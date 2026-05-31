ETV Bharat / bharat

500 ಮೀಟರ್ ಆಳ ಪ್ರಪಾತಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಇನ್ನೋವಾ ಕಾರು! 8 ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಸಾವು; ಮೃತದೇಹ ತೆಗೆಯಲು ಹರಸಾಹಸ

ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಚಂಬಾ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಾರೊಂದು ಆಳ ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಎಂಟು ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.

HIMACHAL ROAD ACCIDENT SACH PASS CAR ACCIDENT BENGALURU TOURISTS DIED IN CHAMBA ಹಿಮಾಚಲ ಕಾರು ಅಫಘಾತ
ಆಳ ಕಂದಕದಲ್ಲಿ ನಜ್ಜುಗುಜ್ಜಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಕಾರು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 31, 2026 at 12:35 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಶಿಮ್ಲಾ(ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ): ಅಂದಾಜು 500 ಮೀಟರ್ ಆಳ ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಇನ್ನೋವಾ ಕಾರು ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದು 8 ಮಂದಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ಇಲ್ಲಿನ ಚಂಬಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ (29) ರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಚುರಾ ಉಪವಿಭಾಗದ ಬೈರ್‌ಗಢ-ಸಚ್ ಪಾಸ್-ಕಿಲ್ಲರ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಹಿಮಾಚಲದ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಗಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಹಿಮಾವೃತ ಸಚ್ ಪಾಸ್ ಕಡೆಗೆ ಕಾರು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚುರಾಹ್‌ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಹನ್ಸ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಶನಿವಾರ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕಡಿದಾದ ಇಳಿಜಾರು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಹವಾಮಾನದಿಂದಾಗಿ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಫೋನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೂಡಾ ಇಲ್ಲ. ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪುನರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮದುವೆಯಾಗು ಎಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಯಸಿಯನ್ನೇ ಕೊಂದು, ಡ್ರಮ್​​ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಬಿಸಾಡಿದ ಪ್ರೇಮಿ!

TAGGED:

HIMACHAL ROAD ACCIDENT
CAR ACCIDENT
TOURISTS DIED IN CHAMBA
ಹಿಮಾಚಲ ಕಾರು ಅಫಘಾತ
CAR PLUNGES DEEP GORGE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.