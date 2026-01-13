ETV Bharat / bharat

ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ 3.5 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪನ

ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಬಾಗೇಶ್ವರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:25ಕ್ಕೆ ರಿಕ್ಟರ್ ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ 3.5 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪನ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

Representative image
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
ಬಾಗೇಶ್ವರ(ಉತ್ತರಾಖಂಡ್‌): ಉತ್ತರಾಖಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಭೂಕಂಪನ ಸಂಭವಿಸಿತು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭೂಕಂಪಶಾಸ್ತ್ರ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜ್ಯದ ಬಾಗೇಶ್ವರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ರಿಕ್ಟರ್ ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ 3.5ರಷ್ಟು ತೀವ್ರತೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಭೂಕಂಪನದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು ಬಾಗೇಶ್ವರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 29.93 ಡಿಗ್ರಿ ಉತ್ತರ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಮತ್ತು 80.07 ಡಿಗ್ರಿ ಪೂರ್ವ ರೇಖಾಂಶದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. 10 ಕಿ.ಮೀ ಆಳದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪನ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಾವು-ನೋವು ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿ ಹಾನಿ ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೂಕಂಪವು ಜನರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭಯ ಉಂಟುಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಜನರು ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರು.

ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಭೂಕಂಪನ ಪಿಥೋರಗಢದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು: ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 10ರಂದು ಬಾಗೇಶ್ವರದ ನೆರೆಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ ಪಿಥೋರಗಢದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪನ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಆಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಧಾರ್ಚುಲಾ ತಹಸಿಲ್‌ನ ವ್ಯಾಸ್ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನದ ಅನುಭವವಾಗಿತ್ತು. ಚೀನಾದ ಟಿಬೆಟ್ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎತ್ತರದ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಾಸ್ ಕಣಿವೆಯ ಭೂಕಂಪವು ಯಾವುದೇ ಸಾವು-ನೋವುಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಮತ್ತು ಚಮೋಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚು ಭೂಕಂಪನ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗಿದ್ದವು.

ಸಂಪೂರ್ಣ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಭೂಕಂಪನ ವಲಯ 6ರಲ್ಲಿದೆ: ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ (ಬಿಐಎಸ್) ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭೂಕಂಪನ ಅಪಾಯ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ಹಳೆಯ ಭೂಕಂಪನ ಅಪಾಯ ನಕ್ಷೆಯು ದೇಶವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ವಲಯಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದೆ (II, III, IV, V). ಹೊಸ ನಕ್ಷೆಯು ಹೊಸ ವಲಯ 4 ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದವರೆಗಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಭೂಕಂಪಗಳ ವಲಯ 6ರಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದರರ್ಥ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಪಟ್ಟಿಯು ಪ್ರಮುಖ ಅಥವಾ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಭೂಕಂಪದ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ. ಹಳೆಯ ಭೂಕಂಪನ ಅಪಾಯ ನಕ್ಷೆಯು ಕೇವಲ ಐದು ವಲಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಹೊಸ ನಕ್ಷೆಯು ವಲಯ VI (6)ಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಕೆಲವು ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಮಾತ್ರ ವಲಯ 5 ರಲ್ಲಿದ್ದವು. ಈಗ, ಇಡೀ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ವಲಯ 6ರಲ್ಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ 5.1 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪನ; ಚೀನಾ, ಭೂತಾನ್, ಬಾಂಗ್ಲಾದಲ್ಲೂ ಕಂಪಿಸಿದ ಭೂಮಿ

