ಎಲ್ ನಿನೋ 2026: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ಮುಂದೆ ಎದುರಾಗಲಿರುವ ಅಪಾಯಗಳೇನು?
NOAA ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನಾ ಕೇಂದ್ರವು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದ ಪೂರ್ವ-ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಭಾಜಕ ವಲಯದ ಸಮುದ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ತಾಪಮಾನವು ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
Published : October 16, 2026 at 9:09 PM IST
2026ರ ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಸಮಾನತೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ತೇವಾಂಶದ ಕೊರತೆಯಂತಹ ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳು ಎದುತಾಗಿವೆ. ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ ನಿನೋ 2027ರ ಆರಂಭದವರೆಗಿನ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕಳವಳ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಎಲ್ ನಿನೋ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್-ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮಳೆಯು ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆಯೇ, ಸ್ಥಳೀಯ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಪುನಃ ತುಂಬಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲದ ಬೆಳೆ ಋತುವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.13ರಷ್ಟು ಕೊರತೆ: ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರ ಜೂನ್ನಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 759.4 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸರಾಸರಿ ಮಳೆಯಾದ 868.6 ಮಿ.ಮೀ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, 109.2 ಮಿ.ಮೀ. ಕೊರತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಳೆಯ ಕೇವಲ ಶೇ.76ರಷ್ಟು ಹಾಗೂ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶೇ.74ರಷ್ಟು ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ವೇಳೆ, ವಾಯುವ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶೇ.94ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶೇ.97ರಷ್ಟು ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸರಾಸರಿ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ತಿಳಿದುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಥವಾ ಅಧಿಕ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.
ಎಲ್ ನಿನೋ ಬಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣ?: NOAA ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನಾ ಕೇಂದ್ರವು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದ ಪೂರ್ವ-ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಭಾಜಕ ವಲಯದ ಸಮುದ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ತಾಪಮಾನವು ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಸಮಭಾಜಕ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದ ಮೇಲಿರುವ ವಾತಾವರಣದ ಪರಿಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅಸಂಗತತೆಗಳು ಎಲ್ ನಿನೋ ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿವೆ. ಎಲ್ ನಿನೋ ಪ್ರಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, 2027ರ ಜನವರಿ-ಮಾರ್ಚ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಬಲ ಅಥವಾ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಶೇಕಡಾ 90ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಕೃಷಿ ಒತ್ತಡ: ಐಸಿಎಆರ್-ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ CREAMS ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವು ಬಹುಸ್ತರದ ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ಕೃಷಿ ಬರ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಸ್ಯವರ್ಗ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ ಅಂತ್ಯದಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮಧ್ಯದವರೆಗಿನ ಅದರ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿದ ಪ್ರದೇಶದ 19.34ರಷ್ಟು ಭಾಗವು ಮಧ್ಯಮದಿಂದ ತೀವ್ರ ಕೃಷಿ ಬರಗಾಲದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ 55.6ರಷ್ಟು ಜನರು ಅಲ್ಪ ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ವರದಿ ಮಾಡಲಾದ ಅವಧಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿದ ಬೆಳೆಯ ನಷ್ಟದ ಅಂತಿಮ ಅಂದಾಜಲ್ಲ.
ವರದಿಯಾದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿದ ಒಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ಪೈಕಿ 74.1ರಷ್ಟು ಭಾಗವು ಮಧ್ಯಮದಿಂದ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಬರಗಾಲದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಶೇ.40.3 ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶೇ.38.1ರಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಇಂತಹ ಬರಗಾಲಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಅಂಕಿ-ಅಂಶವು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಬೆಳೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕಾಶಂ, ಅನ್ನಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಪಲ್ನಾಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಟ್ಟದ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರ ನಿಗಾ ವಹಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಹವಾಮಾನ ಸಂಬಂಧಿತ ಬರ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಬರಗಳು ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ. ಕಾಲೋಚಿತ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯು ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿನ ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೃಷಿ ಬರವು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ, ಸಸ್ಯವರ್ಗದ ಸ್ಥಿತಿ, ಬೆಳೆಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯದ ಲಭ್ಯತೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಬೆಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನೋಪಾಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೊರತೆಯ ಪರಿಣಾಮ: ಕೃಷಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಆರಂಭದ ಬಿತ್ತನೆ ವರದಿಯಲ್ಲಿ, ಖಾರಿಫ್ ಬೆಳೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 1,086.31 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಬಿತ್ತನೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, 2025ರ ಇದೇ ಅವಧಿಗಿಂತ 17.69 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭತ್ತದ ಬಿತ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆದರೂ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಪ್ರದೇಶವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬಿತ್ತನೆ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳಲ್ಲ. ಬೆಳೆ ಸ್ಥಿತಿ, ಬಿತ್ತನೆ ಪ್ರದೇಶ, ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಕೊಯ್ಲು ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸದೆ, ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಆಹಾರ-ಧಾನ್ಯ ಇಳುವರಿ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ, ಕಾಲುವೆ ನೀರಾವರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಕರಾವಳಿ ಡೆಲ್ಟಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಅವಲಂಬಿತ ಒಳನಾಡಿನ ಮತ್ತು ರಾಯಲಸೀಮಾ ಪ್ರದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿರುವ ಬೆಳೆಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಶುಷ್ಕತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ನೀರಾವರಿ ನೀರು ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ ಹಾನಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು. ರಬಿ ಬಿತ್ತನೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವ ರೈತರಿಗೆ ಉಳಿದ ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ, ಸಂಭವನೀಯ ಮಳೆ, ಬೀಜ ಸೂಕ್ತತೆ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯುವ ಋತುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅವಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಲಹೆಗಾರರು ಮಳೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ICAR ಬೆಳೆ ಹಂತದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ, ಭಾರೀ ತಡವಾದ ಋತುವಿನ ಮಳೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಪ್ರವಾಹ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬೇಕು. ಈ ಲೇಖನವು ಅನಿವಾರ್ಯ ಬರಗಾಲದ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಗಿಂತ ಷರತ್ತುಬದ್ಧ, ಪುರಾವೆ ಆಧಾರಿತ ಅಪಾಯದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು: 2026ರ ಜೂನ್-ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 109.2 ಮಿ.ಮೀ.ನಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಜಲಾಶಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲದ ಮೇಲೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮವು ಮಳೆ ಎಲ್ಲಿ ಸುರಿಯಿತು, ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ತೇವಾಂಶದ ಮಟ್ಟ, ಮೇಲ್ಮೈ ಹರಿವು, ಒಳಹರಿವು, ನೀರಿನ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಬೇಡಿಕೆ ಮುಂತಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಕೃಷಿ ಬರವು ಜಲವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಬಂಧಿತ ಬರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾದ ನಂತರವೂ ಜಲವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಬಂಧಿತ ಬರವು ಮುಂದುವರೆಯಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಕೆಲ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುವ ಭಾರಿ ಮಳೆಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಲ್ಲದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಭಾರತದಾದ್ಯಂತದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಳೆಯ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಮನಿಸಿ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಿದೆ ಎಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ ಎಂದಾಗಲಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗದು.
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯು ಕೇಂದ್ರ ಜಲ ಆಯೋಗದ ಜಲಾಶಯ ಬುಲೆಟಿನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣಾ, ಗೋದಾವರಿ ಮತ್ತು ಪೆನ್ನಾರ್ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳ ಅದೇ ದಿನಾಂಕಗಳ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸರಾಸರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಲೈವ್ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಒಳಹರಿವುಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೃಷಿ ಕೊಳಗಳು, ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು, ಕಾಲುವೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಮೇಲ್ಮೈ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿದ ಅಂತರ್ಜಲ ಪಂಪಿಂಗ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ಜಲಚರಗಳು ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಒತ್ತಡ ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರುಗಳ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ತುರ್ತು ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ.
ಈಶಾನ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮುನ್ಸೂಚನೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್-ಡಿಸೆಂಬರ್ 2026: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಐಎಂಡಿ ಋತುಮಾನದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್-ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲ ವಾಯವ್ಯ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರ ಸಂಕೇತಗಳಿವೆ. ಈಶಾನ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಳೆಯ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಐದು ಉಪವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ (ತಮಿಳುನಾಡು-ಪುದುಚೇರಿ-ಕಾರೈಕಲ್, ಕರಾವಳಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ-ಯಾನಂ, ರಾಯಲಸೀಮೆ, ಕೇರಳ-ಮಾಹೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಒಳನಾಡು ಕರ್ನಾಟಕ) ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ 'ಸಾಮಾನ್ಯ' ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೇ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸರಾಸರಿಯ (LPA) 88-112% ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯು ಈ ಐದು ಉಪವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ನೀಡಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಪವಿಭಾಗ, ಜಿಲ್ಲೆ ಅಥವಾ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಾತರಿಯಿಲ್ಲ.
