ಕೇರಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ: ಅಂತಿಮ ಮತದಾನದ ಅಂಕಿ - ಅಂಶ ನೀಡಲು ವಿಳಂಬ, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ವಿರುದ್ಧ LDF-UDF ಕಿಡಿ
ಕೇರಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಮತದಾನದ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಕೇರಳದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ವಿ ಡಿ ಸತೀಶನ್ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 13, 2026 at 4:41 PM IST
ತಿರುವನಂತಪುರಂ (ಕೇರಳ): ಏಪ್ರಿಲ್ 9ರಂದು ನಡೆದ ಕೇರಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಅಂತಿಮ ಮತದಾನದ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ವಿಳಂಬ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಎಡ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ರಂಗ (LDF) ಹಾಗೂ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಯುನೈಟೆಡ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಫ್ರಂಟ್ (UDF) ಕಿಡಿಕಾರಿವೆ. ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ಈವರೆಗೂ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಮತದಾನದ ಸಮಗ್ರ ಡೇಟಾ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿವೆ.
ಮತದಾನ ದತ್ತಾಂಶ ಬಿಡುಗಡೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕೇರಳ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ವಿ ಡಿ ಸತೀಶನ್ ಅವರು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ (ಇಸಿಐ) ತುರ್ತು ಪತ್ರವೊಂದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮ ಮತದಾನದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
I wrote to @ECISVEEP on the delay in publishing Kerala Assembly Election data. Even after 3 days, key figures remain unavailable. Urged immediate release to ensure transparency. pic.twitter.com/JHHr3vsSfo— V D Satheesan (@vdsatheesan) April 13, 2026
ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿದ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಾದರೂ ಡೇಟಾವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸದಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ ಕಳವಳವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಇದು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕೃತ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಮತದಾನ ಮುಗಿದು ಮೂರು ದಿನಗಳು ಕಳೆದಿದ್ದರೂ, ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಮತದಾನದ ದತ್ತಾಂಶ, ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಮತಗಳ ಶೇಕಡಾವಾರು ಮತ್ತು ಅಂಚೆ ಮತಪತ್ರದ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಏಪ್ರಿಲ್ 12 ರಂದು ಚುನಾವಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರೀ ಮತದಾನ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ನಿಜವಾದ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿವೆ. ಮತದಾನದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದರೂ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದರಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ನಿಖರವಾದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಈ ಬಾರಿ ಅಂಚೆ ಮತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಅಂಚೆ ಮತಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣಾ ದಿನದಂದು ಸಂಜೆ ಮತದಾನದ ಸಮಯ ಮುಗಿದ ನಂತರವೂ, ಹಲವು ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ದೊಡ್ಡ ಸರತಿ ಸಾಲುಗಳು ಕಂಡು ಬಂದವು. ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅಂತಿಮ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ಮತದಾನದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದೂ ಸತೀಶನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಪಿಐ(ಎಂ) ನಾಯಕ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ವಿ. ಶಿವನ್ಕುಟ್ಟಿ ಸಹ ಈ ವಿಳಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುವುದರ ಹಿಂದಿನ ನಿಗೂಢತೆಯನ್ನು ಅನುಮಾನಿಸುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಬೇಕು. ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಾದರೂ ನಿಖರವಾದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಏಕೆ ಪ್ರಕಟವಾಗದೇ ಉಳಿದಿವೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಈ ಯುಗದಲ್ಲೂ ಈ ವಿಳಂಬವು ರಾಜಕೀಯ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಹಿಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಅಂದಾಜಿಸುತ್ತಿವೆ. ಮತದಾನದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದರೂ ಅಂತಿಮ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲಿವೆ. ಮೈತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಿಖರವಾದ ದತ್ತಾಂಶವು ನಿರ್ಣಾಯಕ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಚುನಾವಣಾ ದಿನದ ಸಂಜೆ ಅಧಿಕೃತ ಮತದಾನದ ಸಮಯ ಮುಗಿದ ನಂತರವೂ ಹಲವಾರು ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ದೀರ್ಘ ಸರತಿ ಸಾಲುಗಳು ಕಂಡುಬಂದವು. ಈ ತಡವಾದ ಮತಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮ ಎಣಿಕೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಮತದಾನದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಕಾರ ಏಪ್ರಿಲ್ 9ರಂದು ನಡೆದ ಕೇರಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 78.03 ರಷ್ಟು ಮತದಾನ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ದ: ನಾಳೆ ನಿತೀಶ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಬಳಿಕ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಸಿಎಂ ಆಯ್ಕೆ