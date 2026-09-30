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SIR ಮುಗಿದಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್​ 6ರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಿಂಪಡೆದ ಚು. ಆಯೋಗ; 1960ರಡಿಯ ನಮೂನೆ 6 ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಸಾಕು!

ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಮತದಾರರ ನೋಂದಣಿ ನಿಯಮಗಳು, 1960ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಕಡ್ಡಾಯ ನಮೂನೆ 6 ಮಾತ್ರ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು.

EC Withdraws SIR Declaration From Form 6 In States Where Exercise Is Over
ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ (ANI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 30, 2026 at 1:09 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ 6 ಅರ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಹಿಂಪಡೆದಿದೆ.

ಎಸ್​ಐಆರ್​ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಇಸಿಐಎನ್​ಐಟಿ ಆ್ಯಪ್ ಮತ್ತು ಪೋರ್ಟಲ್ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿತ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಘೋಷಣಾ ಪತ್ರದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಈಗ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಮತದಾರರ ನೋಂದಣಿ ನಿಯಮಗಳು, 1960ರ ಅಡಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಕಡ್ಡಾಯ ನಮೂನೆ 6 ಮಾತ್ರ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು.

ಹೊಸ ಅರ್ಜಿದಾರರು ತಮ್ಮನ್ನು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ಹಿಂದಿನ SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸುವ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಾದ ಘೋಷಣೆಯು ಎಸ್​ಐಆರ್​ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ನಲ್ಲಿ​ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಸೆ.26 ರಂದು ನಡೆದ ಆಯೋಗದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26ರಂದು ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಸುಖಬೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಸಂಧು ಮತ್ತು ವಿವೇಕ್ ಜೋಶಿ ಅವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪೂರ್ಣ ಆಯೋಗದ ಸಭೆಯ ನಂತರ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಏನಿದು ಫಾರ್ಮ್​ ನಂಬರ್​ 6?: ನಮೂನೆ 6ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಕುರಿತು ಸಂಧು ಮತ್ತು ಜೋಶಿ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಈ ವಿಷಯವು ವಿವಾದದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿತ್ತು. ನಮೂನೆ 6 ಎಂಬುದು ಅರ್ಹ ನಾಗರಿಕರು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಳಸುವ ಶಾಸನಬದ್ಧ ನಮೂನೆಯಾಗಿದೆ. ಮತದಾರರ ನೋಂದಣಿ ನಿಯಮಗಳು, 1960ರ ಅಡಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ನಮೂನೆಯನ್ನು, ಆ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರದೆಯೇ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣವನ್ನೊಡ್ಡಿ ಜೋಶಿ ಅವರು ಈ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದರು. ಸಂಧು ಅವರು ಅವರ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಇಸಿಐಎನ್​ಇಟಿಯಲ್ಲಿನ ಆನ್‌ಲೈನ್ ನಮೂನೆ 6 ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್​ಐಆರ್​​ ಸಂಬಂಧಿತ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ ನಂತರ, ಸಂಧು ಅವರು ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಅನಧಿಕೃತ ಬಣ್ಣಿಸಿ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂತೆ ಕೋರಿ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.

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TAGGED:

EC SIR
FORM 6 IN STATES
ಫಾರ್ಮ್​ 6
ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ
SIR FORM 6

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