ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗಿಂತ ಎಲ್ ನಿನೊ ದೊಡ್ಡ ಬೆದರಿಕೆ ಒಡ್ಡುತ್ತದೆ ; ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ : ಪ್ರೊ. ರಮೇಶ್ ಚಂದ್
ಐಸಿಆರ್ಐಇಆರ್ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಮತ್ತು ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಪ್ರೊ. ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ ಅವರು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ ನಿನೋ ಪ್ರಭಾವದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 27, 2026 at 8:38 PM IST
ಈ ವರ್ಷ ಮಾನ್ಸೂನ್ನ ವರ್ತನೆಯು ಹಿಂದಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯ ಪರಿಣಾಮವು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಇದು ಅನೇಕ ಮಳೆ ಆಧಾರಿತ ಬೆಳೆಯ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷವು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರೂ, ಈ ವರ್ಷ ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಮಾನ್ಸೂನ್ನ ಸುತ್ತ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮತ್ತು ತೀವ್ರವಾದ ಎಲ್ ನಿನೊ ಸಾಧ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂಡಳಿಯ (ICRIER) ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಮತ್ತು ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಪ್ರೊ. ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆಗಿನ ವಿಶೇಷ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ಭಾರತದ ಕೃಷಿ ವಲಯವು ಒಂದು ದಶಕದ ಹಿಂದಿನದಕ್ಕಿಂತ ಇಂದು ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಬೆಳೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ದುರ್ಬಲವಾಗಿವೆ, ಗ್ರಾಹಕರು ಏನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸವಾಲಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ : ಭಾರತವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎರಡನ್ನೂ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೃಷಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ?
ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ : ಎಲ್ ನಿನೊ ಪ್ರೇರಿತ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಕಳವಳಕಾರಿ ವಿಷಯ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ ಮಳೆಯ ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಗಂಭೀರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪರಿಣಾಮವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರತದ ಕೃಷಿ ರಫ್ತಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಯಪಟ್ಟಷ್ಟು ಆತಂಕಕಾರಿಯಲ್ಲ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಪ್ಪಂದವು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಪೂರೈಕೆಯ ಕುರಿತಾದ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತವು ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದ ರಸಗೊಬ್ಬರ ದಾಸ್ತಾನು ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.
ಇದು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದರೂ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಅಡಚಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಸಕಾಲಿಕ ನೀತಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಆದ್ಯತೆಯ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಅನಿಯಮಿತ ಮಾನ್ಸೂನ್ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಪಾಯಗಳಿಗಿಂತ ಇದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ : ಹಾಗಾದರೆ, ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಬರಗಾಲದ ವರ್ಷಗಳ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆಯೇ ಅಥವಾ ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿ ಇಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆಯೇ?
ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ : ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿ ಇಂದು ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಬರಗಾಲವನ್ನೂ ಸಹ. 2014-15 ಮತ್ತು 2015-16ರ ಬರಗಾಲದ ನಂತರ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೃಷಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹಲವಾರು ಸೂಚಕಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ನೀರಾವರಿ. 2014-15ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಭಾರತದ ಸಾಗುವಳಿ ಪ್ರದೇಶದ ಕೇವಲ ಶೇ. 49 ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಇಂದು ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು ಶೇ. 60ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಈ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಮಳೆಯ ಆಘಾತಗಳನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವಲಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ.
ಎರಡನೆಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣ. ಕೃಷಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಮಳೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಒಳಗಾಗುವ ಜಾನುವಾರು ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಈಗ ಕೃಷಿಯ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆಗೆ (GVA) ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಬೆಳೆ ವಲಯವು ಈಗ ಕೃಷಿ GVA ಯ ಸುಮಾರು 54 ರಿಂದ 55 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿದೆ.
ಮೂರನೇ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ರಬಿ ಬೆಳೆಗಳ ಪಾಲು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು. ರಬಿ ಬೆಳೆಗಳು ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವದ ಮತ್ತೊಂದು ಪದರವನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತವೆ.
ಈ ರಚನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಭಾರತವು ಇಂದು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ದುರ್ಬಲವಾಗಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಹಿಂದಿನ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಮಳೆ ಕೊರತೆಗಿಂತ ಇದು ಕಡಿಮೆ ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ: ರೈತರು ನಿಮಗೆ ತಳಮಟ್ಟದಿಂದ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಆತಂಕವಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ವಲಯವು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ?
ರಮೇಶ್ ಚಂದ್: ಒಟ್ಟಾರೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ದಶಕವನ್ನು ನಾವು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೆ, ಕೃಷಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. 2015-16 ರಿಂದ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಬರಗಾಲ ವರ್ಷ ಬಂದಿಲ್ಲ. 2014 ರಿಂದ 12 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಕೃಷಿಯು ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ನಕಾರಾತ್ಮಕ GVA ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
2014 ರ ಹಿಂದಿನ ದಶಕದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ, ಆ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿತ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ದಶಕ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಂತಹ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳು ಇದ್ದವು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರ ಹವಾಮಾನ ಚಕ್ರದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಈ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ: ಜೂನ್ 23 ರವರೆಗೆ ಮಳೆ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಶೇಕಡಾ 45 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಯಾವ ಬೆಳೆಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ?
