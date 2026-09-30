SIR ಮುಗಿದಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ 6ರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಿಂಪಡೆದ ಚು. ಆಯೋಗ; 1960ರಡಿಯ ನಮೂನೆ 6 ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಸಾಕು!
ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಮತದಾರರ ನೋಂದಣಿ ನಿಯಮಗಳು, 1960ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಕಡ್ಡಾಯ ನಮೂನೆ 6 ಮಾತ್ರ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು.
Published : September 30, 2026 at 1:09 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ 6 ಅರ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಹಿಂಪಡೆದಿದೆ.
ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಇಸಿಐಎನ್ಐಟಿ ಆ್ಯಪ್ ಮತ್ತು ಪೋರ್ಟಲ್ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿತ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪೋರ್ಟಲ್ಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಘೋಷಣಾ ಪತ್ರದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಈಗ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಮತದಾರರ ನೋಂದಣಿ ನಿಯಮಗಳು, 1960ರ ಅಡಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಕಡ್ಡಾಯ ನಮೂನೆ 6 ಮಾತ್ರ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು.
ಹೊಸ ಅರ್ಜಿದಾರರು ತಮ್ಮನ್ನು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ಹಿಂದಿನ SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸುವ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಾದ ಘೋಷಣೆಯು ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಸೆ.26 ರಂದು ನಡೆದ ಆಯೋಗದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26ರಂದು ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಸುಖಬೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಸಂಧು ಮತ್ತು ವಿವೇಕ್ ಜೋಶಿ ಅವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪೂರ್ಣ ಆಯೋಗದ ಸಭೆಯ ನಂತರ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಏನಿದು ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ 6?: ನಮೂನೆ 6ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಕುರಿತು ಸಂಧು ಮತ್ತು ಜೋಶಿ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಈ ವಿಷಯವು ವಿವಾದದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿತ್ತು. ನಮೂನೆ 6 ಎಂಬುದು ಅರ್ಹ ನಾಗರಿಕರು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಳಸುವ ಶಾಸನಬದ್ಧ ನಮೂನೆಯಾಗಿದೆ. ಮತದಾರರ ನೋಂದಣಿ ನಿಯಮಗಳು, 1960ರ ಅಡಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ನಮೂನೆಯನ್ನು, ಆ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರದೆಯೇ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣವನ್ನೊಡ್ಡಿ ಜೋಶಿ ಅವರು ಈ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದರು. ಸಂಧು ಅವರು ಅವರ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಇಸಿಐಎನ್ಇಟಿಯಲ್ಲಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ನಮೂನೆ 6 ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ ನಂತರ, ಸಂಧು ಅವರು ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಅನಧಿಕೃತ ಬಣ್ಣಿಸಿ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂತೆ ಕೋರಿ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 'ಮತ ಕಳ್ಳತನ'ದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಸಿಇಸಿ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಆಗ್ರಹ
SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಲ್ಲ ಆಯುಕ್ತರ ಒಮ್ಮತದ ನಿರ್ಧಾರ: CEC ವಿರುದ್ಧ ಆಯುಕ್ತರ ಆಕ್ಷೇಪದ ಕುರಿತು ಆಯೋಗದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