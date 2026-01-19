ETV Bharat / bharat

ದೇಶದ ಬೃಹತ್ ಚುನಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ವಿಶ್ವದ 70 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮನ

ಭಾರತದ ಬೃಹತ್ ಚುನಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿಶ್ವಕ್ಕೇ ಮಾದರಿ. ಈ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆಯ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಚುನಾವಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ELECTION CONFERENCE
ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (ANI)
ನವದೆಹಲಿ: ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿರುವ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಬೃಹತ್​ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಕುರಿತು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಇದರ ಚರ್ಚೆಗಾಗಿ ವಿಶ್ವದ 70 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರಲಿವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಇದೇ 21 ರಿಂದ ಭಾರತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು (IICDEM) ಇಲ್ಲಿನ ಭಾರತ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನ ಕಾಲ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಇಸಿಐ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಜಾಗತಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನ ಇದಾಗಲಿದೆ. ವಿಶ್ವದ 70ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳ 100 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸಮ್ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ವಿವಿಧ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ವಿದೇಶಿ ಮಿಷನರಿಗಳು, ಚುನಾವಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ತಜ್ಞರೂ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ವಿಶ್ವ ಚುನಾವಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಚರ್ಚೆ: ವಿಶ್ವದ ಚುನಾವಣಾ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು (EMBs) ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳು, ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ನವೀನ ವಿಧಾನಗಳ ವಿನಿಮಯ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿದೆ. ಜನವರಿ 21 ರಂದು ಸಮ್ಮೇಳನ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಲಿದೆ. ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಸುಖ್‌ಬೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಸಂಧು ಮತ್ತು ವಿವೇಕ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ವಿಶ್ವದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಕಲಾಪಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಾವಧಿಯ ಅಧಿವೇಶನಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ವಿವಿಧ ಚುನಾವಣಾ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಾಯಕರ ಸಭೆ, ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಸಭೆಗಳು, ಜಾಗತಿಕ ಚುನಾವಣಾ ಸವಾಲುಗಳು, ಮಾದರಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಮಾನದಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿನ ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಜ್ಞರು, ವಿವಿಗಳು ಭಾಗಿ: ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸಿದ 36 ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ, 4 ಐಐಟಿಗಳು, 6 ಐಐಎಂಗಳು, 12 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಐಐಎಂಸಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಹೇಳಿದೆ.

ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಇಎಂಬಿಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿವಿಧ ಸವಾಲುಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಇಸಿಐ ಇಎಂಬಿಗಳೊಂದಿಗೆ 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಭಾರತದ ಚುನಾವಣೆಗಳ ವಿಧಾನ, 2024 ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಕುರಿತ "ಇಂಡಿಯಾ ಡಿಸೈಡ್ಸ್​" ಎಂಬ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
IICDEM
ಭಾರತದ ಬೃಹತ್ ಚುನಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಚುನಾವಣಾ ಸಮ್ಮೇಳನ
ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

