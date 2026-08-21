ಕಳಂಕರಹಿತವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ: ’ನಮ್ಮ ಸಮಗ್ರತೆ ಬೆಂಕಿಯಷ್ಟೇ ಶುದ್ಧ’; ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಇಂದು ನಿಜವಾಯಿತು!
ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯರ್ಸ್, ಕಳಂಕವಿಲ್ಲದೇ ನಿರ್ಮಲವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಅಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಬಗ್ಗೆ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳು ಇಂದು ನಿಜವಾಗಿವೆ.
Published : August 21, 2026 at 5:30 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಅಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಬಗ್ಗೆ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳು ಇಂದು ನಿಜವೆಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿವೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಕಲ್ಯಾಣವೇ ನಮ್ಮ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗುರಿ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಸಮಗ್ರತೆ ಬೆಂಕಿಯಷ್ಟೇ ಶುದ್ಧ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಬಹಿರಂಗ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದರು.
ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಕುರಿತು ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಪತ್ರ: ಸ್ಪಷ್ಟ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಸತ್ಯವೆಂದು ಬಿಂಬಿಸಲು ಎಷ್ಟೇ ಗದ್ದಲ ಮಾಡಿದರೂ, ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕಟು ವಾಸ್ತವಗಳನ್ನು ವಿರೂಪಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೋಸದ ತಂತ್ರಗಳು, ಸತ್ಯವನ್ನು ಮರೆಮಾಡಲು ಎಂದಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಅಚಲ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದ ಭಾಗವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಉಂಡವಳ್ಳಿ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಛೀಮಾರಿ ಹಾಕುವ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ.
ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ತನ್ನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಗ್ರಾಹಕರ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಕಾಪಾಡುವ ದೃಢ ಬದ್ಧತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ತೀರ್ಪು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯರ್ಸ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ದಿವಂಗತ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರು, ’’ಕಂಪನಿಯ ಸಮಗ್ರತೆ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಶುದ್ಧ’’ ಇಂತಹ ಆಧಾರರಹಿತ ಆರೋಪಗಳಿಂದ ಕಳಂಕಿತವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಹಾಗೂ ಆಶಿಸಿದ್ದರು. ನವೆಂಬರ್ 10, 2006 ರಂದು ಅವರು ಠೇವಣಿದಾರರಿಗೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ಮುಕ್ತ ಪತ್ರ ಬರೆದು, ಕಂಪನಿಯು ಇಂತಹ ಅಸಂಬದ್ಧ ಆರೋಪಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ನಿಧಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಯ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅಂದು ಅವರು ಬರೆದ ಪತ್ರವನ್ನು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ಪ್ರಿಯ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರೇ ...
ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಗ್ರಾಹಕರ ಅಚಲ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ ನಿರಂತರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಪದವಾಗಿದೆ. 1962ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಕಳೆದ ನಲವತ್ತನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೆಳೆದು ಕವಲೊಡೆದಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಪೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ವ್ಯವಹಾರ ಮೌಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿದೆ. ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಿಂತಿದೆ ಎಂಬ ಅರಿವಿನಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿದಾರರು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಅಪಾರ ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಠೇವಣಿದಾರರೊಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಅಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಲೋಪದಿಂದಲೂ ಕಳಂಕಿತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಅತ್ಯುನ್ನತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಠೇವಣಿದಾರರು ನಿರಾಳವಾಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಆದಾಯಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಗ್ರಾಹಕರ ಅಚಲ ಬಂಧದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯ ವಿರುದ್ಧ, ಕ್ಷುಲ್ಲಕ, ಸೇಡಿನ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ಆಧಾರರಹಿತ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಹೊರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂತಹ ದೂಷಣೆಯ ಆರೋಪಗಳು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯ ಸಮಗ್ರತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬಂಧವು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದ ಮುತ್ತಿನಂತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ.
ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಹಠಾತ್ ಆರೋಪಗಳೇಕೆ?, ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದವರೆಗಿನ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಆರೋಪದ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವೇನು? ವಿವೇಚನಾಶೀಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಈನಾಡು ಮತ್ತು ಈಟಿವಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಹೋರಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದು ರಹಸ್ಯವಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ, ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರ ವ್ಯಾಪಕ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಪುರಾವೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಕತ್ತಿಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈನಾಡು, ಈಟಿವಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಈ ನಾಯಕರು ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ನೀಡಲು ರಹಸ್ಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಗ್ರಾಹಕರ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯ ವಿರುದ್ಧ ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ ಪ್ರಚಾರ ಆರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದರು. ಏನೂ ಇಲ್ಲದ ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿರುವವರು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಯ ಮತ್ತು ಅನುಮಾನದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಅಣಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಸಗಾರರ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ.
ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ. ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿಸದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವ ಸತ್ಯ. ಇದು ಕಂಪನಿಯ ದೃಢವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಬಲಕ್ಕೆ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗದ ಪುರಾವೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯರ್ಸ್ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಚಾರದ ಸಾರಾಂಶವೇನು?. ಹಿಂದೂ ಅವಿಭಜಿತ ಕುಟುಂಬದ (HUF) ನಷ್ಟವನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿಸಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವವರು, HUF ಕೇವಲ ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಘಟಕಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಒದಗಿಸಿದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಅವರು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹಿತೈಷಿ ಠೇವಣಿದಾರರಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. HUF ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಾದ ನಷ್ಟವು ಕೇವಲ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸ್ವರೂಪದ್ದಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಗುಂಪಿನ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿನ ಗಣನೀಯ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ, ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಷ್ಟ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅತ್ಯಲ್ಪವಾಗಿದೆ. HUF ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ.
ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ HUF ಪೋಷಕ ಘಟಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈನಾಡು, ಈಟಿವಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇದರ ಅಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿವೆ. ಈ ಕಂಪನಿಗಳ ಬಹುಮುಖಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಬಲ ತುಂಬಲು ನಾವು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ದೃಢವಾದ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಲಾಭದಾಯಕತೆಯ ಹಾದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯವು ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನಂತೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೂಡಿಕೆ ನಿಧಿಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ನಾವು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಠೇವಣಿ ಕ್ರೋಢೀಕರಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಿಂದೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹10,000 ದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಮಿತಿಯನ್ನು ₹1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಠೇವಣಿ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪಥದಲ್ಲಿವೆ. ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಧಾರರಹಿತ ಮತ್ತು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆರೋಪಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಬಿರುಗಾಳಿಯನ್ನು ಏಕೆ ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವೇಚನಾಶೀಲ ಠೇವಣಿದಾರರು ಗುರುತಿಸಬೇಕು.
ಈನಾಡು ಮತ್ತು ಈಟಿವಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಮೂಲಕ ಸಮಗ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕರ್ತವ್ಯವು ಸ್ವಾರ್ಥಪರ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇಟ್ಟಿರುವ ಅಪಾರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಲು ಮತ್ತು ನನಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಿ, ನನಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಆಶಿಸುತ್ತಿವೆ. ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರ್ಲಜ್ಜರಾಗಿರುವವರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಠೇವಣಿದಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತುಳಿಯಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ನಾನು ಈ ಒಂದೇ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ತನ್ನ ಠೇವಣಿದಾರರ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡಿದಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಪಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಠೇವಣಿಗಳಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಹಣವನ್ನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವು ನಿರ್ವಹಿಸುವ HUF (ಹಿಂದೂ ಅವಿಭಜಿತ ಕುಟುಂಬ) ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. HUF ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಪೈನಾನ್ಸಿಯರ್ಸ್ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಿಂದಿನಂತೆಯೇ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪರಿಪಕ್ವವಾದ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಕುಟುಂಬದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರ ಪರವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಠೇವಣಿದಾರರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ನಮ್ಮ ಮುರಿಯದ, ಕಳಂಕವಿಲ್ಲದ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವುದಾಗಿ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಸಹ ಅತ್ಯಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನಾನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.
ನಮ್ಮದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ರೋಮಾಂಚಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಕುಟುಂಬ. ನಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಅಚಲ ನಂಬಿಕೆಯು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯ ಘನ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಯೋಣ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸೋಣ.
- ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್
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