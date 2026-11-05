ಎಲ್ ನಿನೊ ಎಫೆಕ್ಟ್: ಬೇಳೆ, ಎಣ್ಣೆ, ಭತ್ತದ ಇಳುವರಿ ಕುಸಿತ; ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತಾ ತಿನ್ನುವ ಊಟ?
Kitchen Budget El Nino: ಎಲ್ ನಿನೊ ಪ್ರಭಾವವು ವಾತಾವರಣದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಬಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಹೀಗಿದೆ.
Published : November 5, 2026 at 5:45 PM IST
ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ ನಿನೊ- ಸೂಪರ್ ಎಲ್ ನಿನೊ ಮಾನವನ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನದ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಅನುಭವವಾದರೆ, ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ ನಿನೊದಿಂದಾಗಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 12-13 ರಷ್ಟು ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ, ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು, ಕಬ್ಬು, ಎಣ್ಣೆಕಾಳುಗಳು ಮತ್ತು ಭತ್ತ ಸೇರಿದಂತೆ ಖಾರಿಫ್ ಬೆಳೆಗಳ ಫಸಲಿನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 23 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಬೆಲೆಗಳ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆ.
ಎಲ್ ನಿನೊ, ಸೂಪರ್ ಎಲ್ ನಿನೊ ಆಗಿ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ರಬಿ (ಹಿಂಗಾರು) ಬೆಳೆಗಳ ಬಿತ್ತನೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಗೋಧಿ ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರದೇಶವು ಶೇಕಡಾ 59 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಾಸಿವೆ ಮತ್ತು ಕಡಲೆ ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 38-40 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಎಲ್ ನಿನೊ ನಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ? ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡೋಣ.
ಭತ್ತದ ಬಿತ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ: ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಕೃಷಿ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಎಲ್ ನಿನೊದ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ಮಾನ್ಸೂನ್ನಿಂದಾಗಿ, ಆರಂಭಿಕ ಖಾರಿಫ್ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆಯ ಪ್ರಮಾಣವೇ ಶೇಕಡಾ 23 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಹಂಗಾಮಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಿದರೂ, ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆಗಳ ಅಂತಿಮ ಬಿತ್ತನೆ ಪ್ರದೇಶವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬಾಧಿತವಾಗಿದೆ. ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 3 ರಿಂದ 4 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ ಮತ್ತು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಇದು ಶೇಕಡಾ 8.6 ರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 14.37 ರಷ್ಟಾಗಿದೆ.
ಬೇಳೆಕಾಳು ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಕಾಳುಗಳಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ: ಮಾನ್ಸೂನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಸೋಯಾಬೀನ್ ಮತ್ತು ಶೇಂಗಾದಂತಹ ಎಣ್ಣೆಕಾಳು ಬೆಳೆಗಳ ಬಿತ್ತನೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 19 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ರೈತರು ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಬಯಸುವ ಬೆಳೆಗಳಾದ ತೊಗರಿ, ಉದ್ದು ಮತ್ತು ಹೆಸರು ಕಾಳುಗಳಂತಹ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದರು. ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯುವ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 1.5 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕಬ್ಬು ಉತ್ಪಾದಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯುವ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಎರಡರಲ್ಲೂ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ ಉಂಟಾಯಿತು.
ಕಳೆದ ಒಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ದೇಶವು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಎಲ್ ನಿನೋ ವಿದ್ಯಮಾನವು ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ವಲಯದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಇದು ದಾಖಲಾದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲ 'ಎಲ್ ನಿನೋ' ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ, ಬೆಳೆ ಇಳುವರಿ ತೀವ್ರ ಕುಸಿದಿದೆ. ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಯ ಕಳವಳ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಎಲ್ ನಿನೋದಿಂದ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆಗೆ ಪೆಟ್ಟು: 'ಎಲ್ ನಿನೋ' ಪರಿಣಾಮ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವಿಸಿರುವುದು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ. ತೊಗರಿ, ಉದ್ದು ಮತ್ತು ಹೆಸರು ಕಾಳಿನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ 'ಖಾರಿಫ್' ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತುವ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮರಾಠವಾಡ ಮತ್ತು ವಿದರ್ಭ, ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಫಸಲು ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಕೊರತೆಯು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೇಶವು ಇವುಗಳ ಆಮದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವೂ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಏರುತ್ತಿರುವ ಅಕ್ಕಿಯ ಬೆಲೆ: ಭತ್ತದ ಕೃಷಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, 'ಎಲ್ ನಿನೋ'ದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಯ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು ಸುಮಾರು 1.637 ದಶಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಭತ್ತ ಉತ್ಪಾದಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭತ್ತದ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಸರಾಸರಿ 3.4 ದಶಲಕ್ಷ ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ 'ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ' ಮತ್ತು 'ಕೋಲಂ'ನಂತಹ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಭತ್ತದ ತಳಿಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇವುಗಳ ಬೆಲೆ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಗಿಂತ (ಎಂಎಸ್ಪಿ) 1 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಸೋಯಾಬೀನ್, ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ: ಎಣ್ಣೆಕಾಳು ಬೆಳೆಗಳ ಪೈಕಿ, ಸೋಯಾಬೀನ್ ಮತ್ತು ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆಗಳು ತೀವ್ರ ಬಾಧಿತವಾಗಿವೆ. ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರದೇಶವು 10.772 ದಶಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 9.051 ದಶಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗಳಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರದೇಶವು 3.545 ದಶಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗಳಿಂದ 2.340 ದಶಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗಳಿಗೆ ಕುಸಿದಿದೆ.
