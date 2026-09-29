ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸಮ್ಮತಿ
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಕಲಾಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವ ವಕೀಲರೊಬ್ಬರ ಪ್ರಕಾರ, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಾರ ವಿಚಾರಣಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
Published : September 29, 2026 at 12:46 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಇತರ ಇಬ್ಬರು ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಸುಖಬೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಸಂಧು ಮತ್ತು ವಿವೇಕ್ ಜೋಶಿ ಅವರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಲ್ಲದೇ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ (CEC) ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಪರವಾಗಿ ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಹೊಸ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಂಗಳವಾರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ನೇತೃತ್ವದ ಪೀಠದ ಮುಂದೆ, ಅರ್ಜಿದಾರ ರಾಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಪರವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ವಿಕಾಸ್ ಸಿಂಗ್ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಬಹು - ಸದಸ್ಯ ಆಯೋಗದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಅಥವಾ ಬಹುಮತದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕೆಂಬುದು ಶಾಸನಬದ್ಧ ನಿಯಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರು, ಈ ವಿಷಯದ ತುರ್ತು ವಿಚಾರಣೆ ಕೋರಿದರು.
ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಬಹು - ಸದಸ್ಯ ಆಯೋಗವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಉದ್ದೇಶವೇ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಅಥವಾ ಬಹುಮತದಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಂಗ್ ವಾದಿಸಿದರು.
ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ರೀತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆಯೋಗವು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಅನುಮಾನವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಆಯೋಗವು ಸರ್ವಾನುಮತದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಕೂಡ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು, ಅದು ಆಯೋಗದ ನಿರ್ಧಾರ ಎಂಬ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆಯೇ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದು ಗಂಭೀರ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಕೇವಲ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸಿಂಗ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ, ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಆಂತರಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಕುರಿತು ಇಬ್ಬರು ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರು ಹತ್ತು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 14 ಬಾರಿ ಔಪಚಾರಿಕ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದರ ವರದಿಯೊಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಅವರು ಫಾರ್ಮ್ 6ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ವರದಿಯ ನಂತರ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಮೂವರು ಸದಸ್ಯರ ಸರ್ವಾನುಮತದ ಅನುಮೋದನೆ ಇತ್ತು ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಆಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಚರ್ಚೆಗಳು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿತ್ತು.
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಕಲಾಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವ ವಕೀಲರೊಬ್ಬರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಾರ ವಿಚಾರಣಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನದ 324ನೇ ವಿಧಿಯು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮಷ್ಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದೆಯೇ ಹೊರತು, ಅದರಲ್ಲಿನ 324(3)ನೇ ವಿಧಿಯು ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಕೇವಲ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಆಯೋಗದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅಧಿಕಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ, ತಾವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ಅರ್ಹರೆಂಬಂತೆ ಅವರು ವರ್ತಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರದ ಬಲದ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಈ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.
ಚುನಾವಣಾ ಪಟ್ಟಿಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಚುನಾವಣೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದ 324(1)ನೇ ವಿಧಿಯು 'ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ'ಕ್ಕೆ (ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ) ನೀಡಿದೆಯೇ ಹೊರತು, ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿಗೆ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮತದಾರರ ನೋಂದಣಿ ನಿಯಮಗಳು, 1960ರ ಅಡಿ 'ಫಾರ್ಮ್-6' ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೇ 16, 2026 ರಂದು ಆಯುಕ್ತ ಜೋಶಿ ಅವರು ಕಡತದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದಂತೆ ಮತ್ತು ಮೇ 19, 2026 ರಂದು ಆಯುಕ್ತ ಸಂಧು ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿಸಿದಂತೆ, 'ಫಾರ್ಮ್-6'ಗೆ ಎಸ್ಐಆರ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಹಾಗೂ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ ಅಂಕಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಿಲ್ಲದೇ ಆ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಕ್ರಮದ ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆಯುಕ್ತರಾದ ಜೋಶಿ ಮತ್ತು ಸಂಧು ಅವರು ದಾಖಲಿಸಿದ ನಿರಂತರ ಹಾಗೂ ಸಮಕಾಲೀನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿರುವುದು, ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚುನಾವಣಾ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ಹಾಗೂ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಎಸ್ಐಆರ್ ಕುರಿತು ಹೊರಡಿಸಿದ ಆದೇಶಗಳು, ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸೂಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಅಲ್ಲದೇ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಒಂದು ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಎಂಬ ನಿಲುವಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದ್ದವು ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ.
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