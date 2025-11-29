ಸ್ಥಳೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಅಖಾಡಕ್ಕಿಳಿದ 90 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧ! ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ನಾರಾಯಣನ್ ಸವಾಲು
90 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧರೊಬ್ಬರು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಸವಾಲು ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 29, 2025 at 10:21 PM IST
ಎರ್ನಾಕುಲಂ (ಕೇರಳ): ಎರ್ನಾಕುಲಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಚುನಾವಣೆಗೆ 90 ವರ್ಷದ ಕರಿಯತ್ ನಾರಾಯಣನ್ ನಾಯರ್ ಎಂಬ ವೃದ್ಧರೊಬ್ಬರು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪೆರುಂಬವೂರ್ ಅಶಮನ್ನೂರು ಪಂಚಾಯತ್ನ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 2ರ ಪುನ್ನಯಂನಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿರುವ ನಾಯರ್, 'ಕೆಟಲ್' ತಮ್ಮ ಚಿಹ್ನೆ ಆಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿರುವ ನಾಯರ್, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ. ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಕೃಷಿಕರಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು.
ಏಕಾಂಗಿ ಪ್ರಚಾರ: ವಯಸ್ಸಾದವರ ಉಮೇದುವಾರಿಕೆ ಕೇವಲ ಸಾಂಕೇತಿಕವೆಂದು ಯಾರಾದರೂ ಭಾವಿಸಿದ್ದರೆ ಅದು ತಪ್ಪು. ವಯಸ್ಸಿನ ದೌರ್ಬಲ್ಯದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ನಾಯರ್ ಚುನಾವಣಾ ಕಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಚಾರ ಶೈಲಿಯೂ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಎದುರಾಳಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಗೋಡೆ ಬರಹ, ಫಲಕ, ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದರಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರೆ ನಾಯರ್, ಯಾವುದೇ ಅಬ್ಬರದ ಪ್ರಚಾರವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮತದಾರರನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿರುವ ಅವರು, ವಾರ್ಡ್ 2ರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆ, ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಚುನಾವಣಾ ಚಿಹ್ನೆಯಾದ ಕೆಟಲ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮತದಾರರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮತಯಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ಎದುರಾಳಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಸುತ್ತಿನ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರೆ, ನಾರಾಯಣನ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸುತ್ತಿನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಮತದಾರರೊಂದಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 5 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುವ ನಾರಾಯಣನ್, ತಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಬಹುದು ಎಂಬದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಅನಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಎಡರಂಗದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಪತ್ನಿ ಗೆಲುವು: ನಾರಾಯಣನ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸರೋಜಿನಿ ಅಮ್ಮ ಎಡರಂಗದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಅದೇ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಗೆದ್ದು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ಪತ್ನಿ ಸಿಪಿಎಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರೆ, ಆಗ ನಾರಾಯಣ್ ಸಿಪಿಐ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿದ್ದರು.
'ನನ್ನ ವಯಸ್ಸನ್ನು ನೋಡಿ ಕೆಲವರಿಂದ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ, ನೀವು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದೆಲ್ಲ ಅಣಕಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶತಕ ಗಳಿಸದೇ (100 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ತಲುಪುವವರೆಗೆ) ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡುವುದಿಲ್ಲ. ಚುನಾವಣಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ವಯಸ್ಸು ಅಡ್ಡಿಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಿರುವುದು ಅಗತ್ಯ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ. ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವವರು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹದು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಾನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಬಲ್ಲೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. ತಮಗೆ ಮತದಾರರು ಈ ಬಾರಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ' ಎಂದು ನಾರಾಯಣನ್ ತಮ್ಮ ಗೆಲುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ನೀವು ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಗೆದ್ದರೆ, ಇತಿ-ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿರುವೆ. ಗೆದ್ದು ಬಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕಲಿಸಲು ಒಂದು ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಥಕ್ಕಳಿಯನ್ನೂ ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದು. ಜನರ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಯಾವತ್ತೂ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೇಳದೆ, ತಾವು ಏನನ್ನೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ನಾರಾಯಣ್ ತಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಾರಾಯಣನ್ ಮಗ ವಕೀಲ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಹಕ್ಕು. ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಅವರು ಹಲವು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಆಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅವಕಾಶ ಕೂಡಿ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