'ಎಲ್ ನಿನೋ' ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿದ್ದಾಗ, ಆಗ್ನೇಯ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪ ಭಾರತದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಅವಕಾಶವಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಮಳೆಯೇ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವಿನಾಶಕಾರಿ ಬಿರುಗಾಳಿಗಿಂತ, ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆಗಳಿಂದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಮರುಪೂರಣಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ರಬಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ವಾಯುಭಾರ ಕುಸಿತ ಮತ್ತು ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ತೀವ್ರವಾದ ಮಳೆ, ಪ್ರವಾಹ, ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಅಪಾಯ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೇವಲ 'ಎಲ್ ನಿನೋ'ದಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಐಎಂಡಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಋತುಮಾನದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸರಾಸರಿಯ 85%ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ತಾಪಮಾನವು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮಣ್ಣು ಈಗಾಗಲೇ ಒಣಗಿರುವಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಆವಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮಾಸಿಕ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಈಶಾನ್ಯ-ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮುನ್ನೋಟವು ವಿಭಿನ್ನ ಭೌಗೋಳಿಕ ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸರಾಸರಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.
2027ರ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಅವಧಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಲಾದ NOAA/NCEP CFSv2 ಕಾಲೋಚಿತ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯು ಮಾರ್ಚ್-ಮೇ 2027ಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಸಮೀಪವಿರುವ ಗಾಳಿಯ ಉಷ್ಣತೆಯ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದು ಆರಂಭಿಕ ಏಕ-ಮಾದರಿಯ ಕಾಲೋಚಿತ ಸರಾಸರಿ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ, ಅಧಿಕೃತ IMD ಶಾಖ ತರಂಗ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್-ಮೇಯಲ್ಲಿ ಶಾಖ ತರಂಗ ದಿನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ತೀವ್ರತೆಯ ಅಂದಾಜು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರಸರಣ, ಚಳಿಗಾಲ ಮತ್ತು ವಸಂತಕಾಲದ ಮಳೆ, ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ, ಭೂ ಬಳಕೆ, ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸನ್ನದ್ಧತಾ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ: ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನು ಸಮಗ್ರ ಮಳೆ-ಬೆಳೆ-ನೀರಿನ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಮಳೆ ಮತ್ತು ಒಣ ಮಳೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಬೆಳೆ ಹಂತ ಮತ್ತು ಬೇರು-ವಲಯ ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಜಲಾಶಯದ ನೇರ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ, ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲವನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಥಳ-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಬಿ ಬೆಳೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಬೇಕು. ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಕೃಷಿ, ಸೀಮಿತ ನೀರಾವರಿ, ಕಳಪೆ ಮಣ್ಣಿನ-ತೇವಾಂಶ ಧಾರಣ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಅತಿಕ್ರಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಬರ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಹ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಬೇಕು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ತೀವ್ರವಾದ ಮಳೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಾರ್ಚ್-ಮೇ 2027ಕ್ಕೆ, ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಾಖ ಮತ್ತು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಐಎಂಡಿಯು ನವೀಕೃತ ಮುನ್ಸೂಚನಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಬೇಕು. ಭಾರತ ಅಥವಾ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಅನಿವಾರ್ಯ ಬರ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಯ ಶಾಖವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಇದರ ಅರ್ಥವಲ್ಲ, ಆದರೆ 2026ರ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಕೊರತೆಯು ಈಶಾನ್ಯ-ಮಾನ್ಸೂನ್ ಚೇತರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಬೇಸಿಗೆ ಋತುವಿಗೆ ಪುರಾವೆ ಆಧಾರಿತ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಸಕಾಲಿಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಲೇಖನವು ಅನಿವಾರ್ಯ ಬರ ಅಥವಾ ಶಾಖದ ಅಲೆಗಳ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಗಿಂತ ಷರತ್ತುಬದ್ಧ, ಪುರಾವೆ ಆಧಾರಿತ ಅಪಾಯದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
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