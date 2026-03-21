ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇಂದು ಸಂಭ್ರಮದ ರಂಜಾನ್: ದೆಹಲಿಯ ಜಾಮಾ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಈದ್ - ಉಲ್ - ಫಿತರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ: ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ

Eid-ul-Fitr 2026: Devotees gather at Delhi's Jama Masjid to
ದೆಹಲಿಯ ಜಾಮಾ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಈದ್ - ಉಲ್ - ಫಿತರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ (ANI)
By ANI

Published : March 21, 2026 at 6:57 AM IST

Updated : March 21, 2026 at 7:47 AM IST

ನವದೆಹಲಿ: ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯ ಜಾಮಾ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಈದ್-ಉಲ್-ಫಿತರ್‌ನ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ನಗರದಾದ್ಯಂತ ದಿನವಿಡೀ ಹಬ್ಬಗಳ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಶುಭಾಶಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಶವ್ವಾಲ್ ಅರ್ಧಚಂದ್ರಾಕೃತಿಯ ದರ್ಶನದ ನಂತರ, ಮಸೀದಿ ಆವರಣ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ದೆಹಲಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಬೀದಿಗಳು ಭಕ್ತರಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದವು. ಇದು ಪವಿತ್ರ ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಈದ್ ಅಲ್ - ಫಿತರ್‌ಗಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಶುಕ್ರವಾರ ಭಕ್ತರು ಮತ್ತು ಖರೀದಿದಾರರ ಬೃಹತ್ ಗುಂಪು ಜಾಮಾ ಮಸೀದಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿತ್ತು. ಈದ್-ಉಲ್-ಫಿತರ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಜಾಮಾ ಮಸೀದಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈದ್-ಉಲ್-ಫಿತರ್‌ಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ದೆಹಲಿಯ ಜಾಮಾ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಜನರು 'ಅಲ್ವಿದಾ ನಮಾಜ್' ಸಹ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಜಾಮಾ ಮಸೀದಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರು. ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಜನಜಂಗುಳಿ ಕಂಡು ಬಂತು.

ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಈದ್ ಅಲ್-ಫಿತರ್ ಆಚರಣೆ ಸಂಭ್ರಮ: ಜೈಪುರದ ಜೋಹಾರಿ ಬಜಾರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಜಾಮಾ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿದರು.

ಈದ್​ ಉಲ್​ ಫಿತರ್​ ಗೆ ಶುಭಾಶಯಕೋರಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮುರ್ಮು: ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಈದ್-ಉಲ್-ಫಿತರ್ ಮುನ್ನಾದಿನವಾದ ಶುಕ್ರವಾರವೇ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈದ್-ಉಲ್-ಫಿತರ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಹೋದರಿಯರು ಮತ್ತು ಸಹೋದರರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪವಿತ್ರ ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದ ನಂತರ ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಈ ಹಬ್ಬವು ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣ, ದಾನ ಮತ್ತು ದೀನದಲಿತರಿಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರೀತಿ, ಸಹೋದರತ್ವ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಂಜಾನ್​​ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು?: ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ನ ಒಂಬತ್ತನೇ ತಿಂಗಳಾದ ರಂಜಾನ್ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕುರಾನ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಪವಿತ್ರ ಕುರಾನ್ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ನಿರ್ದೇಶನದ ಘೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷದ ಸಾಧನ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ತಿಂಗಳು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಬೇಗನೆ ಏಳುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಅವರು 'ಶೆಹೇರಿ' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ 4:45 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಇಡೀ ದಿನ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ಒಂದು ಹನಿ ನೀರು ಸಹ ಕೂಡ ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ.

ದಿನಕ್ಕೆ ಐದು ಬಾರಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಫಜರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಎರಡನೆಯದರಲ್ಲಿ ಜೋಹರ್, ಮೂರನೆಯದರಲ್ಲಿ ಅಶರ್, ನಾಲ್ಕನೆಯದರಲ್ಲಿ ಮಗ್ರಿಬ್ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯದು ಇಶಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ದಿನವಿಡೀ ನಡೆಯುವ ಉಪವಾಸ (ರೋಜಾ) ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ನಂತರ ಬರುವ ಮಗ್ರಿತ್ ನಂತರ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ರಂಜಾನ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಈದ್ ಅಲ್-ಫಿತರ್ ಉಪವಾಸ ಮುರಿಯುವುದನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳು ಹಬ್ಬದ ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಬಡವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಂಜಾನ್​ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸವು ಇಸ್ಲಾಂನ ಐದು ಸ್ತಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

