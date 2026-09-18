ಉಪಚುನಾವಣೆ: ಮಮತಾ, ರಿತಬ್ರತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಬಣಗಳಿಗೆ ಹೆಸರು, ಚಿಹ್ನೆ ನೀಡಿದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ!; ದೀದಿ ಬಣದ ಚಿಹ್ನೆ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?
ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ನೇತೃತ್ವದ ಬಣಕ್ಕೆ 'ಮಮತಾ ಆಲ್ ತೃಣಮೂಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್' ಎಂಬ ಹೆಸರು ಮತ್ತು 'ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ'ನ ಚಿಹ್ನೆ ನೀಡಿದೆ.
Published : September 18, 2026 at 5:32 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು (ECI) ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ನೇತೃತ್ವದ ಬಣಕ್ಕೆ 'ಮಮತಾ ಆಲ್ ತೃಣಮೂಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್'(Mamata All Trinamool Congress) ಎಂಬ ಹೆಸರು ಮತ್ತು 'ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ'ನ ಚಿಹ್ನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ವಿಧಾನಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಿತಬ್ರತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ನೇತೃತ್ವದ ಬಣಕ್ಕೆ 'ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ತೃಣಮೂಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್' ಎಂಬ ಹೆಸರು ಮತ್ತು 'ಲಕೋಟೆ' (envelope) ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ತೃಣಮೂಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (TMC) ಪಕ್ಷದ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಹೊರಡಿಸಿದ ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ, ಎರಡೂ ಬಣಗಳು ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಆಯೋಗವು ಸೂಚಿಸಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಆ ಬಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಆಯೋಗವು ಈ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ (CEC) ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಪೂರ್ಣ ಪೀಠವು ಗುರುವಾರ ತನ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಎರಡನೇ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಆಯೋಗವು ಈ ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿತ್ತು. ಎರಡೂ ಬಣಗಳೂ ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಆಯೋಗವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ ಸುಮಾರು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ನಂತರ, ಕಳೆದ ವಾರ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಪಕ್ಷವು ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ನಂತರ ಟಿಎಂಸಿ (TMC) ಪಕ್ಷದಲದಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದ್ದವು.
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಉಪಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು ಮತ್ತು 'ಹುಲ್ಲಿನ ಮೇಲಿನ ಹೂವುಗಳ' ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬಳಸದಂತೆ ಟಿಎಂಸಿಯ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಬಣಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ ಮರುದಿನ ಹೊಸ ಚಿಹ್ನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಬಣವು ಆದೇಶವನ್ನು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವೆಂದು ಖಂಡಿಸಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಟಿಎಂಸಿ ಬಂಡಾಯ ನಾಯಕ ರಿತಬ್ರತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ನೇತೃತ್ವದ ಬಣವು ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಸಿಎಂ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರು ಎರಡು ಕಡೆ ಗೆದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನಂದಿಗ್ರಾಮ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಹಾಗೆಯೇ ರೆಜಿನಗರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಮಾಯೂನ್ ಕಬೀರ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಉಪಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸಲಿವೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಪ್ರದ್ಯುತ್ ಬೋರ್ಡೊಲೋಯ್ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ನಂತರ ನೀಡಿದ ರಾಜೀನಾಮೆಯಿಂದಾಗಿ ನಾಗಾಂವ್ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ರಿತಬ್ರತಾ ಮತ್ತು ಮಮತಾ ಬಣಗಳು ಮುಂಬರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಉಪಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿವೆ. ಮಮತಾ ನೇತೃತ್ವದ ಬಣ ನಾಗಾಂವ್ ಉಪಚುನಾವಣೆಗೂ ತನ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6 ರಂದು ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊರಡಿಸಿದ ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು (ECI) ಎರಡೂ ಬಣಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾ, "ಎರಡೂ ಬಣಗಳು ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಹೆಸರುಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಮೇಘಾಲಯ ಮತ್ತು ತ್ರಿಪುರಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಬಣಗಳನ್ನು ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಯೋಗವು ಹೇಳಿದೆ.
ಮುಂಬರುವ ಉಪಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಬಣಗಳು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ನಾಮಪತ್ರಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ರೆಜಿನಗರ್ ಮತ್ತು ನಂದಿಗ್ರಾಮ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ನಾಗಾಂವ್ ಸಂಸದೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ (Returning Officers) ಆಯೋಗವು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.
ನಾಮಪತ್ರಗಳ ಸಿಂಧುತ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಆಯೋಗವು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. "ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು 'ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕಾಯಿದೆ, 1951'ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 36ರ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾಮಪತ್ರಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
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