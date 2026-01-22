ETV Bharat / bharat

ಅಕ್ರಮ ಮತದಾರರ ಸೇರ್ಪಡೆ: ಪ.ಬಂಗಾಳ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಿಂದ ವರದಿ ಕೇಳಿದ ಚು.ಆಯೋಗ

ನಾಲ್ವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪುರ್ಬಾ ಮೇದಿನಿಪುರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ 24 ಪರಗಣ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.

election-commission-writes-to-west-bengal-chief-secretary
ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 22, 2026 at 2:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ(ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): ರಾಜ್ಯದ ಎರಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಸರು ಸೇರಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ವರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು 72 ಗಂಟೆಗಳೊಳಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಸೂಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚುನಾವಣಾ ನೋಂದಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಡೆಬೊಟ್ಟಮ್ ದತ್ತಾ ಚೌಧರಿ ಮತ್ತು ಬಿಪ್ಲಬ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಇಆರ್‌ಒಗಳಾದ ತಥಾಗತ್ ಮೊಂಡಲ್ ಮತ್ತು ಸುದೀಪ್ತೋ ದಾಸ್ ಅವರನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಯೋಗ ಈ ಮೊದಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿತ್ತು.

ನಾಲ್ವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪುರ್ಬಾ ಮೇದಿನಿಪುರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ 24 ಪರಗಣ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ 2025ರ ಆಗಸ್ಟ್​ 5ರ ದಿನಾಂಕ ನಮೂದಿಸಿ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಆರ್​ಒ ಹಾಗೂ ಎಇಆರ್​ಇಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅಮಾನತು ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್​ಐಆರ್​ ದಾಖಲಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಈ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜನವರಿ 24ರ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ವಿವರ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿದೆ.

ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮನೋಜ್​ ಪಂತ್​ ಅವರು ಸೂಚನೆ ಅನುಸಾರ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹಲವು ಆದೇಶದ ಬಳಿಕವೂ ಎಫ್​ಐಆರ್​​ ದಾಖಲಿಸಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್​ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕುರಿತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೋರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಜಾರ್‌ಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಹೆದರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ ನಂತರ ವಿಷಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀಕ್ಷ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಎಫ್‌ಐಆರ್ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವಂತೆ ಕೋರಿ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು, ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಪತ್ರವನ್ನು ದೆಹಲಿಗೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದು, ಚುನಾವಣಾ ಕಾನೂನನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲೋಪವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

WEST BENGAL
ELECTION COMMISSION OF INDIA
SIR WEST BENGAL
ಅಕ್ರಮ ಮತದಾರರ ಸೇರ್ಪಡೆ
BENGAL SIR

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.