ರಮೇಶ್ ಚಂದ್: ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸೋಯಾಬೀನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರ ಕೃಷಿ ಪ್ರದೇಶದ ಸುಮಾರು ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀರಾವರಿಗೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ, ಉಳಿದವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಳೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಗಿಗಳು ಸಹ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತವಾಗಿವೆ. ಹತ್ತಿ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನೀರಾವರಿ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿರುವ ವಾಯುವ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವು ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತವಾಗಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಸೋಯಾಬೀನ್, ರಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಹತ್ತಿಯಂತಹ ಬೆಳೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ: ಅನಿಯಮಿತ ಮಳೆಯು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದೇ? ಅಲ್ಲದೆ, ಗ್ರಾಹಕರು ಯಾವ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು?
ರಮೇಶ್ ಚಂದ್: ಅಕ್ಕಿ, ಗೋಧಿ, ಜೋಳ, ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಖಾದ್ಯ ಎಣ್ಣೆಗಳಂತಹ ಬೇಗ ಹಾಳಾಗದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮೇಲೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ಸುಗ್ಗಿಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಲುಪುವುದರಿಂದ ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಣಾಮ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕೆಲವು ಮಾನಸಿಕ ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು ಊಹಾತ್ಮಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ನಿಜವಾದ ಪೂರೈಕೆಯ ಪರಿಣಾಮವು ನಂತರ ಬರುತ್ತದೆ. ಋತುಮಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬೆಳೆಯುವ ತರಕಾರಿಗಳಾದ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ, ಬದನೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಸೊಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ವಾರಗಳಿಂದ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಾಣಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಅನಿಯಮಿತ ಮಳೆಯು ಮೊದಲು ತರಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದರೆ, ನಂತರ ಹಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ : ರಸಗೊಬ್ಬರ ಪೂರೈಕೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಷ್ಟು ಗಂಭೀರ ಕಾಳಜಿಯಾಗಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿನ ಅಡಚಣೆಗಳಿಗೆ ಕೃಷಿ ಎಷ್ಟು ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ?
ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ : ರಸಗೊಬ್ಬರ ಬೆಲೆಗಳ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕೆಲವು ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಯೂರಿಯಾ ಚೀಲಕ್ಕೆ 4,000 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಿವೆ. ಆದರೆ, ಅಂದಿನಿಂದ ಬೆಲೆಗಳು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪೂರ್ವದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿವೆ.
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಿಲ್ಲ. ಯೂರಿಯಾ ಮತ್ತು ಡಿಎಪಿಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಕೃಷಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿದಿವೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲಿನ ಹಣಕಾಸಿನ ಹೊರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅದು ವಿಶಾಲ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ರೈತರಿಗೆ, ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ : ಈ ವರ್ಷದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ರೈತರು ಭತ್ತ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿನಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರನ್ನು ಬಯಸುವ ಬೆಳೆಗಳಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯಬೇಕೇ?
ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ : ಈ ಸವಾಲುಗಳು ನೀತಿ ವೈಫಲ್ಯಗಳ ಪರಿಣಾಮವಲ್ಲ, ಅವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು ಏಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೇಳುವ ಬದಲು, ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು.
ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ. ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 4.5 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಾಧಿಸದಿರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸರ್ಕಾರವು ಈಗಾಗಲೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹವಾಮಾನ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಕೃಷಿ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳ (NICRA) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸಲಹಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ರೈತರಿಗೆ ಯಾವ ಬೆಳೆ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬೆಳೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿವೆ.
ಕೃಷಿ ಸಚಿವಾಲಯವು ಕೂಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳೆರಡೂ ತ್ವರಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಧಾನ. ಹವಾಮಾನ ಆಘಾತಗಳನ್ನು ನಾವು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ: ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿವೆಯೇ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೇ?
ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ : ಹವಾಮಾನ ಆಘಾತವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನೂ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಊಹಿಸಬಾರದು. ಜೂನ್ ತಿಂಗಳು ಭಾರತದ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 18 ರಿಂದ 20 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ. ಜುಲೈ ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 60 ರಿಂದ 62 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಮಳೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಭಾರತವು ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಸಹ ತೀವ್ರ ಬರಗಾಲವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೆ. 2002-03, 2009-10, 2014-15 ಮತ್ತು 2015-16ರಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ ಬಂದಿತ್ತು. ಆ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ನಾವು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ. ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಸವಾಲಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ : ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾಲಿನ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಮೇವು ದುಬಾರಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಕಳವಳವಿದೆ. ಡೈರಿ ವಲಯವು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ?
ರಮೇಶ್ ಚಂದ್: ಡೈರಿ ವಲಯವು ಅನೇಕ ಜನರು ಊಹಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಬರಗಾಲದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರು ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅನುಭವ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತ ಬೆಳೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ರೈತರು ಅರಿತುಕೊಂಡರೆ, ಅನೇಕರು ಆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಹಸಿರು ಮೇವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
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