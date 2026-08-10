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ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 4.2 ರಷ್ಟು ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ: ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಓಡೋಡಿ ಬಂದ ಜನ

ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜೀವಹಾನಿ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿ ಹಾನಿಯ ವರದಿಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ.

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ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 4.2 ರಷ್ಟು ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 10, 2026 at 9:11 AM IST

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ಉತ್ತರಕಾಶಿ (ಉತ್ತರಾಖಂಡ): ಭಾನುವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಇದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಭೀತಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಯಮುನಾ ಕಣಿವೆಯಿಂದ ಗಂಗಾ ಕಣಿವೆಯವರೆಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನದ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ. ಕಂಪನವು ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಓಡಿಬಂದರು.

ತಡರಾತ್ರಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಹಠಾತ್ ಭೂ ಚಲನೆಯು ಜನರಲ್ಲಿ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಂದಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಜನರು ಭೂಕಂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪರಸ್ಪರ ಕರೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜೀವಹಾನಿ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿ ಹಾನಿಯ ವರದಿಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ.

ಜಿಲ್ಲಾ ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ತಡರಾತ್ರಿ 1:21 ಗಂಟೆಗೆ ಭೂಕಂಪದ ತೀವ್ರತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಭೂಕಂಪಶಾಸ್ತ್ರದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೇಂದ್ರವು ಭೂಕಂಪದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು 4.2 ರಷ್ಟು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಳದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪದ ಕೇಂದ್ರವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿಗಳು ಬರ್ಕೋಟ್ ತಹಸಿಲ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಮೀಪವಿರುವ ರಾಜ್‌ಗಢಿ ಪ್ರದೇಶದ ಬಳಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿವೆ. ತಡರಾತ್ರಿ ಕಂಪನ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ನಿವಾಸಿಗಳು ತಕ್ಷಣ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬಂದರು.

ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಲು ಹಿಂಜರಿದರು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಪರಿಚಯಸ್ಥರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಪರಸ್ಪರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.

ಯಮುನಾ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಮತ್ತು ಗಂಗಾ ಕಣಿವೆಯ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನದ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ದೃಢಪಡಿಸಿದವು. ಕಂಪನದ ನಂತರ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದವು.

ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತವು ತಹಸಿಲ್ ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಕುರಿತು ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಕೋರಿತು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಹಾನಿ, ಭೂಕುಸಿತಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಾನಿಯ ವರದಿಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಭೂಕಂಪವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಆತಂಕವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದ್ದರೂ, ಒಂದೇ ಕಂಪನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಭೂಕಂಪವನ್ನು ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಜನರು ಭಯಭೀತರಾಗುವ ಬದಲು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. ಉತ್ತರಕಾಶಿಯನ್ನು ಭೂಕಂಪಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವಾರು ಭಾಗಗಳು ಭೂಕಂಪನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ.

ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನದ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೇಂದ್ರವು ಘಟನೆಯ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿತು ಮತ್ತು ನಂತರ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿತು. ಭೂಕಂಪದ ತೀವ್ರತೆ 4.2 ರಷ್ಟು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾರ್ಕೋಟ್-ರಾಜ್‌ಗಢಿ ಬಳಿ ಸುಮಾರು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಳದಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಯಾವುದೇ ಜೀವ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿ ನಷ್ಟದ ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ.

-ಶಾರ್ದುಲ್ ಗುಸೇನ್, ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ

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EARTHQUAKE IN UTTARKASHI
EARTHQUAKE IN UTTARAKHAND
ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ
EARTHQUAKE TREMORS FELT

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