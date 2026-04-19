ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಡಿಸಿಪಿ, ಉದ್ಯಮಿ ನಿವಾಸಗಳ ಮೇಲೆ ಇಡಿ ದಾಳಿ: ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಉದ್ಯಮಿ ಬಂಧನ

ಚುನಾವಣೆ ಕಾವಿನಲ್ಲಿರುವ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಇಡಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಕೋಟ್ಯಂತರ ಹಣ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

KOLKATA ED RAID
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (FILE PHOTO)
Published : April 19, 2026 at 1:41 PM IST

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ (ಪಶ್ಚಿಮಬಂಗಾಳ): ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇ.ಡಿ.) ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆಯೇ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಪೊಲೀಸ್​ ಉಪ ಆಯುಕ್ತ (ಡಿಸಿಪಿ) ಶಾಂತನು ಸಿನ್ಹಾ ಬಿಸ್ವಾಸ್ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರ ನಿವಾಸದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಶೋಧ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಬ್ಯಾಲಿಗಂಜ್‌ನ ಫರ್ನ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಡಿಸಿಪಿ ಮನೆಗೆ ಇಡಿ ತನಿಖಾ ತಂಡವು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ನಿವಾಸ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಹಲವು ಮಹತ್ವದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ವಿವಿಧ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಡಿಸಿಪಿ ಮೇಲೆ ಹಲವು ಆರೋಪಗಳು: ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಡಿಸಿಪಿ ಆಗಿರುವ ಶಾಂತನು ಸಿನ್ಹಾ ಬಿಸ್ವಾಸ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಈ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಅಕ್ರಮ ಗಳಿಕೆಯಂತಹ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದವು. ಇವರು ಕಾಲಿಘಾಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿಯೂ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಅಕ್ರಮ ಹಣ ಗಳಿಕೆ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಶಾಂತನು ಸಿನ್ಹಾ ಬಿಸ್ವಾಸ್ ಅವರ ನಿವಾಸದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ, ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು, ಹಣದ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿವರ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇ.ಡಿ. ಈ ಹಿಂದೆ ಡಿಸಿಪಿ ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಉದ್ಯಮಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಶೋಧ: ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಇ.ಡಿ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉದ್ಯಮಿ ಜಾಯ್ ಎಸ್. ಕಂದರ್ ಅವರ ನಿವಾಸದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯೇ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಪಾಸಣೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ವೇಳೆ ಉದ್ಯಮಿಯು ತುಸು ಪ್ರತಿರೋಧ ಒಡ್ಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಅರ್ಧಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾಯಿತು.

ಈ ಹಿಂದಿನ ಶೋಧದ ವೇಳೆ ಉದ್ಯಮಿಯ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ₹1.20 ಕೋಟಿ ಹಣ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಇ.ಡಿ. ಇಂದು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಪಡೆಗಳ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮನೆಯನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಳಗೆ ಶೋಧ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣದ ಮೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ಉದ್ಯಮಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಉದ್ಯಮಿ ಕಂದರ್​ ಬಂಧನ: ತಪಾಸಣೆಯ ಬಳಿಕ ಹಣದ ಮೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದ ಉದ್ಯಮಿ ಜಾಯ್​ ಕಂದರ್​ ಅವರನ್ನು ಇ.ಡಿ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಸತತ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಗಂಟೆ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಶೋಧ ನಡೆದಿದೆ. ಬಳಿಕ ಉದ್ಯಮಿಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

