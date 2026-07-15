ETV Bharat / bharat

ಮನೆ ಮೊದಲು ಬಂತೋ? ಕಂಬ ಮೊದಲೋ! 28 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮನೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ; ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಮಿಕನ ಪರದಾಟ

ಮನೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬವಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕರೊಬ್ಬರು 28 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

chhindwara-electric-pole-installed-right-middle-house-man-struggling-removing-28-years
ಮನೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ! (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 15, 2026 at 5:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಛಿಂದ್ವಾರ(ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ): ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ವಿದ್ಯುತ್​ ಕಂಬಗಳು, ಮರಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ನೋಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಛಿಂದ್ವಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯೊಂದರ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ವಿದ್ಯುತ್​ ಕಂಬವಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ ತೆರವುಗೊಳಸಬೇಕೆಂದು ಮನೆಯ ಯಜಮಾನ ಕಳೆದ 28 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಗಮಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಅವರಿಗೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, 'ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬಂದದ್ದು ಮನೆಯೋ ಅಥವಾ ಕಂಬವೋ?' ಎಂಬುದು. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹಲವು ಬಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದರೂ, ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯುತ್​ ಕಂಬ ಮಾತ್ರ ತೆರವಾಗದೇ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದಿದೆ.

ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಛಿಂದ್ವಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೊಹ್ಖೇಡ್ ಬ್ಲಾಕ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಪಾಲಖೇಡ್ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 8ರಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಬಜಾರ್ ಚೌಕ್ ಬಳಿ ಇರುವ ಮನೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ ನಿಂತಿದೆ. 'ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸಾಥಿ' (ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ) ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ರಾಜು ಕುಸ್ನೇಕರ್ ಅವರ ಮನೆ ಇದಾಗಿದೆ.

chhindwara-electric-pole-installed-right-middle-house-man-struggling-removing-28-years
ಮನೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ! (ETV Bharat)

ಸರ್ಕಾರ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಮನೆ: "1998ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಗುತ್ತಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 24,000 ರೂ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದ ನಂತರ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಸುಮಾರು 15 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ತೊರೆಯಬೇಕಾಯಿತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಂಬ ಅಳವಡಿಕೆ: ''ಒಮ್ಮೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ವೇಳೆ ಏಕಾಏಕಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಪನಿಯವರು ನನ್ನ ಮನೆಯ ಅಡಿಪಾಯ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಬ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೆ, ಕಂಬವನ್ನು ಬಳಿಕ ತೆರವು ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಮಾತನ್ನು ನಂಬಿ, ನಾನು ಮನೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಕಂಬವನ್ನು ಇನ್ನೂ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿಲ್ಲ. ಕಂಬ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ಸುಮಾರು 45,000 ರೂ. ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ನನಗೆ ಕೇವಲ 24,000 ಸಹಾಯ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು'' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರಾಜು ಕುಸ್ನೇಕರ್.

ಕಂಬದಿಂದ ಬೆಂಕಿಯ ಅಪಾಯ: ''ಕಂಬದ ತೆರವಿಗೆ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚ ನನ್ನ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾದ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹೆಂಡತಿ ತೀರಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಮಳೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಾಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕಂಬದಿಂದ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಿಡಿಗಳು ಹೊತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮನೆಯು ತಗಡಿನ ಛಾವಣಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅವಘಡದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಛಾವಣಿ ಹಾಕಿಸಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕಂಬವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬೇಡಿಕೆಯಿರುವಷ್ಟು ಹಣವನ್ನೂ ಸಹ ನೀಡಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ಅಸಹಾಯಕತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 'ಮನೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಕಂಬವನ್ನು ಮೊದಲು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ?' ಎಂದು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲಾಖೆಯವರು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ನಾನೇಕೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು?'' ಎಂದು ಕುಸ್ನೇಕರ್ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

chhindwara-electric-pole-installed-right-middle-house-man-struggling-removing-28-years
ಮನೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ! (ETV Bharat)

ತನಿಖೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದ ಜೂನಿಯರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸವರಿ ಬಜಾರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರದ ಜೂನಿಯರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಕೃಷ್ಣ ಉಯಿಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ''ಈ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕಂಬವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಕಾರಣವಾದ ಸಂದರ್ಭದ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡುವ ಸೂಚನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 3600 ವರ್ಷ ಹಿಂದಿನ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರ, ಕಲ್ಲಿನ ಚಾಕು, ಮಡಿಕೆ ಪತ್ತೆ: ಫೋಟೋಗಳು

TAGGED:

ELECTRIC POLE HOUSE
SANITATION WORKER COMPLAINT
ಮನೆ ಮಧ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್​ ಕಂಬ
CHHINDWARA MADHYA PRADESH
ELECTRIC POLE IN HOUSE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.