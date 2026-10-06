ETV Bharat / bharat

ಉತ್ತರಾಖಂಡದಿಂದ ದೆಹಲಿ-ಎನ್‌ಸಿಆರ್​ವರೆಗೂ ಭೂಕಂಪನದ ಅನುಭವ: ಮನೆಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಓಡಿ ಬಂದ ಜನ

ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಉಂಟಾಗಿದೆ.

earthquake-tremors-in-uttarakhand
ಉತ್ತರಾಖಂಡದಿಂದ ದೆಹಲಿ-ಎನ್‌ಸಿಆರ್​ವರೆಗೂ ಭೂಕಂಪನದ ಅನುಭವ: ಮನೆಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಓಡಿ ಬಂದ ಜನ (ETV Bharat GFX)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 6, 2026 at 10:59 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್: ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭೂಕಂಪನದ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ. ಪೌರಿ, ರುದ್ರಪ್ರಯಾಗ ಮತ್ತು ಚಮೋಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕಂಪನವಾದ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಓಡಿ ಬಂದರು ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭೂಕಂಪನ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ (National Center for Seismology) ಪ್ರಕಾರ, ಭೂಕಂಪದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು ಚಮೋಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ 13 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಳದಲ್ಲಿ ಇದರ ಕೇಂದ್ರವಿತ್ತು. ರಿಕ್ಟರ್ ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಕಂಪದ ತೀವ್ರತೆ 4.9 ರಷ್ಟಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪದ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

TAGGED:

UTTARAKHAND EARTHQUAKE
ದೆಹಲಿ ಎನ್‌ಸಿಆರ್ ನಲ್ಲೂ ಕಂಪನದ ಅನುಭವ
EARTHQUAKE TREMORS
ಮನೆಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಓಡಿದ ಜನ
EARTHQUAKE IN UTTARAKHAND

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.