ಬಿಹಾರ ಡಿಸಿಎಂ ವಿಜಯ್​ ಕುಮಾರ್​ ಸಿನ್ಹಾ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು, ಸಗಣಿ ತೂರಾಟ

ಬಿಹಾರ ಡಿಸಿಎಂ ವಿಜಯ್​ ಕುಮಾರ್​ ಸಿನ್ಹಾ ಅವರು ಖೋರಿಯಾರಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೂತ್​ ನಂಬರ್​ 404 ಮತ್ತು 405ಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಬಿಹಾರ ಡಿಸಿಎಂ ವಿಜಯ್​ ಕುಮಾರ್​ ಸಿನ್ಹಾ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು, ಸಗಣಿ ತೂರಾಟ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 6, 2025 at 5:13 PM IST

2 Min Read
ನವದೆಹಲಿ: ಬಿಹಾರದ ಲಖಿಸರೈ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿನ್ಹಾ ಅವರು ಇಂದು ಖೋರಿಯಾರಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ವಾಹನದ ಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನತಾ ದಳ (ಆರ್‌ಜೆಡಿ) ಬೆಂಬಲಿಗರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡಿಸಿಎಂ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗುತ್ತಾ ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಸಗಣಿ ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯ ಸಂಬಂಧ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಬಿಹಾರ ಡಿಜಿಪಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಜ್ಞಾನೇಶ್​ ಕುಮಾರ್​ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ, ಯಾರೂ ಕೂಡ ಕಾನೂನನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಗೊಳ್ಳಬಾರದು. ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಮತದಾರರು ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಬೂತ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.

ವಿಜಯ್​ ಕುಮಾರ್​ ಸಿನ್ಹಾ ಅವರು ಖೋರಿಯಾರಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೂತ್​ ನಂಬರ್​ 404 ಮತ್ತು 405ಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ವೇಳೆ ಅವರ ವಿರುದ್ದ ಮುರ್ದಾಬಾದ್​ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ವಿಜಯ್​ ಕುಮಾರ್​ ಸಿನ್ಹಾ, "ಇವರು ಆರ್​ಜೆಡಿಯ ಗೂಂಡಾಗಳು. ನನಗೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ವಿಜಯ್​ಗೆ ಗೆಲುವು ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ನನಗೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ" ಎಂದರು.

"ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಖೋರಿಯಾರಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಗಮಿಸಿದಾಗ ಕಾರನ್ನು ಆರ್​ಜೆಡಿ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಸುತ್ತುವರೆದರು. ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಸಗಣಿ ತೂರಿ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಮುರ್ದಾಬಾದ್​ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ಘಟನೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಡಿಸಿಎಂ ಸಿನ್ಹಾ ಅವರು ಎಸ್​ಪಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಲಖಿಸರೈ ಎಸ್‌ಪಿ ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಸಿನ್ಹಾ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಇಂತಹ ಘಟನೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ, ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ತಕ್ಷಣ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಮತಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಗಿನಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಶರ್ಮಾ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಭುಗಿಲೆದ್ದವು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಎಸ್​ಪಿ ಅಜಯ್​ ಕುಮಾರ್​ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮೊಕಾಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಆರ್‌ಜೆಡಿಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿರುವ ವೀಣಾ ದೇವಿ, ಮತ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಿನ್ಹಾ ಅವರೇ ಈ ದಾಳಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

