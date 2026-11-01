ನವೆಂಬರ್ 1: ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿ 8 ರಾಜ್ಯಗಳು, 5 ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 'ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ' ಸಂಭ್ರಮ
ಇಂದು ನವೆಂಬರ್ 1. ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿ 8 ರಾಜ್ಯಗಳು, 5 ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 'ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ' ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ.
Published : November 1, 2026 at 3:41 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾಷಾ ವೈವಿಧ್ಯತೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿಕಸನವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವಂತೆ ದೇಶದ 8 ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು 5 ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಇಂದು (ನವೆಂಬರ್ 1) ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ, ಹರಿಯಾಣ, ಕೇರಳ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯಗಳು ಇಂದು ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳು, ಚಂಡೀಗಢ, ದೆಹಲಿ, ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ ಮತ್ತು ಪುದುಚೇರಿ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಈ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿವೆ.
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 1 ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಭಾಷಾ ಗುರುತುಗಳು, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಮರುಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಈ ದಿನ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ-ರಾಜಕೀಯ ತಜ್ಞ ಪ್ರೊ. ದೇಬಾಶಿಶ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾಷೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾಡುಗಳ ರಚನೆ: ಭಾಷೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾಡುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ರಾಜ್ಯಗಳ ಪುನಾರಚನಾ ಕಾಯ್ದೆ-1956 ರೂಪಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 1, 1956ರಂದು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಗಳು ಭೌಗೋಳಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಗಾದವು. ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಹಿಂದೆ 'ಮೈಸೂರು' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗೆಯೇ ತಮಿಳುನಾಡು 'ಮದ್ರಾಸ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿತ್ತು. ತಮಿಳುನಾಡು 1969ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
"ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಅಂದಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸಂಸ್ಥಾನದ ತೆಲುಗು ಮಾತನಾಡುವ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶವು ತನ್ನ ಮರುಸಂಘಟಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು. ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡುವ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು. ತಿರುವಾಂಕೂರು-ಕೊಚ್ಚಿನ್ ಮತ್ತು ಮಲಬಾರ್ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೇರಳವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಯಿತು. 1956ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯಗಳ ವ್ಯಾಪಕ ಪುನಾರಚನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶವನ್ನೂ ಸಹ ಮರುಸಂಘಟಿಸಲಾಯಿತು" ಎಂದು ದೇಬಾಶಿಶ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
1966 ರಿಂದ 2000 ರ ನಡುವಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು: ಇದರ ಮುಂದಿನ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು 1966ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿತು. ಆಗ ಪಂಜಾಬ್ ಪುನಾರಚನಾ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾಷಾ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಂಜಾಬ್ನಿಂದ ಹರಿಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲಾಯಿತು. ಚಂಡೀಗಢವನ್ನು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಇದನ್ನು ಪಂಜಾಬ್ ಹಾಗೂ ಹರಿಯಾಣ ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳ ಜಂಟಿ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾಯಿತು.
ನವೆಂಬರ್ 1, 2000ರಂದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಂಡು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢವು ಭಾರತದ 26ನೇ ರಾಜ್ಯವಾಯಿತು. ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳು, ಖನಿಜ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಬೇಕೆಂಬ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಈ ರಾಜ್ಯದ ರಚನೆಯು ಈಡೇರಿಸಿತು.
ಈ ಸಂದರ್ಭವು ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ. ಕರ್ನಾಟಕವು ಈ ದಿನವನ್ನು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದರೆ, ಕೇರಳ ಪಿರವಿ ಎಂದು ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಹರಿಯಾಣ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜ್ಯಗಳ ಅವಿಭಜಿತ ಪಂಜಾಬ್ ಪ್ರದೇಶದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢವು ಅದರ ಬುಡಕಟ್ಟು ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಐದು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಭಾರತದ ದ್ವೀಪ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಕರಾವಳಿ ಪರಂಪರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಧಾನಿ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಯಾಮವನ್ನು ನೀಡಿವೆ.
ಕೇವಲ ಔಪಚಾರಿಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ, ಭಾರತದ ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕೀಕರಣದ ನಡುವಿನ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 1 ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.
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