ಒಂಟಿ ವೃದ್ಧೆಯ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಒಡವೆ ದೋಚಿದ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು!
ವೃದ್ದೆ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ 'ರಾಮ್ನಾಮಿ' ಮತ್ತು 'ಮಂಡಲಿಯಾ' ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
Published : October 6, 2026 at 4:06 PM IST
ಚಿತ್ತೋರ್ಗಢ (ರಾಜಸ್ಥಾನ): 70 ವರ್ಷದ ವೃದ್ದೆಯನ್ನು ಅಪರಿಚಿತರು ಉಸಿರುಕಟ್ಟಿಸಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆಕೆಯ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಸರ ಮತ್ತು ಪದಕವನ್ನು ದೋಚಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಚಿತ್ತೋರ್ಗಢದ ಭದೇಸರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹತ್ತಿಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಭಾದೇಸರ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕ (ಡಿಎಸ್ಪಿ) ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್, ಹತ್ತಿಪುರದ ನಿವಾಸಿ ಹಾಗೂ ಭೈರುಲಾಲ್ ಅವರ ಪತ್ನಿಯಾದ ಜಮ್ನಾ ಬಾಯಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು, ಅವರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ.
ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಕೂಗಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಅವರು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಆಕೆಯ ಮೃತದೇಹ ಬಿದ್ದಿರುವುದು ಕಂಡಿದೆ. ಆಕೆಯನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಲು ನಡೆಸಿದ ಹಲವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ವಿಫಲವಾದ ಬಳಿಕ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಬಳಿಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ವಸ್ತು ಬಿದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಕಳ್ಳತನ ನಡೆದಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಶಂಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.
ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಕೂಡಲೇ, ಭಾದೇಸರ್ ಸಿಐ ವಿನೋದ್ ಮೆನಾರಿಯಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಕೊಠಡಿಯು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದ್ದರೂ, ವೃದ್ಧೆಯ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಹೊರಗಿನ ಗಾಯದ ಗುರುತುಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಬಿಗಿದು ಆಕೆಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ವೃದ್ದೆ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ 'ರಾಮ್ನಾಮಿ' ಮತ್ತು 'ಮಂಡಲಿಯಾ' ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಭಾದೇಸರ್ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಡಿಎಸ್ಟಿ ತಂಡವು ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿವೆ. ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾದೇಸರ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪಾಧೀಕ್ಷಕ (ಡಿಎಸ್ಪಿ) ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಸ್ಪಿ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಎಂಒಬಿ ತಂಡವನ್ನು ಹಾಗೂ ನಂತರ ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್ ತಂಡವನ್ನು ಕರೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾದೇಸರ್ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಡಿಎಸ್ಟಿ ತಂಡವು ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
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