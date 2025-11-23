ETV Bharat / bharat

ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೇಸ್​: 44 ಕಡೆ ಇ.ಡಿ ದಾಳಿ, ₹14.5 ಕೋಟಿ ನಗದು, ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಜಪ್ತಿ

ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಅಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಇ.ಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಖಂಡ್​ನ 44 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ED RAID
ದಾಳಿ ವೇಳೆ ಸಿಕ್ಕ ಹಣ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನಾಭರಣ (ETV Bharat)
Published : November 23, 2025 at 7:41 PM IST

ರಾಂಚಿ(ಜಾರ್ಖಂಡ್): ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇ.ಡಿ)ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಾರ್ಖಂಡ್​​ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ 44 ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಶೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ 14.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಭಾರೀ ಮೊತ್ತದ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಧನ್ಬಾದ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅನಿಲ್ ಗೋಯಲ್, ಬಿಸಿಸಿಎಲ್‌ನ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಲಾಲ್‌ಬಾಬು ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹೋದರ ಕುಂಭನಾಥ್ ಸಿಂಗ್, ಸಂಜಯ್ ಖೇಮ್ಕಾ ಮತ್ತು ದುಮ್ಕಾದ ಅಮರ್ ಮಂಡಲ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಲೆ ಇ.ಡಿ ತಂಡ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ.

ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮತ್ತು ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇ.ಡಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 21 ರಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ನ 44 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಸಮಗ್ರ ಮತ್ತು ಸಂಘಟಿತ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಅಕ್ರಮ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ, ಸಾಗಣೆ, ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಕ್ರಮ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಶೋಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 14.5 ಕೋಟಿ ನಗದು, ಜೊತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಿನ್ನ/ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆಸ್ತಿ ದಾಖಲೆಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಮಾಹಿತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇ.ಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ನ ಧನ್ಬಾದ್ ಮತ್ತು ದುಮ್ಕಾದಲ್ಲಿನ 20 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಸಿಂಗ್, ಅನಿಲ್ ಗೋಯಲ್, ಸಂಜಯ್ ಖೇಮ್ಕಾ, ಅಮರ್ ಮೊಂಡಲ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹಚರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ, ದುರ್ಗಾಪುರ, ಪುರುಲಿಯಾ, ಹೌರಾ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿನ 24 ಸ್ಥಳಗಳ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಇವು ಸಂಜಯ್ ಖೇಮ್ಕಾ, ಅಮರ್ ಮೊಂಡಲ್, ಕೃಷ್ಣ ಮುರಾರಿ ಕಾಯಲ್, ಯುಧಿಷ್ಠೀರ್ ಬೋಸ್, ರಾಜ್ ಕಿಶೋರ್ ಯಾದವ್, ಲೋಕೇಶ್ ಸಿಂಗ್, ಚಿನ್ಮಯ್ ಮಂಡಲ್ ಮತ್ತು ನಿತಾದ್ ರಾಣಾ ಮಂಡಲ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ.

ಸಿಆರ್‌ಪಿಎಫ್ ಜೊತೆಗೆ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶೋಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಪೊಲೀಸರು ದಾಖಲಿಸಿದ ಹಲವಾರು ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ-ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಕ್ರಮ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ದಂಧೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ.

ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ಅಕ್ರಮ ನಗದು ಸಂಗ್ರಹದ ಹಲವಾರು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಕ್ರಮ ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟಿನ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಶೋಧ ನಡೆಸಿದೆ. ಸಿಕ್ಕ ಮಾಹಿತಿಯು ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಜಾಲವನ್ನು ಬಯಲು ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಶೋಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ನಗದು, ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳು, ಆಸ್ತಿ ದಾಖಲೆಗಳು, ಲೆಡ್ಜರ್‌ಗಳು, ರಿಜಿಸ್ಟರ್‌ಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಲ್ಕು ಇಸಿಐಆರ್‌ ದಾಖಲು: ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಮತ್ತು ಮರಳು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಹಿಂದೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಇ.ಡಿ ನಾಲ್ಕು ಇಸಿಐಆರ್‌ಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ದಾಳಿಯ ವೇಳೆ ಅಮರ್ ಮಂಡಲ್ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ 80 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಅನಿಲ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ 80 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ರಾಂಚಿ ಇ.ಡಿ ವಿಭಾಗವು ಒಟ್ಟು 2.20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

