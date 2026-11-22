ಎಲ್ ನಿನೊ ಪರಿಣಾಮ: ಆಹಾರ ಹಣದುಬ್ಬರ ಏರಿಕೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಬೇಡಿಕೆ ಕುಸಿತ, ವಿತ್ತೀಯ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಳ- ತಜ್ಞರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಎಲ್ ನಿನೊ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ಆಹಾರ ಹಣದುಬ್ಬರ ಏರಿಕೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಬೇಡಿಕೆ ಕುಸಿತ ವಿತ್ತೀಯ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂಬುದು ತಜ್ಞರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ.
Published : November 22, 2026 at 6:25 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಎಲ್ ನಿನೊ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ, ಹಿಂಗಾರು ಋತುವೂ ಕೈಗೊಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ, ರಬಿ ಬೆಳೆಗಳೂ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಆಹಾರ ಹಣದುಬ್ಬರ, ಗೃಹ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಾಣುವ ಕಳವಳ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಏಟಿಗೆ ಗೃಹ ಬಜೆಟ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ ಆಗುವ ಭೀತಿ ಇದೆ.
ಖ್ಯಾತ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತ ಜೆಎನ್ಯು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಕೃಷಿ, ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ, ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆಗಿನ ವಿಶೇಷ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್: ನಾವು ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆ ಎರಡೂ ಆಘಾತದ ಕಡೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆಯೇ? ಎಲ್ ನಿನೋದಿಂದಾಗಿ ಖಾರಿಫ್ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ. ರಬಿ ಋತುವೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಲಿದೆಯೇ?
ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್: ಅಂದುಕೊಂಡಷ್ಟು ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗದ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಬರಗಾಲವು ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಬಾರಿಯ ಖಾರಿಫ್ (ಮುಂಗಾರು) ಬೆಳೆಗಳ ಮೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿಲ್ಲ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವು ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಖಾರಿಫ್ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬರದ ಪ್ರಭಾವ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ.
ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್, ಜನವರಿ ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ ನಿನೋ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಜನರು ಭಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ರಬಿ ಬೆಳೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಮತ್ತು ಖಾರಿಫ್ ಬೆಳೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ಹವಾಮಾನವು ತಂಪಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಎರಡೂ ಅಂಶಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್: ಈ ಎರಡೂ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಭಾವ ಆಹಾರ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ?
ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್: ಎಲ್ ನಿನೊ ಖಾರಿಫ್ ಬೆಳೆಗಿಂತ ರಬಿ ಬೆಳೆ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಭಾರತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೆಂದರೆ ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಭತ್ತದ ದಾಸ್ತಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸರ್ಕಾರವು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಈ ದಾಸ್ತಾನನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್: ಏರುತ್ತಿರುವ ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲೆಗಳು ವ್ಯಾಪಕ ಆಹಾರ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಬಹುದೇ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಬಜೆಟ್ಗಳನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಡ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕುಟುಂಬಗಳ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ತರಬಹುದೇ?
ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್: ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಈಗ ನಿಂತುಹೋಗಿದೆ. ಇದು ತುಸು ಸಮಾಧಾನದ ಸಂಗತಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಬೆಲೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುವವರು ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಬಡ ವರ್ಗಗಳು.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್: ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆಹಾರ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಬಡ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕುಟುಂಬಗಳ ಖರ್ಚು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೇ?
ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್: 1960ರ ದಶಕದವರೆಗೆ, ಹಣದುಬ್ಬರ ಇದ್ದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಜವಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ಖರೀದಿಸಲು ಕಡಿಮೆ ಹಣವಿದ್ದ ಕಾರಣ ತಕ್ಷಣದ ಸಂಬಂಧವಿತ್ತು. ಅದು ಈಗ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಈಗ, ಬಡ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು ಕಡಿಮೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್: ಗ್ರಾಮೀಣ ಗ್ರಾಹಕರು ಖರೀದಿ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಾಣಲಿದ್ದಾರೆಯೇ, ಇದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಎಫ್ಎಂಸಿಜಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆಯೇ?
ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್: ಖರೀದಿ ಶಕ್ತಿ ಕುಸಿದಂತೆ, ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳಂತಹ ವಸ್ತುಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಇದು ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ, ಕೆಳ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳು ಖರ್ಚು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಕೆಳ ಹಂತದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಏರುತ್ತಿರುವ ಆಹಾರ ಬೆಲೆಗಳು ವಿವೇಚನಾಯುಕ್ತ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹಿಂಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್: ಆಹಾರ ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳ ಹೆಚ್ಚಳ, ರೈತ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿನ ಕುಸಿತವು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ಇತರ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತದೆ?
ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್: ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಆದರೆ ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸರಕುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಕುಸಿತವು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸಂಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ತೆರಿಗೆ ಆದಾಯದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳ ಹೆಚ್ಚಳವು ಸರ್ಕಾರದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಲಾಭದಾಯಕ ಪಿಎಸ್ಯುಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಆರ್ಬಿಐ) ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭಾಂಶವು ತೆರಿಗೆಯೇತರ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್: ರಬಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿನ ಇಳಿಕೆಯು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಬಫರ್ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದೇ?
ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್: ಮೇ ಮತ್ತು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಎಲ್ ನಿನೊ ಮಧ್ಯಮವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ದಾಸ್ತಾನುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಉತ್ತಮ ರಬಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎಲ್ ನಿನೊ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಜೂನ್ ಮತ್ತು ಜುಲೈ 2027 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮುಂದಿನ ಖಾರಿಫ್ ಋತುವಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಇದು ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಈ ವರ್ಷ ಮಳೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಬಿತ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಖಾರಿಫ್ ಬೆಳೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ದಾಸ್ತಾನುಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಜಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಮೀಸಲು ಅತಿಯಾಗಿ ಖಾಲಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್: ಅನಿಯಮಿತ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ನಷ್ಟದಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಎಷ್ಟು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ?
ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್: ಎಲ್ ನಿನೋ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಚಕ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ನಮಗೆ ಮೂರು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಇತರ ಆಘಾತಗಳಿವೆ. ಅದು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಯುದ್ಧವಾಗಿರಬಹುದು, ಚೀನಾ, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ನಡುವೆ ಹೊಸ ಮೈತ್ರಿಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಭೂ-ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಆಘಾತಗಳಿವೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ನಿರುದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಎದುರಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಘಾತವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಹಲವಾರು ಆಘಾತಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್: ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ, ಮುಂದಿನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಲು ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು?
ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್: ಎಲ್ ನಿನೋ ಆಘಾತ ಉಂಟಾದರೆ, ಕೃಷಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹವಾಮಾನ-ನಿರೋಧಕ ಬೆಳೆಗಳ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಾವು ವೇಗಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಹವಾಮಾನವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹೊಸ ವಿಧದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಬೆಳೆಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಅವು ವೇಗವಾಗಿ ಪಕ್ವವಾಗುತ್ತವೆ.
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೃಷಿಭೂಮಿಗಳಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, 1980 ಮತ್ತು 1990 ರ ದಶಕದವರೆಗೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದ ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣಾ ಸೇವೆಗಳು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿವೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ರೈತರನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತಲುಪುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಬದಲಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಕೃಷಿ ಹವಾಮಾನ ವಲಯಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಪುನರ್ವಿಮರ್ಶಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಕೃಷಿಯು ನೀರಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವಂತೆಯೇ, ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಭತ್ತವನ್ನು ಬೆಳೆಯುವುದು ಅದರ ನೀರಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಸ್ಥಳೀಯ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ರೈತರು ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದಾದ ಪರ್ಯಾಯ ಬೆಳೆಗಳ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
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