶತಮಾನದ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ಈಗ ಆಶ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

WOMAN REUNITES WITH CHILDREN
ತಾಯಿಯ ಜೊತೆಗೂಡಿದ ಮಕ್ಕಳು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 6, 2026 at 7:02 PM IST

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ಭರತ್‌ಪುರ (ರಾಜಸ್ಥಾನ): ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಳೆದು ಹೋದ ವಸ್ತು ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಗುವುದು, ದೂರವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಠಾತ್ತನೆ ಎದುರಿಗೆ ಬರುವುದು ಇದೆಲ್ಲವೂ ವಿಧಿಲಿಖಿತವೇ ಸರಿ. ಇಲ್ಲೂ ಅಂಥದ್ದೇ ಪವಾಡ ನಡೆದಿದೆ.

25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ, ಈಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಭರತ್​ಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಅಪ್ನಾಘರ್ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರಿಯರು, ಪುತ್ರ ಮತ್ತು ಅಳಿಯ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲು ಶತಮಾನದ ಬಳಿಕ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಮರು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದು ಇಡೀ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಖುಷಿಯ ಕಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್​, ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಉನ್ನಾವೋ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಕಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಸುಖದೇಯ್ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ, 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಆಕೆ ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆ ನಾಪತ್ತೆಯಾದಾಗ ಇವರ ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರಿಯರು 7 ಮತ್ತು 10 ವರ್ಷದವರು. ಇನ್ನು ಕಿರಿಯ ಮಗ ರೋಹಿತ್‌ಗೆ ಕೇವಲ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷ. ಪತಿ ಬಚ್ಚನ್ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಸುಳಿವು ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ.

ಎಷ್ಟೇ ಹುಡುಕಾಡಿದರೂ, ವರ್ಷಗಳು ಗತಿಸಿದರೂ ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆಕೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಕಾಲ ಕಳೆದಂತೆ ತಾಯಿಯ ನೆನಪೂ ಮರೆಯಾಯಿತು. ತಂದೆ ಬಚ್ಚನ್​ ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರಿಯರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಸಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಎಳೆದಿದ್ದು 2022ರಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಬಚ್ಚನ್​ ಅವರ ನಿಧನ.

25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ಸುಖದೇಯ್
25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ಸುಖದೇಯ್ (ETV Bharat)

ಆಶ್ರಮ ನೀಡಿದ ಮರುಜೀವ: ಇತ್ತ, ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಅಪ್ನಾ ಘರ್ ಆಶ್ರಮವು 2025ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 16 ರಂದು ರಕ್ಷಿಸಿತು. ಆಶ್ರಮದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಡಾ.ಬಿ.ಎಂ. ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ, ಜೋಧ್‌ಪುರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಸುಖದೇಯ್ ಅವರನ್ನು ಆಶ್ರಮದ ತಂಡವು ರಕ್ಷಿಸಿತು. ನಂತರ ಆಕೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ಭರತ್‌ಪುರದ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲಾಯಿತು. ನಿರಂತರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಆರೈಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಆಕೆಯ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಕ್ರಮೇಣ ಸುಧಾರಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಆಕೆಗೆ ತನ್ನ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳು ಮರುಕಳಿಸತೊಡಗಿದವು. ತಾನು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಉನ್ನಾವೋ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಕಂಪುರ ಗ್ರಾಮದವಳು ಎಂಬುದನ್ನು ಆಕೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಳು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಿಳೆ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಶ್ರಮದ ಪುನರ್ವಸತಿ ತಂಡವು ಆಕೆಯ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿತು. ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಆಕೆಯ ಪುತ್ರಿ ಸೋಮವತಿ, ಮಗ ರೋಹಿತ್, ಅಳಿಯ ಧನಪಾಲ್ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ (ಜೂನ್​ 5) ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದರು.

ಕಣ್ಣೀರ ಧಾರೆ ಹರಿಸಿದ ಕುಟುಂಬ: ಕಾಲು ಶತಮಾನದ ಸುದೀರ್ಘ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಯಾರಿಗೂ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮಳೆ ಕೂಡ ಯಾರನ್ನೂ ಗುರುತಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಆಶ್ರಮದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ಪರಸ್ಪರ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಆನಂದಬಾಷ್ಪ ಹರಿಯಿತು. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ತಾಯಿಯನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಅತ್ತರು. ದಶಕಗಳ ವಿರಹದ ನೋವು ಆ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕರಗಿಹೋದಂತೆ ಭಾಸವಾಯಿತು. ಈ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡ ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕಣ್ಣಾಲಿಗಳು ತೇವವಾದವು.

ತನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬೇಸರಿಸಿದ ಮಹಿಳೆ: ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಮಹಿಳೆ ಸುಖದೇಯ್​ ಅವರು, "ನನ್ನ ಪುತ್ರಿಯರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಅವರ ಜೊತೆ ನಾನಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಖೇದದ ಸಂಗತಿ. ಇದು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ನನಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈಗ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಅವರು ನನಗೆ ಮರಳಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅಪಾರ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ" ಎಂದು ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

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BHARATPUR ASHRAM REUNION
MISSING WOMAN FOUND ALIVE
EMOTIONAL FAMILY REUNION
ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ಮಹಿಳೆ ಪತ್ತೆ
WOMAN REUNITES WITH CHILDREN

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