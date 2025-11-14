Bihar Election Results 2025

ಚುನಾವಣಾ ಪಿತೂರಿ ಬಯಲಾಗಿದೆ, ಘಟಬಂಧನ್ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಎಸ್‌ಐಆರ್​ ಕಾರಣ: ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಆರೋಪ

ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಎಸ್​ಐಆರ್​ ಆಡಿದ ಆಟ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಖಿಲೇಶ್​ ಯಾದವ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Akhilesh Yadav
ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ (ANI)
By ANI

Published : November 14, 2025 at 3:32 PM IST

2 Min Read
ಲಖನೌ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಮತ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್​ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸುವತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಬಿಜೆಪಿ ಮೇಲೆ ವಾಗ್ದಾಳಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಜೆಪಿ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಖಿಲೇಶ್​ ಯಾದವ್​ ಅವರು ಪಕ್ಷವನ್ನು ವಂಚಕ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಘಟಬಂಧನದ ಹೀನಾಯ ಸೋಲನ್ನು ಊಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಟ್ರೆಂಡ್​ಗೆ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ದೂಷಿಸಿದರು.

"ಎಸ್​ಐಆರ್​ ಚುನಾವಣಾ ಪಿತೂರಿ ಎಂದು ಕರೆದ ಅವರು, ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಎಸ್​ಐಆರ್​ ಆಡಿದ ಆಟ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಚುನಾವಣಾ ಪಿತೂರಿ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ. ಇಂದಿನಿಂದ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಈ ಆಟವನ್ನು ಆಡಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸಿಸಿಟಿವಿಯಂತೆಯೇ ನಮ್ಮ ಪಿಪಿಟಿವಿ ಅಂದರೆ ಪಿಡಿಎ ಪ್ರಹಾರಿ ಜಾಗರೂಕವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ವಿಫಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷವಲ್ಲ, ಅದು ವಂಚಕ" ಎಂದು ಯಾದವ್​ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಎಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಮುಂದುವರಿದಂತೆ, ಎನ್​ಡಿಎ ಪ್ರಬಲ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್​ ಕುಮಾರ್​ ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಚುನಾವಣಾ ವಿಜಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಜೆಡಿ(ಯು) ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಮೈತ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಎನ್​​ಡಿಎ 243 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸುವತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರೆಂಡ್​ಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿವೆ.

ನಿತೀಶ್​ ಕುಮಾರ್​ ನೇತೃತ್ವದ ಎನ್​ಡಿಎ ಒಟ್ಟು 189 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಬಿಜೆಪಿ 76 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಜೆಡಿಯು 75, ಎಲ್​ಜೆಪಿ 20, ಎಚ್​ಎಎಂ 4 ಹಾಗೂ ಆರ್​ಎಲ್​ಎಂ 4 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿವೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.18ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆರ್‌ಜೆಡಿ 35 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 6, ಸಿಪಿಐ(ಎಂಎಲ್ 7, ಸಿಪಿಐ-ಎಂ 1 ಮತ್ತು ವಿಐಪಿ 0, ಒಟ್ಟು 49 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಬಿಎಸ್‌ಪಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಐಎಂಐಎಂ ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ.

ಸುಮಾರು ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ನಿತೀಶ್​ ಕುಮಾರ್​ ಅವರಿಗೆ ಈ ಚುನಾವಣೆ ರಾಜಕೀಯ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಎರಡರ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದರೂ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಡು ರಾಜ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಬಿಹಾರವನ್ನು ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಹೊರತಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿತೀಶ್​ ಕುಮಾರ್​ ಅವರನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಸುಶಾಸನ್​ ಬಾಬು ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಿಎಂ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಮನಸ್ತಾಪಗಳು ಹಾಗೂ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಸದ್ಯದ ಟ್ರೆಂಡ್​ ತಳಮಟ್ಟದ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿವೆ. ಮತದಾರರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿತೀಶ್​ ಕುಮಾರ್​ ಅವರ ಆಡಳಿತ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜೆಡಿಯು-ಬಿಜೆಪಿ ಪಾಳಯದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಲೇರಿದ ಸಂಭ್ರಮ; ಆರ್​ಜೆಡಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನೀರವ ಮೌನ

