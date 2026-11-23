ಮತಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮತದಾರರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಕ್ಕು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ವಿಷಯವಲ್ಲ: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್
ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ್, ಜೊಯ್ಮಾಲ್ಯ ಬಾಗ್ಚಿ ಮತ್ತು ವಿ. ಮೋಹನ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪೀಠದ ಮುಂದೆ ಈ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ತಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠವು ತಿಳಿಸಿದೆ.
Published : November 23, 2026 at 4:44 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಪುರಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿನ ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.
ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ್, ಜಾಯ್ಮಲ್ಯ ಬಾಗ್ಚಿ ಮತ್ತು ವಿ. ಮೋಹನ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪೀಠದ ಮುಂದೆ ಈ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ತಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠವು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಪುರಸಭಾ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಪೀಠದ ಮುಂದೆ ವಾದಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಚುನಾವಣಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ನಮೂದೊಂದನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲು ಕೋರುವ ಹಕ್ಕು ಆಯಾ ಮತದಾರರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸೇರಿದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅರ್ಜಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿತು.
ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣಾ ಪಟ್ಟಿಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತದಾರರು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಾಗ್ಚಿ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳಿಗೆ ಮನವಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಬಗೆಹರಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು ಬಲವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.
ಸಂಸದೀಯ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುವ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗಳೊಂದಿಗೆ, ನಗರಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣಾ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ವಾದಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಮತದಾರರ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ನಗರಪಾಲಿಕೆ ಕಾಯಿದೆಯ ಅಡಿ, ಚುನಾವಣಾ ನೋಂದಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಯು ವಿಚಾರಣೆಯ ನಂತರ, ತಪ್ಪಾದ ನಮೂದುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಅಥವಾ ಅಳಿಸಲು, ಹಾಗೂ ಅರ್ಹ ಮತದಾರರನ್ನು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಧಿಕಾರಿಯ ನಿರ್ಧಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೂಡ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
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