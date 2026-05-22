ETV Bharat / bharat

24 ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಜೂನ್​ 18ರಂದು ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆ: ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೂ ಆಗಲೇ ಎಲೆಕ್ಷನ್!

ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೂ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

EC Announces Rajya Sabha Polls For 24 Seats On June 18
ರಾಜ್ಯಸಭೆ (ANI)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 22, 2026 at 11:44 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ 24 ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳ ಚುನಾವಣೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಆಯೋಗ, 10 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೆರವಾಗಲಿರುವ 24 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಜೂನ್​ 18ರಂದು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಅಂದರೆ ಜೂನ್​ 21 ರಿಂದ ಜುಲೈ 19ರವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳು ತೆರವಾಗಲಿವೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಗುಜರಾತ್​ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ತಲಾ 4 ಸ್ಥಾನ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ತಲಾ ಮೂರು ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಖಂಡ್​ನ ಎರಡು ಹಾಗೂ ಮಣಿಪುರ, ಮೇಘಾಲಯ, ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಮಿಜೋರಾಂನ ತಲಾ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಗಳು ತೆರವಾಗಲಿವೆ.

ಆಯೋಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಾರ , ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಜೂನ್​ 1ರಂದು ಹೊರಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಜೂನ್​ 9ರಂದು ನಾಮಪತ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ನಾಮಪತ್ರ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಜೂನ್​ 11ರಂದು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಕಡೇಯ ದಿನ ಜೂನ್​ 8 ಆಗಿರಲಿದೆ. ಜೂನ್​ 18ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9ರಿಂದ ಸಂಜೆ 4ರವರೆಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಅದೇ ಸಂಜೆ 5ರ ಬಳಿಕ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕ ಜೂನ್​ 20 ಆಗಿದೆ.

ಮತಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಒದಗಿಸಿದ ಪೂರ್ವ ನಿಗದಿತ ವಿವರಣೆಯ ಸಂಯೋಜಿತ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ ಸ್ಕೆಚ್ ಪೆನ್​ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.

ಯಾವುದೇ ಇತರ ಪೆನ್​ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಯುತ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ನಿಕಟ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ಸಮಿತಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರಾಗಿರುವ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ದಿಗ್ವಿಜಯ ಸಿಂಗ್, ಎಚ್.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರ ಅವಧಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. 2025ರ ಆಗಸ್ಟ್ 4 ರಿಂದ ಖಾಲಿಯಾಗಿರುವ ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ನ ದಿವಂಗತ ಶಿಬು ಸೊರೆನ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಅಯೋಧ್ಯಾ ರಾಮಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅಲ್ಲಾ, ಪಿಲ್ಲಿ ಸುಭಾಶ್ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್, ರಾಮ್‌ಭಾಯ್ ಹರ್ಜಿಭಾಯಿ ಮೊಕರಿಯಾ, ಜಾರ್ಜ್ ಕುರಿಯನ್, ಮಹಾರಾಜ ಸನಜವೋಬ ಲೀಶೆಂಬಾ, ವಾನ್ವೇರೋಯ್ ಖಾರ್ಲುಖಿ, ನೀರಜ್ ಡಾಂಗಿ, ರಾಜೇಂದ್ರ ಗೆಹ್ಲೋಟ್, ನಬಮ್ ರೆಬಿಯಾ, ಈರಣ್ಣ ಕಡಾಡಿ, ಮತ್ತು ಕೆ. ವನಲಾಲ್ವೇನಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಸದಸ್ಯರು ನಿವೃತ್ತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 10 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ: ನಿತೀಶ್​ ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿ ಕಣದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖರು; ಇಂದೇ ಮತ ಎಣಿಕೆ

TAGGED:

RAJYA SABHA POLLS
EC ANNOUNCES RAJYA SABHA POLLS
RAJYA SABHA POLLS FOR 24 SEATS
RAJYA SABHA POLLS ON JUNE 18
RAJYA SABHA POLLS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.