18ರ ತಮ್ಮನನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ದೇವಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಅಣ್ಣ!
ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಕ್ರೂರಿ ಅಣ್ಣ ತನ್ನ ಒಡಹುಟ್ಟಿದ ತಮ್ಮನ ತಲೆ ಕಡಿದು ದೇವಿಗೆ ನರಬಲಿಯಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾನೆ.
Published : October 24, 2026 at 6:36 PM IST
ಪಾಟ್ನಾ (ಬಿಹಾರ): ಇಲ್ಲಿನ ಪಾಲಿಗಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಯೊಂದು ನಡೆದಿದೆ. ಅಣ್ಣನೊಬ್ಬ ತನ್ನ 18 ತಿಂಗಳ ತಮ್ಮನನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಕರೆದೊಯ್ದು ಊರಲ್ಲಿನ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿ ಮಂದಿರದ ಮುಂದೆ ಆತನ ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸಿ 'ನರಬಲಿ' ನೀಡಿದ್ದಾನೆ.
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದೆ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ಮಗುವಿನ ರುಂಡ ಮತ್ತು ಮುಂಡವನ್ನು ಕಂಡು ಜನರು ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣವೆಲ್ಲಾ ರಕ್ತಸಿಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣವೇ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ತಮ್ಮನ ತಲೆಕಡಿದ ಅಣ್ಣನಾದ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಬಾಲ(22)ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಹಂತಕನನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಾದಕ ವ್ಯಸನಿಯಾಗಿದ್ದ ಹಂತಕ: ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಣಿತಾಲಾಬ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜೀತನ್ ಛಾಪ್ರಾ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ರಂಜು ಯಾದವ್ ಅವರ ಪುತ್ರ, 22 ವರ್ಷದ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಬಾಲ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಿಂದ ಮಾದಕ ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಆತ ತನ್ನ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರನನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 200 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ದುರ್ಗಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮಗುವಿನ ತಲೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ವಿಗ್ರಹದ ಮುಂದೆ ಇರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಂಡ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಕ್ಷಣವೇ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡಿತು. ಮಗುವಿನ ಪೋಷಕರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ತಮ್ಮ 18 ತಿಂಗಳ ಮಗನ ಕತ್ತರಿಸಿದ ತಲೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದರು.
ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಕಾರಣ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ: ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಪಾಲಿಗಂಜ್ ಡಿಎಸ್ಪಿ ಪಂಕಜ್ ಶರ್ಮಾ, "ಜೀತನ್ ಛಾಪ್ರಾ ಗ್ರಾಮದ ದುರ್ಗಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿತು. ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಆರೋಪಿ ಮತ್ತು ಶವವನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ಅಣ್ಣ ಕಡಿದ ನಿಖರ ಕಾರಣ ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ. ಆರೋಪಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನೂ ವಿಚಾರಣೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೋಪಿ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ ಆಯುಧವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ (ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್) ತಂಡ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ದೇವಿಗೆ ತಲೆ ಕಡಿದು ಅರ್ಪಿಸಿದ ಘಟನೆಯು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭೀತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: