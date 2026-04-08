ಟಿಎಂಸಿ ಸಂಸದರು-ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ

ಎಸ್​ಐಆರ್​ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆ ಕುರಿತು ಟಿಎಂಸಿ ನಿಯೋಗ ಇಂದು ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಟಿಎಂಸಿ ಸಂಸದರು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ELECTION COMMISSION
ಟಿಎಂಸಿ ಸಂಸದ ಡೆರೆಕ್ ಒಬ್ರಿಯನ್ (ANI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 8, 2026 at 4:47 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (ಟಿಎಂಸಿ) ಸಂಸದ ಡೆರೆಕ್ ಒಬ್ರಿಯನ್​ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ (ಸಿಇಸಿ) ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆದಿದೆ. ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಬ್ಬರು ಆರೋಪ-ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ, ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ(ಎಸ್​​ಐಆರ್​) ಸಂಬಂಧ ಚುನಾವಣಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಲು ಟಿಎಂಸಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಂಸದ ಓಬ್ರಿಯನ್​ ಮತ್ತು ಸಾಕೇತ್ ಗೋಖಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ವರು ಸದಸ್ಯರ ನಿಯೋಗ ಚುನಾವಣಾ ಕಚೇರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿತ್ತು.

ಸಭೆಯ ವೇಳೆ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಡೆರಿಕ್​ ಒಬ್ರಿಯನ್ ಅವರು ಏರಿದ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನೇಶ್​ ಕುಮಾರ್​ ಅವರು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡದಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು ಎಂದು ಆಯೋಗದ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಭ್ಯತೆ ಕಾಪಾಡಲು ಟಿಎಂಸಿ ಸಂಸದನಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗುವುದು, ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವ ವರ್ತನೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರು ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಈ ಬಾರಿಯ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಯ, ಹಿಂಸಾಚಾರ, ಬೆದರಿಕೆ, ಪ್ರಚೋದನೆ ರಹಿತ, ಯಾವುದೇ ದಾಳಿ, ಬೂತ್​ಗಳ ವಶದಂತಹ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಟಿಎಂಸಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.

ಇಸಿ ಆರೋಪ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಟಿಎಂಸಿ: ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪವನ್ನು ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಾಯಕರು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಟಿಎಂಸಿ ನಾಯಕ ಸಾಕೇತ್ ಗೋಖಲೆ, "ಆಯೋಗದ ಆರೋಪ ಸುಳ್ಳು. ನಾನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹಾಜರಿದ್ದೆ. ಡೆರಿಕ್​ ಓಬ್ರಿಯನ್​ ಅವರು ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿಲ್ಲ. ಯಾರ ಮೇಲೂ ಕೂಗಾಡಿಲ್ಲ. ಸಿಇಸಿ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಭೆಯಿಂದ ಹೊರನಡೆಯಿರಿ" ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನಾವಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಯೋಗ ದಾಖಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ ಟಿಎಂಸಿ ನಾಯಕ, ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯಿತು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಎಂದು ಎಕ್ಸ್​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಗೆಟ್​ ಲಾಸ್ಟ್'​​ ಎಂದ ಸಿಇಸಿ: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಡೆರೆಕ್​ ಒಬ್ರಿಯನ್​ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, 7 ನಿಮಿಷ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಜ್ಞಾನೇಶ್​ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಗೆಟ್​ ಲಾಸ್ಟ್​​ (ಹೊರನಡೆಯಿರಿ) ಎಂದು ಬೈದರು. ಬಳಿಕ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಬಂದೆವು. ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು ಇಷ್ಟೇ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಟಿಎಂಸಿ ನಾಯಕಿ ಸಾಗರಿಕಾ ಘೋಷ್​ ಅವರು ಎಕ್ಸ್​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದು, "ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿಯಾಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವವರು ತಟಸ್ಥವಾಗಿರಬೇಕು. ಆದರೆ, ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಸಂಗತಿ" ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.

ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭೆಯ 294 ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 23 ಮತ್ತು 29ರಂದು ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮೇ.4ರಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ. 2021ರಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆದರೆ, 2016ರಲ್ಲಿ 7 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು.

