ಎಲ್ ನಿನೋ ಪ್ರಭಾವ, ಹಿಮಾಲಯದ ಹಿಂದೂ ಕುಶ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ, ಹಿಮಾಪಾತದ ಸಾಧ್ಯತೆ; ವರದಿ
ಪಶ್ಚಿಮ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯು ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರವಾಹಗಳು, ಭೂಕುಸಿತಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಮಕುಸಿತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಯು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
By PTI
Published : November 23, 2026 at 11:58 AM IST
ಕಠ್ಮಂಡು (ನೇಪಾಳ): ಪ್ರಬಲ ಎಲ್ ನಿನೋಯಿಂದಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಕುಶ್ ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರದೇಶದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆ ಅಥವಾ ಹಿಮಪಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ, ಭೂಕುಸಿತ ಮತ್ತು ಹಿಮಕುಸಿತಗಳ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಕಠ್ಮಂಡು ಮೂಲದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಗ್ರ ಪರ್ವತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರ, ಬೀಜಿಂಗ್ ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಚೀನೀ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸಸ್ನ ವಾತಾವರಣ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಹಿಂದೂ ಕುಶ್ ಹಿಮಾಲಯ ಚಳಿಗಾಲದ ಮುನ್ನೋಟ 2026, ನೇಪಾಳ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಆರ್ದ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯು ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರವಾಹಗಳು, ಭೂಕುಸಿತಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಮಕುಸಿತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಯು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಣ ಹವಾಮಾನದ ಅವಧಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಓಷಿಯಾನಿಕ್ ಅಂಡ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಪ್ರಬಲದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲ ಮಟ್ಟದ ಎಲ್ ನಿನೋ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. 1950ರಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಇಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲವಾದ 'ಎಲ್ ನಿನೋ' ಆಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಲು ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 60ರಷ್ಟು ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ಅದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ಹವಾಮಾನ ವಿದ್ಯಮಾನವು ಹಿಮಾಲಯದ ತಪ್ಪಲು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಿಮಪಾತವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವರದಿಯು ನೇಪಾಳ ಮತ್ತು ಭೂತಾನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಋತುವನ್ನು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ, ಇದು ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತ ಹಿಮನದಿಗಳು ಮತ್ತು ಪರ್ಮಾಫ್ರಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಪತ್ತುಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ಭೋಟೇಕೋಶಿ ಪ್ರವಾಹವು ಕನಿಷ್ಠ 1,500 ಜನರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಮತ್ತು 5,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಿಂದಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ದೇಶವು 4.7 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ಗಳಷ್ಟು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಳದ ಹಿಮಪಾತವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಈ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಭೂತಾನ್ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಪೂರ್ವ ಕ್ಸಿಜಾಂಗ್ನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಳದ ಹಿಮಪಾತವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ನದಿಗಳ ಹರಿವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಹಿಮದ ಆಳವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಮದ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ, ಅದು ನೀರಾವರಿ, ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ನದಿಗಳ ಹರಿವಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
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