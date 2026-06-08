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ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಉಕ್ಕು ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ದುರಂತ: ಒಂಬತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಾವು

ಸಂಜೆ 4.30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸ್ಥಾವರದ SMS ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೋಹದ ದ್ರವದ ಲ್ಯಾಡಲ್ ಅಸಮರ್ಪಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, 9 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

Nine Workers Killed In Molten Metal Spill At Visakhapatnam Steel Plant
ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಉಕ್ಕು ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ದುರಂತ: ಒಂಬತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಾವು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 8, 2026 at 7:56 PM IST

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ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ: ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂನಲ್ಲಿರುವ ಉಕ್ಕಿನ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಕರಗಿದ ಲೋಹವು ಅಲ್ಲಿದ್ದವರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂಬತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಜೆ 4.30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸ್ಥಾವರದ SMS ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರವಾದ ಒಂದು ಲೋಹದ ಲ್ಯಾಡಲ್ ಅಸಮರ್ಪಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೇಲೆ ಚೆಲ್ಲಿದ ಪರಿಣಾಮ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

1,500 ಡಿಗ್ರಿಗಳಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾದ ಶಾಖದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ದ್ರವ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸಿತು. ಇದು ಅನೇಕ ಸಾವುನೋವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ನಾಯಕರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತಂಡಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಗಾಯಗೊಂಡ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಹತ್ತಿರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ಇತರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಭಯಭೀತರಾಗಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಿ ಪ್ರಾಣ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ಧಾರೆ. ಅತ್ತ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕುಟುಂಬದವರು ತಮ್ಮವರ ಬರುವಿಕಾಗಿ ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದರು.

ಮಡಿದವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ ಸಿಎಂ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು: ದುರಂತದ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎನ್. ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅಪಘಾತದ ಬಗ್ಗೆ ಆಘಾತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಕ್ಕಿನ ಸ್ಥಾವರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಯುದ್ಧೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕು. ಒಳಗೆ ಸಿಲುಕಿರುವವರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲಾಖೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮನ್ವಯದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಿಎಂ ನಾಯ್ಡು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಕಾರ್ಖಾನೆಯೊಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಲೋಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆಯೇ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ತನಿಖೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.

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TAGGED:

VISAKHAPATNAM
ANDHRA PRADESH
VISAKHAPATNAM STEEL PLANT FIRE
ಉಕ್ಕು ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ದುರಂತ
NINE WORKERS KILLED

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