ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ-ಪೋಲೆಂಡ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಟಸ್ಕ್ ಔತಣಕೂಟದಲ್ಲಿ 'ಈನಾಡು' ಸಂಪಾದಕ ಎಂ.ನಾಗೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಭಾಗಿ
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಪೋಲೆಂಡ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟಸ್ಕ್ ನಡುವಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಔತಣಕೂಟದಲ್ಲಿ 'ಈನಾಡು' ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕ ಎಂ.ನಾಗೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಕೂಡ ಇದ್ದರು.
Published : October 23, 2026 at 10:20 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪೋಲೆಂಡ್ ತಮ್ಮ ರಕ್ಷಣಾ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಹತ್ವದ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿವೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಪೋಲೆಂಡ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟಸ್ಕ್ ನಡುವಿನ ಸಭೆಯ ಬಳಿಕ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಔತಣಕೂಟದಲ್ಲಿ 'ಈನಾಡು' (Eenadu) ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕ ಎಂ.ನಾಗೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುವ ಪೋಲೆಂಡ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನಡುವೆ ಗುರುವಾರ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯಿತು. ನಂತರ, ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟನ್ನು ದ್ವಿಪಟ್ಟುಗೊಳಿಸುವುದು, ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪೋಲೆಂಡ್ ನಡುವೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಮತ್ತು ಪರಮಾಣು ಇಂಧನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿ, 6 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.
ಉಕ್ರೇನ್-ರಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಭಾರತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪೋಲೆಂಡ್ ಎರಡೂ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿನ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಪ್ರಧಾನಿ ಟಸ್ಕ್ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು 'ಸ್ನೇಹಿತ' ಎಂದು ಕರೆಯಲು ತಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ರಕ್ಷಣೆ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಮತ್ತು ಪರಮಾಣು ಇಂಧನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪೋಲೆಂಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಾವು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜಗಳು (critical minerals) ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಕರಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಎರಡನೆಯ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಜಾಮ್ನಗರ ಮತ್ತು ಕೊಲ್ಲಾಪುರದ ರಾಜಮನೆತನಗಳು ಸಾವಿರಾರು ಪೋಲಿಷ್ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದ್ದವು. 2022ರಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನ್-ರಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ, ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಪೋಲೆಂಡ್ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಪೋಲೆಂಡ್ ಪ್ರಧಾನಿ, ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿವೆ ಎಂದ ಹೇಳಿದರು, ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ.
'ಈನಾಡು' ಸಂಪಾದಕ ಎಂ.ನಾಗೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಉಪಸ್ಥಿತಿ: ಗುರುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಲೆಂಡ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಟಸ್ಕ್ ಅವರ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಔತಣಕೂಟವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪೋಲೆಂಡ್ನಿಂದ 20 ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ವ್ಯಾಪಾರ, ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ 20 ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇವರಲ್ಲಿ 'ಈನಾಡು' ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕ ಎಂ. ನಾಗೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಕೂಡ ಇದ್ದರು.
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