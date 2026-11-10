ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಿವೃತ್ತ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಮಾದರಿ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಅನ್ವಯ
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಥವಾ ಮರುನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ನಿವೃತ್ತ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ECI ಘೋಷಿಸಿದೆ.
Published : November 10, 2026 at 3:44 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಿವೃತ್ತ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಮಾದರಿ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯ (MCC) ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.
ನವೆಂಬರ್ 9ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿದ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ MCC ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ನಿಷೇಧಗಳು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಥವಾ ಮರುನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ನಿವೃತ್ತ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ECI ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಗೋವಾ, ಮಣಿಪುರ, ಪಂಜಾಬ್, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನವೆಂಬರ್ 9ರಂದು ಈ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಾವುದೇ ಚುನಾವಣಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಚರ್ಚೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಕರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ, ಹಾಗೂ ಅಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಹೇಳಿದೆ.
ಆಯೋಗದ ನಿರ್ದೇಶನಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದರೆ ಅದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
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