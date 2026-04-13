ಈ ವರ್ಷ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಂಕಷ್ಟ ತಂದೊಡ್ಡುತ್ತಾ ಎಲ್ ನಿನೊ? ಹೆಚ್ಚಿದ ತಾಪಮಾನ, ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ ನಿನೋ ಕಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹವಾಮಾನ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಪರಿಸರ, ಜನಜೀವನದ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಬೀರಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಸುರಭಿ ಗುಪ್ತಾ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : April 13, 2026 at 9:30 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಈ ಬಾರಿ ಎಲ್ ನಿನೊ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ (ಐಎಂಡಿ) ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ 2026 ರ ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಋತುವಿಗೆ ಭಾರತದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿವೆ.
ಜೂನ್-ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ಮಳೆಯ ಸುಮಾರು 75% ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. LPA ಯ 90-95% ನಡುವೆ ಇದ್ದರೆ ಸರಾಸರಿ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಸುಮಾರು 92% ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಂಭವನೀಯ ಕ್ರಮಗಳು ಋತುಮಾನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಕೊರತೆಯ ಮಳೆ (ಅಥವಾ LPA ಯ 90% ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ) ಪಡೆಯುವ ಶೇಕಡಾವಾರು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಮೂರು ಪಟ್ಟು (35% ವಿರುದ್ಧ 16%) ಮತ್ತು ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಒಟ್ಟು (31% ಜೊತೆ 17%) ನಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಮಳೆಯಾಗುವ ಶೇಕಡಾವಾರು ಅವಕಾಶವು 27% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಎಲ್ ನಿನೊ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬೇಸಿಗೆಯ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರವು ಇತರೆ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂದಾಜು ಸಂಭವನೀಯತೆಯು ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಲಾ ನಿನಾ-ಮಾದರಿಯ ಅಡಚಣೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಪರಿವರ್ತನೆಯು ಮುನ್ನೋಟವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. "ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಲಾ ನಿನಾದಿಂದ ಎಲ್ ನಿನೊಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುವುದರಿಂದ ಈ ವರ್ಷದ ಮುಂಗಾರು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದು ಕೃಷಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆಗೂ ಕಳವಳಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಭಾರತದ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಳೆಯ ಸುಮಾರು 75% ರಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ತಜ್ಞ ಮತ್ತು TERI ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂದರ್ಶಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಪ್ರೊ. ಎಸ್.ಎನ್. ಮಿಶ್ರಾ ಹೇಳಿದರು.
ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಕ್ಷಣದ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದರು. "ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನ-ತೀವ್ರತೆ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ-ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಖಾರಿಫ್ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡುವ ತುರ್ತು ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ, ಭಾರತೀಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಐಒಡಿ ಮತ್ತು ಯುರೇಷಿಯನ್ ಹಿಮದ ಹೊದಿಕೆಯಂತಹ ಅಸ್ಥಿರಗಳು ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ನಮೂದಿಸಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ, ಸಮಗ್ರ ಡೇಟಾವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ನಂತರದ ಮಾನ್ಸೂನ್ ನವೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ'' ಎಂದರು.
ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಿಂದ ಸೀಮಿತ ಅನುಕೂಲ ಪಡೆಯಬಹುದು: ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಪೆಸಿಫಿಕ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಿಂದ ಸಂಕೇತಗಳು ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಐಒಡಿ ತಟಸ್ಥ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ನ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದ ಕಡೆಗೆ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತಿರುಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇಶದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ; ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಇದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ ನಿನೊದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಐಒಡಿಯ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಹಂತದ ತಡವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆರಂಭಿಕ ಕೊರತೆಗಳಿಗೆ ಅದು ಸರಿದೂಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಮಳೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ: ಐಎಂಡಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮುನ್ನೋಟದ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ವಿತರಣೆಯು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ದೇಶದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ 'ಸಾಮಾನ್ಯ' ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಳೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ, ಹೇಗೆ? ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತ, ವಾಯುವ್ಯ ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪವು ಆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಳೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಧ್ಯ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಕೃಷಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಹವಾಮಾನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂಗಾರು ಋತುವಿನ ಆರಂಭಕ್ಕಿಂತ ನಂತರ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ - ಇದು ಈ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಕೈಮೆಟ್ ಹವಾಮಾನದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹೇಶ್ ಪಲಾವತ್ ಪ್ರಕಾರ, “ಜೂನ್ 1 ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 30 ರ ನಡುವೆ, ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯು LTA ಯ 92% ರಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. "ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಉಲ್ಬಣವು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯು ಎಲ್ಪಿಎಯ ಸುಮಾರು 101% ಆಗಿರಬಹುದು, ನಂತರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ 95%, ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 92% ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 89% ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. "ಮಾನ್ಸೂನ್ ಆರಂಭದ ನಂತರ, ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿದೆ. ನಂತರ, ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ ನಿನೊ ಪರಿಣಾಮವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಅದನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜುಲೈನಿಂದ ಮಳೆ ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ, ”ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತವಾದ ಆಗಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಶುಷ್ಕ ಹವಾಮಾನದ ಸ್ಥತಿ ಕಂಡುಬರಬಹುದು ಎಂದು ಪಲಾವತ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಮರಾಠವಾಡ, ಗುಜರಾತ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗಿವೆ. ಪಂಜಾಬ್, ಹರಿಯಾಣ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ದುರ್ಬಲತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತವೆ.
ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯ ಮಹತ್ವವು ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜಲಾಶಯದ ಮಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಮರುಪೂರಣದಲ್ಲಿನ ಸಂಭವನೀಯ ಕಡಿತ ಮತ್ತು ಈ ಕಡಿತಗಳು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಪೂರೈಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬೀರುವ ನೇರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತದ ಬಳಕೆ ಆಧಾರಿತ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನವು ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆಯ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಶಾಖದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಳಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ಇದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಸರವಾದಿ ಮನು ಸಿಂಗ್, "ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಾನ್ಸೂನ್ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಾಗ, ಅದು ಕೇವಲ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯವಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಒತ್ತಡದ ಸಂಬಂಧದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ ನಿನೊ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹವಾಮಾನ ಮಾದರಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾದ 2026 ರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಳೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯು ಮಾನವ ಕೇಂದ್ರಿತ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ."
ಈ ಬಾರಿ ಪರಿಸರದ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. "ದುರ್ಬಲವಾದ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಭದ್ರತೆಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುವುದಲ್ಲದೆ; ಇದು ಇಡೀ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಾಡುಗಳು ತೇವಾಂಶದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತವೆ, ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಕುಗ್ಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನದಿಗಳು ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕಾಲೋಚಿತ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳ ವಲಸೆ ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಜಾತಿಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಮಾನ್ಸೂನ್ ಕೇವಲ ಮಳೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯದ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿದೆ" ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ. ಹಿಶ್ಮಿ ಜಮಿಲ್ ಹುಸೇನ್ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, "ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯು ಹವಾಮಾನ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು, ನಾವು ನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು, ಬೆಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಬೇಕು, ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕು. ಈ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯು ಮಾನ್ಸೂನ್ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ತೀವ್ರ ಮಳೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಕಾರಕವಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು, ನಾವು ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕು. ಅಂತಹ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ನಿರೋಧಕವಾದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಆರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ."
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 17 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ, 5 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ, 6 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆ ಮಳೆ, 3 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆ : ಸಂಪುಟ ಉಪಸಮಿತಿ ಸಭೆ