ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತೆ 'ಗಲ್ವಾನ್ ಸಂಘರ್ಷ' ಪ್ರಸ್ತಾಪ: ಸ್ಪೀಕರ್ ಪೀಠದತ್ತ ಕಾಗದ ತೂರಿದ 8 ವಿಪಕ್ಷ ಸಂಸದರ ಅಮಾನತು
ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಗಲ್ವಾನ್ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದು, ತೀವ್ರ ಗದ್ದಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
Published : February 3, 2026 at 6:07 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಸತ್ನ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿಂದು ತೀವ್ರ ಗದ್ದಲ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಕಾಗದ ಹರಿದು ಬಿಸಾಡಿ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಎಂಟು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಅಮಾನತು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಿವೃತ್ತ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿ ಎಂ.ಎಂ. ನರವಾಣೆ ಅವರ ಅಪ್ರಕಟಿತ ಪುಸ್ತಕದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಪುನಃ ಗದ್ದಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿ, ನಾಳೆಗೆ ಸದನ ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು.
ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸದನ ಆರಂಭವಾದ ಬಳಿಕ, ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಸದನದ ಬಾವಿಗೆ ಇಳಿದು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಗದ್ದಲದ ಕಾರಣ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಸದನ ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು.
#BudgetSession2026— SansadTV (@sansad_tv) February 3, 2026
Lok Sabha has passed a resolution suspending eight members of the Opposition for “creating a ruckus” during the discussion in the Budget Session of Parliament.
The suspended Congress MPs are Amarinder Singh Raja Warring, Gurdeep Singh Aujla, Hibi Eden, Dean… pic.twitter.com/kIbAzVLK0J
ಸದನ ಮರು ಆರಂಭವಾದ ಬಳಿಕ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅವರು ನಿವೃತ್ತ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಎಂ.ಎಂ. ನರವಾಣೆ ಅವರ ಅಪ್ರಕಟಿತ ಪುಸ್ತಕದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮರು ಓದಲು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಸದನದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಗದ್ದಲ ಉಂಟಾಯಿತು.
VIDEO | Parliament Budget Session: Lok Sabha LoP Rahul Gandhi, Congress MP Priyanka Gandhi, and other leaders stage a protest at the Parliament premises over the resolution suspending eight Opposition members for the remaining part of the session.— Press Trust of India (@PTI_News) February 3, 2026
(Full video available on PTI… pic.twitter.com/XPA0dJCcS4
ಇದರಿಂದ, ಸ್ಪೀಪಕರ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ಸಂಸದ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಟೆನ್ನೇಟಿ ಅವರು ಟಿಡಿಪಿಯ ಹರೀಶ್ ಬಾಲಯೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಭಾಷಣದ ಮೇಲೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರು. ಇದು ವಿಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿತು. ಮತ್ತೆ ಸದನದ ಬಾವಿಗೆ ಧುಮುಕಿದ ಸದಸ್ಯರು ಕಾಗದಗಳನ್ನು ಹರಿದು ಪೀಠದತ್ತ ಎಸೆದರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಕಲಾಪ ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು.
ವಿಪಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರ ಅಮಾನತು: ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಸದನ ಪುನಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಕಿರಣ್ ರಿಜಿಜು ಅವರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸದರಾದ ಮಾಣಿಕಂ ಟ್ಯಾಗೋರ್, ಅಮರಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಜಾ ವಾರಿಂಗ್, ಗುರ್ಜೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಔಜ್ಲಾ, ಹಿಬಿ ಈಡನ್, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪಡೋಲೆ, ಡೀನ್ ಕುರಿಯಾಕೋಸ್, ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಅಧಿವೇಶನದ ಉಳಿದ ಅವಧಿಗೆ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟರು. ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಗದ್ದಲ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಾರಣ, ಸ್ಪೀಕರ್ ಸದನವನ್ನು ಬುಧವಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿದರು.
ಸಂಸತ್ತಿನ ಹೊರಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಭಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ನನಗೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲು ತಮಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಭಾಷಣದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡದಿರುವುದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲು ಎಂದರು.
VIDEO | Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi says, “I want to say three things. First, I am not being allowed to speak because Prime Minister Modi is scared. The trade deal that had been stalled for the last four months was suddenly signed by PM Modi yesterday evening.… pic.twitter.com/BvHrkHMCAY— Press Trust of India (@PTI_News) February 3, 2026
ಅಮೆರಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ: ಅಮೆರಿಕದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ರೈತರನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ನನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾತುಕತೆ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಏಕಾಏಕಿ ಹೇಗೆ ಕುದುರಿತು?. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅಮೆರಿಕದ ಜೊತೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ರೈತರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಬೆವರನ್ನು ಭಾರತ-ಯುಎಸ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
