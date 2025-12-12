ಬಿಪಿಎಲ್ ಮೀಟರ್ಗೆ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್: ವೃದ್ಧ ಕಂಗಾಲು
ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಯ ಮೀಟರ್ ಬಿಲ್ ಬಂದಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲಾಖೆಯ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ವೃದ್ಧನಿಗೆ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಕ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
Published : December 12, 2025 at 5:23 PM IST
ಚಂದ್ರಕೋನಾ(ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): ದಿನಗೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವೃದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲಾಖೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದೆ. ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಮನೆಯಿಂದ ಬಿಪಿಎಲ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೀಟರ್ ತಂದು ಮಗಳ ಮನೆಗೆ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ಇವರಿಗೆ, ಇದೀಗ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಮೇದಿನಿಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಂದ್ರಕೋಣ ಬ್ಲಾಕ್ 2ರ ಧೈಖಂಡ್ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಗೋಲಂ ನಬಿ ಖಾನ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ನಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಿರುವ ವೃದ್ಧ. ಖಾನ್ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬಿಪಿಎಲ್ ಮೀಟರ್ ಬಿಲ್ 2 ಲಕ್ಷದ 83 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಬಿಲ್ ಮನ್ನಾ ಮಾಡುವಂತೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಹಲವು ಬಾರಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಹಣವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯರು ಮಾತ್ರ ಇದು ನಂಬಲಸಾಧ್ಯವಾದ ಬಿಲ್. ಈ ಕುರಿತು ಇಲಾಖೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಿಂದೆಯೂ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯ ಬಿಲ್ ನೀಡಿದ್ದ ಇಲಾಖೆ: ಖಾನ್ ಅವರಿದ್ದ ಮನೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಶೀಲಾವತಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ಮಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೂ ಕೂಡಾ ಒಂದು ಲಕ್ಷ 93 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಯ ಬಿಲ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಲಿಖಿತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬಿಲ್ ಮೊತ್ತ 2 ಲಕ್ಷ 83 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ!
"ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಲ್ಬ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಇದೆ. ಆದರೂ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ದಿನಗೂಲಿ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಮಿಕ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ವೃದ್ಧ 2010ರಿಂದಲೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ- ಅಧಿಕಾರಿಗಳು: ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು ಹೇಳಲು ಇಚ್ಛಿಸದ ಮಿಡ್ನಾಪುರದ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ 2010ರಿಂದಲೂ ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಅವರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಬಿಲ್ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅದನ್ನೂ ಪಾವತಿಸಲಿಲ್ಲ. 2018ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
