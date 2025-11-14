ಚುನಾವಣಾ ಪಿತೂರಿ ಬಯಲಾಗಿದೆ, ಘಟಬಂಧನ್ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಎಸ್ಐಆರ್ ಕಾರಣ: ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಆರೋಪ
ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ಆಡಿದ ಆಟ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 14, 2025 at 3:32 PM IST
ಲಖನೌ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಮತ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸುವತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಬಿಜೆಪಿ ಮೇಲೆ ವಾಗ್ದಾಳಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಜೆಪಿ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಪಕ್ಷವನ್ನು ವಂಚಕ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಘಟಬಂಧನದ ಹೀನಾಯ ಸೋಲನ್ನು ಊಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಟ್ರೆಂಡ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ದೂಷಿಸಿದರು.
"ಎಸ್ಐಆರ್ ಚುನಾವಣಾ ಪಿತೂರಿ ಎಂದು ಕರೆದ ಅವರು, ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ಆಡಿದ ಆಟ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಚುನಾವಣಾ ಪಿತೂರಿ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ. ಇಂದಿನಿಂದ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಈ ಆಟವನ್ನು ಆಡಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸಿಸಿಟಿವಿಯಂತೆಯೇ ನಮ್ಮ ಪಿಪಿಟಿವಿ ಅಂದರೆ ಪಿಡಿಎ ಪ್ರಹಾರಿ ಜಾಗರೂಕವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ವಿಫಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷವಲ್ಲ, ಅದು ವಂಚಕ" ಎಂದು ಯಾದವ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಮುಂದುವರಿದಂತೆ, ಎನ್ಡಿಎ ಪ್ರಬಲ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಚುನಾವಣಾ ವಿಜಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಜೆಡಿ(ಯು) ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಮೈತ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಎನ್ಡಿಎ 243 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸುವತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿವೆ.
ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಎನ್ಡಿಎ ಒಟ್ಟು 189 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಬಿಜೆಪಿ 76 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಜೆಡಿಯು 75, ಎಲ್ಜೆಪಿ 20, ಎಚ್ಎಎಂ 4 ಹಾಗೂ ಆರ್ಎಲ್ಎಂ 4 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿವೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.18ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆರ್ಜೆಡಿ 35 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 6, ಸಿಪಿಐ(ಎಂಎಲ್ 7, ಸಿಪಿಐ-ಎಂ 1 ಮತ್ತು ವಿಐಪಿ 0, ಒಟ್ಟು 49 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಬಿಎಸ್ಪಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಐಎಂಐಎಂ ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ.
ಸುಮಾರು ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಚುನಾವಣೆ ರಾಜಕೀಯ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಎರಡರ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದರೂ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಡು ರಾಜ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಬಿಹಾರವನ್ನು ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಹೊರತಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಸುಶಾಸನ್ ಬಾಬು ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಿಎಂ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಮನಸ್ತಾಪಗಳು ಹಾಗೂ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಸದ್ಯದ ಟ್ರೆಂಡ್ ತಳಮಟ್ಟದ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿವೆ. ಮತದಾರರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಆಡಳಿತ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ.