ರಬಿ ಬೆಳೆಗಳ ಬಿತ್ತನೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 37% ಕುಸಿತ: ಕೃಷಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಎಲ್ ನಿನೋ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿದಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ರಬಿ ಬೆಳೆಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಬಿತ್ತನೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 36% ರಿಂದ 37% ರಷ್ಟು ಭಾರಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ರಬಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ಒಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶವು 2.826 ದಶಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗಳಿಂದ 1.802 ದಶಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗಳಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ.
ಕಡಲೆ ಮತ್ತು ಸಾಸಿವೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 40 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ: ರಬಿ ಋತುವಿನ ಪ್ರಮುಖ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯವಾದ ಕಡಲೆಯ ಬಿತ್ತನೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 40 ರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 41 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳ ಒಟ್ಟು ಬಿತ್ತನೆ ಪ್ರದೇಶವೂ ಶೇಕಡಾ 25 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ರಬಿ ಋತುವಿನ ಪ್ರಮುಖ ಎಣ್ಣೆಕಾಳು ಬೆಳೆಯಾದ ಸಾಸಿವೆಯ ಬಿತ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 38 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಎಣ್ಣೆಕಾಳುಗಳ ಒಟ್ಟು ಬಿತ್ತನೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇಕಡಾ 37.2 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಚಳಿಗಾಲದ ಭತ್ತದ ಬಿತ್ತನೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 52 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ರಾಜಸ್ಥಾನ, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆಯೇ ಕುಸಿತ: ಬರಗಾಲ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬಾಧಿತವಾಗಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನವೂ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಬಿತ್ತನೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 58.07 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ರಬಿ ಬೆಳೆ ಪ್ರದೇಶವು ಶೇಕಡಾ 50.99 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಬರಗಾಲದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿತವು ರಬಿ ಬೆಳೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟು ಬಿತ್ತನೆ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬಿದ್ದಿದೆ.
ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಳಿಯೇ ಶೇ.23 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ: ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯು ತೆಲಂಗಾಣದ ರೈತರ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ದು, ಸಾಗುವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಖಾರಿಫ್ (ಮುಂಗಾರು) ಬೆಳೆಗಳ ಬಿತ್ತನೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 23 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 13.928 ದಶಲಕ್ಷ (139.28 ಲಕ್ಷ) ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ವರ್ಷ ಕೇವಲ 6.778 ದಶಲಕ್ಷ (67.78 ಲಕ್ಷ) ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೃಷಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ ವೇಳೆಗೆ, ಖಾರಿಫ್ ಬೆಳೆಗಳ ಬಿತ್ತನೆಯು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಶೇಕಡಾ 1.7 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಿತ್ತು. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿ 'ಐಸಿಆರ್ಎ' ನಡೆಸಿದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಪ್ರಕಾರ, ಒಟ್ಟು ಕೃಷಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2 ಶೇಕಡಾದಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ರಬಿ ಹಂಗಾಮಿಗೆ 12 ಮಿಲಿಯನ್ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗಳ (120 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗಳು) ಬಿತ್ತನೆ ಗುರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 12.446 ಮಿಲಿಯನ್ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗಳಷ್ಟು (124.46 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗಳು) ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಈ ಬಾರಿ 0.446 ಮಿಲಿಯನ್ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗಳಷ್ಟು (4.46 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗಳು) ಅಥವಾ ಸುಮಾರು 3.58 ಶೇಕಡಾದಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿಲ್ಲ: ವಯನಾಡ್ ಮತ್ತು ಇಡುಕ್ಕಿಯಂತಹ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಲಕ್ಕಿ, ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಚಹಾದಂತಹ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಬೆಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶದ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮಳೆಯಾಗದಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್, ಕುಟ್ಟನಾಡ್ (ಅಲಪ್ಪುಳ) ಮತ್ತು ತ್ರಿಶೂರ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಬಿತ್ತನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಒಟ್ಟು ಸಾಗುವಳಿ ಪ್ರದೇಶವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಬರಗಾಲದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿಂದಾಗಿ, ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮಳೆಯನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರು ಬಿತ್ತನೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಬೇಕಾಯಿತು ಅಥವಾ ಬಿತ್ತನೆಯನ್ನೇ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಶೇ. 90ರಷ್ಟು ಬೆಳೆ ಹಾನಿ: ಎಲ್ ನಿನೋ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕೃಷಿ ವಲಯವು ತೀವ್ರ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೈಋತ್ಯ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯು ಶೇ. 19ರಷ್ಟು ಕೊರತೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 994.5 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆಯಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಕಡೆ, ಕೇವಲ 804.4 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆಯಾಗಿದೆ). ಮುಂಗಾರು ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು 358 ತಾಲೂಕುಗಳ ಪೈಕಿ 265 ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಬರಪೀಡಿತ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಬೆಳೆ ಭಿತ್ತನೆ ಪ್ರದೇಶವು ಶೇ. 15ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸುಮಾರು ಶೇ. 90ರಷ್ಟು ಬೆಳೆಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶೇ.80ರವರೆಗೆ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ: ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಖಾರಿಫ್ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರದೇಶವು ಶೇ. 13ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಬರಗಾಲದಿಂದಾಗಿ ಒಟ್ಟು 57.93 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 53.92 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಕೃಷಿ ಬೆಳೆಗಳು ಮತ್ತು 4.01 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳು ಸೇರಿವೆ. ನಷ್ಟವಾದ ಬೆಳೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೌಲ್ಯ 62,481.88 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಿದೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯು ಶೇ. 80ರಷ್ಟು ತಲುಪಿದೆ. ಬಾಧಿತವಾದ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಗರಿ, ಜೋಳ, ಹತ್ತಿ, ಕಬ್ಬು, ಸೋಯಾಬೀನ್ ಮತ್ತು ಹೆಸರು ಸೇರಿವೆ. ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳ ಪೈಕಿ ಈರುಳ್ಳಿ, ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಬರಗಾಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ 55 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.
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