ಬಂಗಾಳದ 77 ಬೂತ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಮರು ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಪರಿಶೀಲನೆ

ಫಲ್ಟಾ, ಡೈಮಂಡ್​ ಹಾರ್ಬರ್​, ಮಗರ್ಹತ್​ ಮತ್ತು ಬಡ್ಜ್ ಬಡ್ಜ್​ನಲ್ಲಿ ಮರು ಮತದಾನ ನಡೆಸುವಂತೆ 32 ದೂರುಗಳು ಬಂದಿವೆ. ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು, ಮತಗಟ್ಟೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ದೂರು ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ತಿಳಿಸಿದೆ.

EC assessing repoll plea in 77 booths in Bengal
ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
By PTI

Published : April 30, 2026 at 5:23 PM IST

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ (ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಮತದಾನ ನಡೆದ ದಕ್ಷಿಣ 24 ಪರಗಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಲ್ಕು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ 77 ಬೂತ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಮರು ಮತದಾನದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಫಲ್ಟಾ, ಡೈಮಂಡ್​ ಹಾರ್ಬರ್​, ಮಗರ್ಹತ್​ ಮತ್ತು ಬಡ್ಜ್ ಬಡ್ಜ್​ನಲ್ಲಿ ಮರು ಮತದಾನ ನಡೆಸುವಂತೆ 32 ದೂರುಗಳು ಬಂದಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು, ಮತಗಟ್ಟೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ದೂರು ಬಂದಿದೆ. ಇವಿಎಂ ಅಮಸಪರ್ಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, ಮತಗಟ್ಟೆ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಬೆದರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಮತದಾನದ ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿವೆ.

ಎಪ್ರಿಲ್​ 29ರಂದು (ಬುಧವಾರ) ನಡೆದ ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಈ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದು, ಅನೇಕ ಕಡೆ ಇವಿಎಂ ತಿರುಚುವಿಕೆ ಆರೋಪ, ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಕಣ್ಗಾವಲು ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ದೂರು ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ದೂರಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾನೇಶ್​ ಕುಮಾರ್​, ಮರು ಮತದಾನದ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನಡೆಸುವ ಮೊದಲು ಈ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ವಿಶೇಷ ವೀಕ್ಷಕರಾಗಿರುವ ಸುಬ್ರತಾ ಗುಪ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಹಲವು ಬೂತ್​ಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಮರು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ವೀಕ್ಷಕರ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ದೂರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ತಳಮಟ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಬಳಿಕ ಈ ಕುರಿತು ವಿವರವಾದ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮರುದಿನ ನಡೆಯುವ ಪರಿಶೀಲನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಆಗಿದೆ.

ಗುಪ್ತಾ ಪರಿಶೀಲನೆ ಬಳಿಕ ಆಯೋಗವು ಮರು ಮತದಾನ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ನಡೆಸಲಿದೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಬೂತ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಮರು ಮತದಾನವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದರು.

ಡೈಮಂಡ್​ ಹಾರ್ಬರ್​ ಪ್ರದೇಶದ ಮಗರ್ಹತ್​ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾದ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಜನರ ಮತ ಚಲಾವಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಲು ಮತದಾರರ ಶರ್ಟ್​​ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ಆರೋಪ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಮರು ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿವೆ. ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

