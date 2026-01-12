ETV Bharat / bharat

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಸ್ಥಿತಿ ಆಘಾತಕಾರಿ; ಸಿಎಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸುಪ್ರೀಂ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ಇಡಿ

ಇಡಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಸಿಯುವ ಮೂಲಕ ಮನಿ ಲ್ಯಾಂಡರಿಂಗ್​ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಸಿಎಂ, ಡಿಜಿಪಿ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಪೊಲೀಸ್​ ಕಮಿಷನರ್​ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಗೆ ಇಡಿ ಕೋರಿದೆ.

ED Moves SC Seeking CBI Probe Against CM Top Bengal Police Officers
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 12, 2026 at 5:46 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಸಿಎಂ, ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್​ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಡಿಜಿಪಿ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಪೊಲೀಸ್​ ಕಮಿಷನರ್​ ವಿರುದ್ಧ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಯಲಯ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಈ ಅರ್ಜಿಯು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ಲಲಿತಾ ಕುಮಾರಿ ವಿರುದ್ಧ ಯುಪಿ ಸರ್ಕಾರ (2014) ಆದೇಶಿಸಿದಂತೆ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾದ ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದೆ.

ಕಳೆದ ವಾರ ರಾಜಕೀಯ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರುವ ಐ ಪ್ಯಾಕ್​ ಮೇಲಿನ ಇಡಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್​ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಸಿಯುವ ಮೂಲಕ ಮನಿ ಲ್ಯಾಂಡರಿಂಗ್​ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಪಡಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಸಿಎಂ, ಡಿಜಿಪಿ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಪೊಲೀಸ್​ ಕಮಿಷನರ್​ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಗೆ ಇಡಿ ಕೋರಿದೆ.

ಈ ಸಂಬಂದ 160 ಪುಟಗಳ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​​ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿನ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ರಕ್ಷಕರು ಯುಪಿಯ ಲಲಿತಾ ಕುಮಾರಿ ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ಕಾರವು ಆದೇಶಿಸಿದಂತೆ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾದ ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಪರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಅಸಾಧಾರಣ, ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಕ್ರಮ ಕಲ್ಲಿದಲ್ಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿನ ಬಹು ರಾಜ್ಯದ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್​ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಭಾಗವಾಗಿ ಪ್ರತೀಕ್​ ಜೈನ್​ ಅವರ ನಿವಾಸದ ಮೇಲೆ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೇಳೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಸಿಎಂ, ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ರಾಜ್ಯದ ಡಿಜಿಪಿ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಪೊಲೀಸ್​ ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತು ಡಿಸಿಪಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆವರಣಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿದ್ದು, ಇದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮತ್ತು ಆಘಾತ ಮೂಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೆದರಿಸಿದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಸಿಯಲಾಗಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ರಾಜ್ಯದ ಡಿಜಿಪಿ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಪೊಲೀಸ್​ ಆಯುಕ್ತರು, ಡಿಜಿಪಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸುವುದು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರು ಸರಿಯಾದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸದಂತೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಕಳಪೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಿಎಂ ಮಮತಾ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಗೆ ED ಮನವಿ: ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಕೇವಿಯಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಂಗಾಳ ಸರ್ಕಾರ

ಐ ಪ್ಯಾಕ್​ ಮೇಲೆ ಇಡಿ ದಾಳಿ; ದಾಖಲೆಗಳ ದುರ್ಬಳಕೆಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರುವಂತೆ ಕೋರಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್​​ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ಟಿಎಂಸಿ

ED
SUPREME COURT
CBI PROBE AGAINST MAMATA BANERJEE
WEST BENGAL
ED MOVES SC SEEKING CBI PROBE

