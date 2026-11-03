ಎಲ್ ನಿನೋದಿಂದಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಣ ಮಾನ್ಸೂನ್: ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು: ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜ್ಯಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಧಿತ!
ಕಳೆದ 125 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ. ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಅಧಿಕ ಬಾಧಿತವಾಗಿರುವುದು ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಕುರಿತು ಈ ಟಿವಿ ಭಾರತ್ ವಿಸ್ತೃತ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : November 3, 2026 at 10:44 AM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯು ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿಲ್ಲ. ಮೋಡಗಳು ಬಂದು ಮಳೆಯನ್ನು ತಂದವಾದರೂ, ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯಲಿಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರ ಮುಂಗಾರು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಮಳೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ 12.6ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಈ ಕೊರತೆಗೆ ಎಲ್ ನಿನೋಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯ ಪಾಲನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ದೇಶವು ಒಣ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ 125 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಕರ್ನಾಟಕ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ ಶೇ 30 ರಷ್ಟು ಸರಾಸರಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ: ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರ ಜೂನ್ನಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಡುವೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ 759.4 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸರಾಸರಿ ಅಂದರೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಒಟ್ಟು ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ 868.6 ಮಿ.ಮೀ. ಆಗಿತ್ತು. ಎಲ್ ನಿನೋ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ, ದೇಶದ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ 109.2 ಮಿ.ಮೀ. ಅಥವಾ ಶೇಕಡಾ 12.6ರಷ್ಟು ಕೊರತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಳೆಯ ಶೇಕಡಾ 76ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರೆ, ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 74ರಷ್ಟು ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಾಯುವ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಳೆಯ ಶೇಕಡಾ 94ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 97ರಷ್ಟು ಮಳೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಶೇ. 24ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21ರ ವೇಳೆಗೆ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸರಾಸರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ. 24ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ನಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ವರೆಗಿನ ಮುಂಗಾರು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 618.7 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 812.5 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಅಂದರೆ, ಸುಮಾರು 194 ಮಿ.ಮೀ.ನಷ್ಟು ಮಳೆಯ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಈ ಕೊರತೆಯು ಕೃಷಿ, ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ, ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳು, ಜಲಾಶಯಗಳು ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು 33 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪೈಕಿ 18 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಸುಮಾರು 1 ಕೋಟಿ ಜನರು ತೊಂದರೆಗೀಡಾಗಿದ್ದು, ನೀರಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ 10.81ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ: ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ 10.81ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೇಂದ್ರದ ಮಳೆ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19 ರವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 810.66 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು 1996 ರಿಂದ 2025 ರ ಅವಧಿಯ ಸರಾಸರಿ ಮಳೆಯಾದ 908.88 ಮಿ.ಮೀ.ನ 89.19ರಷ್ಟಿದೆ. ಅಂದರೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸರಾಸರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10.81ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಕಚ್, ಉತ್ತರ ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಪೂರ್ವ-ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೇ. 15ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ: ಸ್ಥಳೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಎಲ್ ನಿನೋ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ 2026ರ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು ಶೇ. 15ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 949.5 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಎಲ್ ನಿನೋ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ 908.4 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗವು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಧಿತವಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಶೇಕಡಾ 19ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶವಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಶೇಕಡಾ 11ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಸುಮಾರು 25 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಬರಗಾಲದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಲಿರಾಜ್ಪುರ, ರೇವಾ, ಮೈಹಾರ್, ನರ್ಮದಾಪುರಂ, ಸಿಧಿ, ನರಸಿಂಗ್ಪುರ, ಝಾಬುವಾ, ಸಿಂಗ್ರೌಲಿ, ಮಂಡ್ಲಾ ಮತ್ತು ಟಿಕಮ್ಗಢ ಮುಂತಾದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶೇ. 17ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ: ಈ ವರ್ಷದ ಮುಂಗಾರು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಶೇ. 17.76ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ 1 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26 ರ ನಡುವೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 346.97 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆಯಾಗಿದೆ; ಇದು 421.89 ಮಿ.ಮೀ.ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ 74.92 ಮಿ.ಮೀ.ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ 17 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಶೇ. 20 ರಿಂದ ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾಗಿರುವುದು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 676.76 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆಯಾಗಿತ್ತು. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಗಳ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 14 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯ ಮಳೆ, 12 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಮತ್ತು 15 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.
ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ. 28ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ: ಮುಂಗಾರು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಸುಮಾರು ಶೇ. 28ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ 1 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 31ರ ನಡುವೆ 1,367.1 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸರಾಸರಿಯಾದ 1,750 ಮಿ.ಮೀ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. 1901ರ ನಂತರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಏಳನೇ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾದ ಮುಂಗಾರು ಋತುವಾಗಿದ್ದು, 2001ರ ನಂತರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ದಾಖಲಾದ 10 ವರ್ಷಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಈಗ 2026ನೇ ವರ್ಷವೂ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಬಾರಿ ವಯನಾಡು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಶೇಕಡಾ 53ರಷ್ಟು ಕೊರತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 2,200.9 ಮಿ.ಮೀ.ನಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಳೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದರೂ, ಕೇವಲ 1,090.1 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ. ಇದರ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇಡುಕ್ಕಿ (ಶೇ. 47ರಷ್ಟು ಕೊರತೆ) ಮತ್ತು ಕೊಲ್ಲಂ (ಶೇ. 38ರಷ್ಟು ಕೊರತೆ) ಇವೆ. ಅಲಪ್ಪುಳದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 32ರಷ್ಟು ಕೊರತೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಪಾಲಕ್ಕಾಡು ಮತ್ತು ತ್ರಿಶೂರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ ಶೇಕಡಾ 30ರಷ್ಟು ಕೊರತೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಕಣ್ಣೂರು, ಕಾಸರಗೋಡು, ಕೊಟ್ಟಾಯಂ, ಕೊಯಿಕ್ಕೋಡ್, ಪಥನಂತಿಟ್ಟ ಮತ್ತು ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.
ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಕನಿಷ್ಠ ಮಳೆ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ದಾಖಲಾದ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ 1918ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 1,104.3 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆಯಾಗಿತ್ತು. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಬಿದ್ದ ಇತರ ವರ್ಷಗಳೆಂದರೆ 1976 (1,296.4 ಮಿ.ಮೀ.) ಮತ್ತು 1987 (1,324.5 ಮಿ.ಮೀ.). ಈ ಬಾರಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, 2023ರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ, ಇದೊಂದು ಸಮಾಧಾನಕರ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಶೇ. 19ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ: ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ 1 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ 804.4 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು 994.5 ಮಿ.ಮೀ.ನಷ್ಟು ಸರಾಸರಿ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸುಮಾರು ಶೇ. 19ರಷ್ಟು ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು 36 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪೈಕಿ 21 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯ ಕೊರತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಮರಾಠವಾಡದಲ್ಲಿ ಶೇ. 39, ವಿದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶೇ. 27, ಕೊಂಕಣ-ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಶೇ. 15 ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಶೇ. 7ರಷ್ಟು ಮಳೆಯ ಕೊರತೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಬೀಡ್, ಹಿಂಗೋಲಿ, ಧಾರಾಶಿವ, ನಾಗ್ಪುರ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಪುರದಂತಹ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶೇ 30 ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆ: ಹವಾಮಾನದ ಬದಲಾವಣೆ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶವು ಕಳೆದ 125 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಜೂನ್ 1 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 542 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಮಾಣವಾದ 716 ಮಿ.ಮೀ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. 1901 ರ ನಂತರ ದಾಖಲಾದ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ನಾಲ್ಕನೇ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 1918 ರಲ್ಲಿ 435.8 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ, ಕರ್ನಾಟಕವು 30ರಷ್ಟು ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ನಂತರದ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕೇರಳ (ಶೇ.28), ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ (ಶೇ.25) ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು (ಶೇ.20) ಇವೆ.
ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿದ ತಾಪಮಾನ: ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದಲ್ಲಿ 1901ರ ನಂತರದ ಅತ್ಯಂತ ಬಿಸಿಯಾದ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾಗಿರುವುದು. ತದನಂತರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ಐದನೇ ಅತ್ಯಂತ ಬಿಸಿಯಾದ ತಿಂಗಳಾಗಿ ದಾಖಲಾಯಿತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಎಲ್ ನಿನೋ ವಿದ್ಯಮಾನವು ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನವು ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಉಷ್ಣ ಅಲೆಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ತಾಪಮಾನದ ಏರಿಳಿತಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯು ಮಾನವನ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ - ಈ ಎರಡರ ಮೇಲೂ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.
ಭಾರತವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮೂರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲ ಎಲ್ ನಿನೋ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಎನ್ಒಎಎ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, 1950 ರಿಂದೀಚೆಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ 1982–83, 1997–98 ಮತ್ತು 2014–15 ನೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ. ಈ ಮೂರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರಿಲೇಟಿವ್ ಓಷಿಯಾನಿಕ್ ನಿನೋ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮೌಲ್ಯವು 2ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮಿತಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲ ಎಲ್ ನಿನೋ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 1982–83 ರ ವಿದ್ಯಮಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ತಾಪಮಾನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು +2.5ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನಷ್ಟು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಐದು ಬಾರಿ ತೀವ್ರ ಬರಗಾಲ: ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, 1982, 1987, 2002, 2009 ಮತ್ತು 2015ರಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಬರಗಾಲದ ವರ್ಷಗಳು ಎಲ್ ನಿನೋ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದವು. ಇದೀಗ, ಈ ಪಟ್ಟಿಗೆ 2026ನೇ ವರ್ಷವೂ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಎಲ್ ನಿನೋ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬರಗಾಲ, ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಗಾಳಿಯಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ, ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ತೆಲಂಗಾಣ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯಗಳು ಬರಗಾಲವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿವೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯವಾದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವು ತನ್ನ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಶೇಕಡಾ 75ರಷ್ಟು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಮಳೆಗಾಲದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಏರಿಳಿತ: ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯು 2026ರ ಜೂನ್ 4ರಂದು ಕೇರಳ ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ತಲುಪಿತು. ಜುಲೈ 9 ರ ವೇಳೆಗೆ ಇಡೀ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಿಸಿತು. ಆಗಸ್ಟ್ 10 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 11 ರಷ್ಟು ಕೊರತೆ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಜೂನ್ ತಿಂಗಳು ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಒಣಹವೆಯಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು ಮತ್ತು ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 40 ರಷ್ಟು ಕೊರತೆಯಿತ್ತು. ಜಾರ್ಖಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕೊರತೆಯು ಶೇಕಡಾ 80 ರಷ್ಟರ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಜುಲೈ ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿತು.
ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯು ಆಯಾ ಋತುವಿನ ಸರಾಸರಿ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮೀರಿತು. ಈ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯು ಅನೇಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಇದು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಪದರದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಮುಂದಿನ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನೂ ಬಹುತೇಕ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿತು. ಇಂತಹ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ಒದ್ದೆ ಬರಗಾಲ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂಗಾರು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಮಳೆಯ ವಿರಾಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ತೀವ್ರವಾದ ಬಿಸಿಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸುರಿಯುವ ಭಾರಿ ಮಳೆಯು, ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆಘಾತದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಳ್ಳುತ್ತದೆ.
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